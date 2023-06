മിക്സി ഇനി അലറില്ല, ഒച്ച കുറയ്ക്കാന്‍ ചില സൂത്രപ്പണികള്‍!

വീട്ടമ്മമാരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് മിക്സി. മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം പണി തീര്‍ക്കാന്‍ ഇവനില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം അടുക്കളയില്‍ ആലോചിക്കാന്‍ പോലും പറ്റില്ല. 'കല്ലിലരച്ച രുചിയൊന്നുമില്ലെ'ന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പഴി കേള്‍ക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും മിക്സി കൂളാണ്. ആകെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം, ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന ഒച്ച!

പുതുതലമുറ മിക്സികള്‍ക്ക് പൊതുവേ ഒച്ച കുറവുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാല്‍, കുറച്ചു കാലപ്പഴക്കം ചെന്നാല്‍ ഇവന്‍ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കും, പതിയെ ഒച്ച ഉയര്‍ന്നു തുടങ്ങും. ഈ ഒച്ച ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കു തന്നെ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. അതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാ.

ചുവരിനരികില്‍ നിന്നും നീക്കി വയ്ക്കുക

ഒച്ച കൂടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും മിക്സിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. ചുവരിനരികിലാണ് മിക്സി വയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനിച്ച് വലിയ ഒച്ചയായി കേള്‍ക്കാം. അതിനാല്‍ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ അടുക്കളയുടെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി വയ്ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ടവ്വലിനു മുകളിലായി വയ്ക്കുക

മിക്സിയുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാര്‍ഗം, ഇത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ടവ്വലോ മാറ്റോ വിരിച്ച ശേഷം അതിനു മുകളില്‍ വയ്ക്കുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ, അസമമായ പ്രതലങ്ങൾ വൈബ്രേഷനുകൾക്ക് കാരണമാകുകയും ഒച്ച കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. വൈബ്രേഷനുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ഒരു നോൺ-സ്ലിപ്പ് മാറ്റോ അല്ലെങ്കില്‍ റബ്ബർ പാഡോ മിക്സിക്ക് കീഴില്‍ വയ്ക്കുക.

അയവുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക

മിക്സർ ഓഫ് ചെയ്ത് അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത ശേഷം, അറ്റാച്ച്‌മെന്റുകൾ, ബീറ്ററുകൾ, മിക്‌സിംഗ് ബൗൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. അവയൊന്നും ലൂസല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക

ചില മിക്സറുകൾക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഗിയറോ ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളോ കാണും. ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണോ എന്നും മിക്സറിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റാണ് അനുയോജ്യമെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ നിർമ്മാതാവിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഘർഷണവും ഒച്ചയും കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള ലൂബ്രിക്കന്‍റ് ഉപയോഗിക്കുക.

വൃത്തിയാക്കുക

കാലക്രമേണ, അവശിഷ്ടങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും മിക്സറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും, ഇത് വർദ്ധിച്ച ഒച്ചയുണ്ടാക്കും. നിർമ്മാതാവിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മിക്സറും അറ്റാച്ചുമെന്റുകളും പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള, ബീറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിയറുകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കുക.

ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് കണ്ടാല്‍, നിർമാതാവിനെയോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്ലയൻസ് റിപ്പയർ സേവനത്തെയോ ബന്ധപ്പെടുക.ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ഓർമിക്കുക. ഏതെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മിക്സർ അൺപ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

English Summary: How To Silence The Noisy Mixer In Your Kitchen