ഇവിടെ എത്തുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇൗ റസ്റ്ററന്റിൽ കയറണം; ചിത്രങ്ങളുമായി മിറ കപൂർ

ഗ്രീസ് എന്ന രാജ്യം കാഴ്ചയിൽ അതിസുന്ദരമാണ്. എന്നാൽ ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്കു അവിടമൊരു സ്വർഗമാണ്. ഷാഹിദ് കപൂറിന്റെ ഭാര്യ മിറ കപൂറും ആ നാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണത്തിലും വീണു പോയെന്നു തന്നെ പറയാം. വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ച്, തനിക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, രുചികരമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന റസ്റ്റോറന്റും ഏതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മിറ. ഗ്രീസിലെത്തുന്നവർ തനതു ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും മൈകോനോസ് സാലഡ് ഒരിക്കലെങ്കിലും രുചിച്ചു നോക്കണമെന്നാണ് ഷാഹിദ് കപൂറിന്റെ പ്രിയപത്നി പറയുന്നത്.

യാത്ര ഗ്രീസിലേക്കെങ്കിൽ സെയിൽ ആൻഡ് പെപെ റസ്റ്റോറന്റ് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നാണ് മിറയുടെ അഭിപ്രായം. ഇറ്റാലിയൻ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഇവിടെയെത്തുന്ന അതിഥികൾക്കു ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താരപത്നിയുടെ പ്രിയ വിഭവം മൈകോനോസ് സാലഡ് ആണ്. ഗ്രീസ് സന്ദർശിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കഴിക്കേണ്ടതും അതുതന്നെയാണെന്നാണ് മിറ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഗ്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ രാത്രികളിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത് സെയിൽ ആൻഡ് പെപെ റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തവണയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ റസ്റോറന്റിനെ തന്നെയാണെന്നും ഇവിടുത്തെ മൈകോനോസ് സാലഡ് ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കണമെന്നുമാണ് മിറ കപൂർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാലഡ് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് എന്നോട് നന്ദി പറയുമെന്നാണ് താരപത്നി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.

Image Source: Instagram-Mira Rajput Kapoor

സാലഡ് മാത്രമല്ല, സെയിൽ ആൻഡ് പെപെ റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും കാഷ്യോ ഇ പെപെ എന്ന വിഭവം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രവും മിറ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഇറ്റാലിയൻ വിഭവമാണ് കാഷ്യോ ഇ പെപെ. സ്പാഗെറ്റി പാസ്ത, ചീസ്, കുരുമുളക്, കൂൺ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ. ''നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാഷ്യോ ഇ പെപെ'' എന്നാണ് ഈ വിഭവത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടു മിറ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

