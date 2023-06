ആരെങ്കിലും കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റ ബാക്കി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യവും പാതി കഴിച്ച പീത്‍സ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു. ആര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പീത്‍സ എന്നറിയേണ്ടേ? പ്രശസ്ത കാനേഡിയൻ റാപ്പർ ഡ്രേക്ക് ആണ് താൻ കഴിച്ചതിന്റെ പാതി വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരുന്നത്. ഒന്നും രണ്ടും രൂപയല്ല, ഇന്ത്യൻ രൂപ നാല് കോടിയാണ് പകുതി കഴിച്ച ആ പീത്‍സയുടെ വില.

ഡ്രേക്കിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ലിൽ യാച്ചിയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പീത്‍സ വില്പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പങ്കുവച്ചത്. ''ഡ്രേക്ക് കഴിച്ച ഒരു പീത്‍സ സ്ലൈസ് 500k യ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു'' എന്നായിരുന്നു ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇൗ മാ.ം ആദ്യം ഒരു ലൈവിലെത്തിയപ്പോൾ തമാശയായി പറഞ്ഞതാണിതെങ്കിലും സംഗതി പിന്നീട് ഗൗവരകരമായ കാര്യമായി മാറുകയുമായിരുന്നു. കൂടുതലാളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ഇതെവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുകയും ചെയ്തു.

Lil Yachty is selling a slice of pizza bitten by Drake for $500,000 😂 pic.twitter.com/D8lmOn3nF1 — Daily Loud (@DailyLoud) June 5, 2023

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പാതി കഴിച്ച ഈ പീത്‍സ വിൽപന കൂടുതലാളുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം പേർ കമെന്റുകളും റിയാക്ഷനുകളുമായി എത്തുകയും ചെയ്തു. ''ഞാൻ ഇത് വാങ്ങുകയാണെന്നു ഒരാരാധകൻ കമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പീത്‍സ എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ ചോദ്യം. എന്നാൽ ഈ വിൽപനയെ വിമർശിച്ചവരുമുണ്ട്. വിചിത്രമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണെന്നും, യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്നൊക്കെ കമെന്റ് ചെയ്തവരെയും ചിത്രത്തിന് താഴെ കാണാം.

English Summary: Rapper Drake's Half-Eaten Pizza Being Sold For Rs 4 Crore. Would You Buy It?