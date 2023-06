തക്കാളിക്ക് എന്താ വില! ഇനി പകരം ഇവ ഉപയോഗിക്കാം; അടുക്കള ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിക്കേണ്ട

തക്കാളി വില പെട്ടെന്നാണ് കുതിച്ചുയർന്നത്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവുമൊക്ക ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചപ്പോൾ സെഞ്ചുറിയും കടന്നു കുതിക്കുന്ന തക്കാളിയെ നോക്കി നെടുവീർപ്പിടുകയാണ് വീട്ടിലെ അടുക്കളയും തക്കാളി കൂടി ചേർന്നാൽ കൂടുതൽ രുചികരമാകും എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്ന കറികളും. അടുക്കള ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന ഈ വിലക്കയറ്റത്തിൽ പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ തക്കാളി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് കറികൾ തയാറാക്കി നോക്കിയാലോ? നിറം മാത്രമല്ല, രുചിയിലും ഈ പച്ചക്കറിക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു താരങ്ങളുണ്ട്. അവ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

വിനാഗിരി

തക്കാളിക്ക് പകരമാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായാണ് വിനാഗിരി അടുക്കള ഭരിക്കാനായി കടന്നുവരുന്നത്. വിനാഗിരിയുടെ പുളി വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ രുചി ഇരട്ടിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, കിട്ടാക്കനിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്കാളിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പകരം നിൽക്കാനും കഴിയും.

നല്ല പുളിയുള്ള തൈര്

തക്കാളിയുടെ പുളിക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും എന്നാൽ വിഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ രുചികരമാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് തൈര്. കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മീൻ കറിയിൽ പുളിക്കു പകരമായി തൈര് ചേർക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഊഹിക്കാമല്ലോ ഇതിനുള്ള സ്ഥാനം. കറികൾക്ക് പ്രത്യേക മണവും രുചിയും നല്കാൻ കഴിയുന്ന തൈര്, തക്കാളിയ്ക്ക് പകരക്കാരനാകുമോ എന്ന് ഇനി സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട.

വാളൻ പുളി

ചില കറികളിൽ തക്കാളിയെ മാറ്റി നിർത്തി, വാളൻ പുളി ചേർക്കാം. രുചിയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തക്കാളിക്ക് പകരം പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ ഇതിനു കഴിയും. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുകാര്യം, നല്ല പഴകിയ വാളൻ പുളിയ്ക്ക് കറിയുടെ നിറം തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം പുളി ചേർക്കാൻ.

മാങ്ങ ഉണക്കി പൊടിച്ചത്

ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളിലെ പ്രധാന ചേരുവകളിൽ ഒന്നാണ് ഉണക്കിയ മാങ്ങയുടെ പൊടി അഥവാ ആംച്ചൂർ. പല വിഭവങ്ങളിലും തക്കാളിയ്ക്ക് പകരമായി ഇത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, രാജ്മ കൊണ്ടുള്ള കറി, ആലൂ സബ്ജി പോലുള്ളവയിൽ. തക്കാളിയുടെ ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിൽ കറികളിൽ ആംച്ചൂർ ചേർക്കാൻ ഇനി മടിക്കേണ്ടതില്ല. വിപണികളിൽ ഇവ സുലഭമാണ്.

ക്യാപ്‌സിക്കം

തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ ആകർഷകമായ ഒരു ചുവന്ന നിറമുണ്ട്. ആ നിറത്തിനു പകരം നില്ക്കാൻ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ക്യാപ്‌സിക്കം ആഹാര സാധനങ്ങൾ തയാറാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാം. വിഭവങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മണവും രുചിയും ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കാഴ്ചയിലും മികച്ചതായിരിക്കും.

English Summary: Tomato Price Hike Bothering You? Try These 6 Alternatives For Flavourful And Colourful Meals