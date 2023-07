സമയം പോകുമെന്ന ടെൻഷൻ വേണ്ട, അടുക്കള പണി എളുപ്പമാക്കണോ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിക്കൂ

ഒരു ദിവസത്തിലെ രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ വരെ സമയം അടുക്കളയിൽ ചെലവിടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടമ്മമാർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുക്കളയിലെ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ അവർ നല്ലതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിലത് മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ സാധിക്കും. രാവിലെ അടുക്കളപ്പണിയെല്ലാം തീർത്ത് ജോലിക്കു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ പൊടികൈകൾ പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി, കുറച്ചേറെ സമയം ലാഭിക്കാം.

ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്

നമ്മുടെ നാടൻ കറികളിലെല്ലാം പ്രധാന ചേരുവയാണ് ഇഞ്ചി. ഒഴിവു ദിവസം ഇഞ്ചി തൊലികളഞ്ഞു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയതിനു ശേഷം പേസ്റ്റാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാനികൾ ആണെങ്കിലും ഇവ ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് അരച്ചു വെയ്ക്കുന്നതിലും നല്ലത് രണ്ടായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. കൃത്യമായ അളവിലെടുത്തു കറികളിൽ ചേർക്കാൻ അതാണെളുപ്പം.

വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്

രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയുമെല്ലാം തൊലി കളയുക എന്നത് സമയം കളയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവയുടെ തൊലി കളഞ്ഞു വെയ്ക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരുമിച്ചാണ് അരക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചു ഉപ്പു കൂടി ഈ പേസ്റ്റിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മണവും രുചിയും വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി

ഒരു വിഭവത്തിന്റെ രുചിയും നിറവും ആകർഷകമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി. ഒട്ടുമിക്ക കറികളിലും ഉപയോഗിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തക്കാളി പ്യൂരിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. അതിനായി നല്ല ഫ്രഷ് ആയ തക്കാളി, തൊലി ചെത്തി കളഞ്ഞു, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി, തക്കാളിയിൽ നിന്നും വെള്ളം പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിയതിനു ശേഷം തീ അണയ്ക്കാം. ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഈ തക്കാളി കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേയ്ക്ക് മാറ്റി നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്യൂരി ഒരു അരിപ്പയിലൊഴിച്ചു അരിച്ചെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ്

ചെറിയുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞതിനു ശേഷം നല്ലതു പോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇവ അൽപ സമയമൊന്നു റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിയിലെ വെള്ളം പൂർണമായും മാറികിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവയെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച്, മിക്സിയുടെ ജാറിലേയ്ക്കിട്ടു നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ഉപ്പോ, വെള്ളമോ ചേർക്കരുത്. അങ്ങനെ ചേർത്താൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ മുകളിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തൂവിക്കൊടുക്കുന്നതു കുറച്ചു നാളുകൾ കേടുകൂടാതെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്

ഈ പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി നല്ല മുളകുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതുതന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം അവയുടെ പുറകിലുള്ള തണ്ടിന്റെ ഭാഗം കളഞ്ഞു, കഴുകി, അരിഞ്ഞെടുക്കാം.

ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്താണ് പച്ചമുളക് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ നാളുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും പച്ചമുളകിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നത്.

വറ്റൽ മുളക് പേസ്റ്റ്

കറികളിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിലും രുചികരമാണ് ചുവന്ന മുളക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മുളകുകളിട്ടു വെയ്ക്കാം. അതിനു ശേഷം ഐസ് വാട്ടർ നിറച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മുളകുകൾ മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചുവന്ന നിറം മാറാതെയിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശേഷം ഈ മുളകുകൾ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

എങ്ങനെ ഇവ ഒരാഴ്ച കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം ?

മണത്തിലും ഘടനയിലും നിറത്തിലും വ്യത്യാസം വരാതെ മേല്പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഒരാഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ബാക്റ്റീരിയ, വൈറസ് പോലുള്ളവ കയറാതെയും വയറിനു ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലും ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി വൃത്തിയുള്ളതും ഉണങ്ങിയതുമായ വായു കടക്കാത്ത കണ്ടെയ്നറുകളിലേയ്ക്ക് ഈ മസാലകൾ മാറ്റാം. നല്ലതു പോലെ അടച്ച ഈ പാത്രങ്ങൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ആവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവ കറികളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രീസറിൽ വെയ്ക്കുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഫ്രിജിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്തു വേണമെങ്കിലും ഈ മസാലകൾ വെയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒരാഴ്ച വരെ കേടാകാതെ ഇരിക്കും.

