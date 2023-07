ഇനി പഞ്ചസാര മഴക്കാലത്ത് അലിയില്ല, ഈ വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കാം

മഴക്കാലമായതു കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലായിടത്തും നനവും ഈർപ്പവുമാണ്. പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കേടായി പോകുന്ന കാലം കൂടിയാണിത്. മഴയങ്ങു തിമർത്തു പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് ചായ കുടിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ച്, പഞ്ചസാര പാത്രം തുറക്കുന്നവരെ ചെറുതായെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കും അലിഞ്ഞു, കട്ടയായിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര. അങ്ങനെ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പഞ്ചസാര എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക സ്വാഭാവികം. ഈ വിദ്യകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ, പഞ്ചസാര ഒരു മഴയത്തും അലിക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കടയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണോ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം

പഞ്ചസാര ഇട്ടുവെയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകൾക്ക് പകരമായി ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. വൃത്തിയായി കഴുകി, നല്ലതു പോലെ ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ടുവെയ്ക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണും ഒട്ടും നനവില്ലാത്തതു ആയിരിക്കണം.

അരി ഉപകാരിയാണ്

ജാറിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടുവെയ്ക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി അരിമണികൾ ഇടാം. അരിമണികൾക്കു നനവിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് പഞ്ചസാരയെ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. ജാറിൽ പഞ്ചസാര നിറച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ചെറിയ കോട്ടൺ തുണിയിൽ അരിമണി കിഴികെട്ടിയും ഇടാവുന്നതാണ്,

ഗ്രാമ്പു പഞ്ചസാര ജാറിലിട്ടാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം

മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്‌ക്കൊപ്പം നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു കൂടി ജാറിലിടാം, ചെറിയ നനവിനെയും ഈർപ്പത്തെയും വലിച്ചെടുക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, പഞ്ചസാരയിലെത്തുന്ന ഉറുമ്പുകളെ തുരത്താനും ഇത് മൂലം സാധിക്കും. ഗ്രാമ്പുവിന്റെ ഗന്ധം ഉറുമ്പുകൾക്ക് അസഹനീയമായതു കൊണ്ട്, അവ പഞ്ചസാര ജാറിന്റെ പരിസരത്തിലേയ്ക്ക് വരില്ല.

ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം

ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ നനവിനെ വലിച്ചെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ജാറിൽ പഞ്ചസാര നിറയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഏറ്റവും അടിയിലായി ഒരു കഷ്ണം ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ഇടാം. നനവോ ഈർപ്പമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ വലിച്ചെടുത്തുകൊള്ളും മാത്രമല്ല, പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കറുവപ്പട്ടയും പച്ചക്കർപ്പൂരവും

പഞ്ചസാരയിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരാതെയിരിക്കാനും നനവില്ലാതെയിരിക്കാനും ജാറിൽ പഞ്ചസാര നിറച്ചതിനു ശേഷം അതിനു മുകളിലായി രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയിടാം. ഉറുമ്പുകൾ പഞ്ചസാര ജാറിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കും. പച്ചകർപ്പൂരം ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സിപ് ലോക്ക് ബാഗിലാക്കി പഞ്ചസാര പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നതും ഉറുമ്പുകളെ അകറ്റി, പഞ്ചസാര ഡ്രൈ ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.

