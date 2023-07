തണ്ണിമത്തനോട് എന്തിനീ ചതി! ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്

'വൈറലായ ഒരു വിഭവം! പക്ഷേ, അതൊന്നു രുചിച്ചു നോക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല'. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ ലോകത്തു തരംഗമായത്. ഈ പുതിയ താരത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണത്തിനായി ഇത്തവണ വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തണ്ണിമത്തനാണ്. അത് എങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം? ചെറുകഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു, ഒരല്പം പഞ്ചസാര മുകളിലിട്ടു മിക്സ് ചെയ്തു കഴിക്കാം, ജ്യൂസ് ആയി കുടിക്കാം, വെറുതെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചും കഴിക്കാം. എന്നാലിവിടെ ഒരു വലിയ തണ്ണിമത്തനു മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം സോസ് ഒഴിച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത്. ''ഈ തണ്ണിമത്തൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ'' എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ലോസ് ആഞ്ചൽസിലെ രാത്രി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗർ ആണ് ഈ വിഭവം പരിചയപെടുത്തുന്നത്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം തണ്ണിമത്തനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം സോസ് ഒഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു സ്‌പൈസസും നാരങ്ങാനീരും അതിനു മുകളിലേക്ക് പകർന്നതിനു ശേഷമാണ് കഴിക്കാനായി നൽകുന്നത്. അധികമാർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത ചമോയ് എന്ന സോസ് ആണ് തണ്ണിമത്തന് മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. പഴങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മധുരവും ഉപ്പും പുളിയും എരിവിനായി മുളകും ചേർത്താണിത് തയാറാക്കുന്നത്. തണ്ണിമത്തനിൽ ഈ സോസ് ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം മേമ്പൊടിയ്ക്കായി സ്‌പൈസസും നാരങ്ങാനീരുമുണ്ട്.

വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചേരുവകൾ ചേർത്ത ഈ കഷ്ണം തണ്ണിമത്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെട്ട വിഡിയോ വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടത് 56 മില്യൺ ആളുകളാണ്. കൂടുതൽ പേരും വിമർശനങ്ങളുമായാണ് പുതിയ വിഭവത്തെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലരെല്ലാം ഇത് വിൽക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയെ ട്രോളിയിട്ടുമുണ്ട്. ചമോയ് സോസ് ആണെന്ന് മനസിലാകാത്തവർ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചാണോ തണ്ണിമത്തൻ വിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമെറിഞ്ഞപ്പോൾ ചമോയ് സോസ് ആണിതെന്നു കമെന്റുകളിലൂടെ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ചിലർ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്നു ഒരു വിഭാഗം എഴുതിയപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൽ ഈ സോസ് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ രുചികരമാണെന്നാണ് ഒരുകൂട്ടർ പറയുന്നത്.

