ഒാർഡര്‍ ചെയ്തത് 72 ലക്ഷം ബിരിയാണി! ഇത്രയും ആരാധകരുണ്ടോ?

ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളില്‍ രാജപദവിയുണ്ട് ബിരിയാണിക്ക്. ബിരിയാണികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞാല്‍ പലപ്പോഴും ഹൈദരബാദി ബിരിയാണിയിലാവും ചെന്നു നില്‍ക്കുക. ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഹൈദരാബാദുകാര്‍ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. വേള്‍ഡ് ബിരിയാണി ഡേയായി ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂലൈ രണ്ടിന് ഭക്ഷണ വിതരണ ആപ്പായ സ്വിഗി ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ 72 ലക്ഷം ബിരിയാണികളാണ് സ്വിഗി വഴി മാത്രം ഹൈദരാബാദുകാര്‍ വാങ്ങി കഴിച്ചത്.

ബിരിയാണിയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നഗരമായി ഹൈദരാബാദിനെ സ്വിഗി വെറുതേയങ്ങു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, കണക്കുകാട്ടി തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2023ലെ ആദ്യ ആറു മാസത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദുകാര്‍ 72 ലക്ഷം ബിരിയാണി ഓര്‍ഡറുകള്‍ സ്വിഗി വഴി നല്‍കിയത്. ഇനി ഒരു വര്‍ഷത്തെ കണക്കെടുത്താല്‍ ഇത് 1.50 കോടിയായി ഉയരുകയും ചെയ്യും.

പലതരത്തിലുള്ള ബിരിയാണികള്‍ ഹൈദരാബാദുകാരുടെ ബിരിയാണി മെനിവുവിലുണ്ട്. സ്വിഗി റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ദം ബിരിയാണിയാണ് ഹൈദരാബാദുകാരുടെ ഇഷ്ട ബിരിയാണി വിഭവം. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ ഒമ്പതു ലക്ഷം ദം ബിരിയാണികളാണ് സ്വിഗി വിതരണം ചെയ്തത്. തൊട്ടു പിന്നിലുള്ളത് 7.9 ലക്ഷം ഓര്‍ഡറുകള്‍ ലഭിച്ച ബിരിയാണി റൈസാണ്. 5.2 ലക്ഷം ഓര്‍ഡറുകള്‍ ലഭിച്ച മിനി ബിരിയാണി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

കാലം ചെല്ലും തോറും ബിരിയാണിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുകയാണെന്നും സ്വിഗിയുടെ കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ബിരിയാണി ഓര്‍ഡറുകളില്‍ 8.39 ശതമാനം വര്‍ധനവാണ് സ്വിഗി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈദരാബാദില്‍ മാത്രം 15,000ത്തിലേറെ റസ്റ്ററന്റുകളില്‍ നിന്നും സ്വിഗി ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈദരാബാദില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നവരുള്ളത് കുകട്പാലി ഭാഗത്താണ്. മധാപൂര്‍, ബന്‍ജാര ഹില്‍സ്, ഗചിബൗലി, കൊണ്ടാപൂര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് ബിരിയാണി പ്രേമത്തില്‍ പിന്നാലെയുള്ളത്.

