ഇത് തീക്കളി! ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയും വിളമ്പുമോ? ഭയന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

വിചിത്രമായ വിഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, വിളമ്പുന്നതിലും വേറിട്ട മാതൃകകൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പല ഭക്ഷണ ശാലകളും. അപകടകരമെന്നു ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തോന്നുന്ന ഈ പരീക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവരെ ആകർഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. വിളമ്പി വച്ച ഭക്ഷണം ആകർഷകമാക്കാൻ പല അലങ്കാരങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇവിടെ തീ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം ആകർഷകമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതു തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഈ പരീക്ഷണമാണ്. തീ കൊണ്ടുള്ള ഈ കളി കണ്ടവരിലെല്ലാം ഇത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷെഫിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണം കണ്ട് അമ്പരന്നു നിൽക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ലോകമെന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.

സംഗതി നടക്കുന്നത് ഇറാനിലാണെന്നാണ് വിഡിയോയുടെ കമെന്റ് ബോക്സിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. വിളമ്പിവച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഷെഫ്, തീ പടർത്തുന്നതു ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ മികവോടെയാണ്. കയ്യിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസിലേക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ നിന്നും തീ കത്തിച്ചതിനു ശേഷം, ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയും ആ ഗ്ലൗസിലെ തീ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പടർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ലതുപോലെ നിന്നു കത്തുന്നതു വിഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ കാഴ്ച എല്ലാവരിലും ആശ്ചര്യം വളർത്തുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി പേരാണ് ഈ തീക്കളി കാണാൻ ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തുന്നത്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെട്ട വിഡിയോ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു കാഴ്ചക്കാരെയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ വിഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമെന്റുകളിൽ ഈ തീക്കളിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെയും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് കാണാനായി ഇറാനിലെത്തുമെന്നു ഒരാൾ താഴെ കമെന്റ് ആയി കുറിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന എണ്ണ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതല്ലെന്നും ഇങ്ങനെ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കൊള്ളാമെന്നുമാണ് ഒരാൾ കുറിച്ചത്. കയ്യിൽ തീ കത്തികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാതെ മൂക്ക് ചൊറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള സരസകരമായ കമെന്റുകളും വിഡിയോയുടെ താഴെയുണ്ട്.

English Summary: When Food Meets Fire: Watch Viral Video That Ignites Culinary Wonder