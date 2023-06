രജനികാന്ത് സ്റ്റൈലോ! വിളമ്പുന്നത് കാണാൻ ആരാധകരുടെ തിരക്ക്; ഹിറ്റായി ദോശ കട

നമുക്ക് രജനീകാന്ത് എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഒരു വികാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുമായി എന്തുബന്ധപ്പെട്ട് വന്നാലും അത് വാർത്തയാണ്. രജനികാന്തിന്റെ സ്റ്റൈലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും പ്രശസ്തനാക്കിയതും. എങ്കിലിതാ രജനികാന്ത് സ്റ്റൈലിൽ ദോശയുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ. സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെപ്പോലെ ചടുലമായ രീതിയിലാണ് ഈ തട്ടുകടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് വിൽപനക്കാരും അവരുടെ രീതികളും ഒപ്പം ഭക്ഷണവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിറവിയെടുത്ത മസാലദോശയ്ക്ക് ഇതാ ഒരു മുബൈ പതിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. മുംബൈയിൽ ദാദറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തെരുവ് ഭക്ഷണവിൽപനക്കാരന്റെ വിഡിയോയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കീഴടക്കിയത്.

ദോശ കഴിക്കാനെത്തുന്നതിനേക്കാൾ രജനികാന്ത് സ്റ്റൈലിൽ അദ്ദേഹം ദോശ വിളമ്പുന്നത് കാണാനാണ് ഇവിടെ അധികം പേരും എത്തുന്നത്. മുട്ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ തട്ടുകടക്കാരൻ മുട്ടുദോശ കോർണർ എന്നപേരിൽ വർഷങ്ങളായി ദാദറിൽ സ്റ്റാൾ നടത്തിവരുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രുചിപ്പെരുമയേക്കാൾ ഹിറ്റായത് വിളമ്പുന്ന രീതിയാണ്.

ദോശ കല്ലിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് അതിൽ വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് അത് മടക്കി പ്ലേറ്റിലാക്കി നേരേ തന്റെ സഹായിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റുണ്ട്, ദോശയുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ രജനികാന്ത് കൂളിങ് ഗ്ലാസൊക്കെ തകർപ്പൻ സ്റ്റൈലിൽ വയ്ക്കുന്നതു പോലെ.

ഇതുവരെ ഈ രജനികാന്ത് സ്റ്റൈൽ ദോശ വിളമ്പുന്ന വിഡിയോ കണ്ട ആളുകൾ 15.2 മില്യൺ കടന്നു. 500k യ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഈ വിഡിയോയ്ക്കുള്ള ലൈക്ക്. നിരവധിയാളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റൈലൻ ദോശ കഴിക്കാനും അത് വിളമ്പുന്നതും കാണാനായി ഇവിടെയെത്തുന്നത്.

