'എന്റെ ചീറ്റ് ഡേയിലെ ഇഷ്ട വിഭവം ഇതാണ്'; ചിത്രങ്ങളുമായി തെന്നിന്ത്യൻ താരം

മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെയുണ്ടാകില്ല. തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രിയതാരം രശ്‌മിക മന്ദാനയ്ക്കും മധുരത്തോട് പ്രിയമേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രശ്‌മിക തന്റെ ചീറ്റ് ഡേയിൽ താൻ കഴിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഡെസേർട്ടുകൾ ആണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിക്കുന്ന ഡെസേർട്ടിന്റെ ചിത്രമടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചാണ് താരം മധുരത്തോടുള്ള തന്റെ ഇഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സഹതാരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ആരാധകരുമടക്കം ധാരാളം പേർ താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനും കുറിപ്പിനും കമെന്റുകളും ലൈക്കുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു കയ്യിലെ പ്ലേറ്റിൽ നിറയെ ഡെസേർട്ടുകളുമായാണ് രശ്‌മിക ചിത്രത്തിന് പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കണ്ണടച്ച്, മനോഹരമായ ചിരിയുമായി ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകാൻ അധിക സമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. ചിത്രത്തിനൊപ്പം തന്റെ ചീറ്റ് ഡേയിലെ പ്രധാനികൾ ഡെസ്സേർട്ടുകളാണെന്നു കുറിക്കാനും താരം മറന്നിട്ടില്ല. മധുരത്തിനൊപ്പം കിവിയും ബ്ലൂ ബെറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴങ്ങളും രശ്‌മിക പങ്കുവച്ച പ്ലേറ്റിലുണ്ട്. കഠിനമായ വർക്ക് ഔട്ടുകളും നിയന്ത്രിത ഭക്ഷണവും മാത്രം കഴിക്കുന്ന, ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി, ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും കഴിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചീറ്റ് ഡേ. ''പ്രധാന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചീറ്റ് ഡേയിൽ താൻ എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്സേർട്ടുകളാണെന്നും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഇത് വിചിത്രമായി തോന്നാറുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും'' രശ്‌മിക പങ്കുവച്ച ചിത്രത്തിന് താഴെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താരങ്ങളും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി ആളുകൾ ചിത്രത്തിന് താഴെ തങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ കുസൃതി നിറച്ച ചിത്രം ആരാധകരുടെയെല്ലാം ഹൃദയം കവർന്നു എന്നുതന്നെയാണ് കമെന്റുകൾ പറയുന്നത്. ''ക്യൂട്ട്'' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ കൂടുതൽ പേരും കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡെസേർട്ട് രശ്‌മികയെ പോലെ തന്നെ മധുരതരം എന്ന് കമെന്റ് ചെയ്തവരുമുണ്ട്.

English Summary: Rashmika Mandanna Reveals What Her Cheat Day Looks Like