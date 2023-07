കുട്ടികളെന്നോ മുതിർന്നവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും തന്റെ ഫാനാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മധുരമേയുള്ളൂ, അത് ഐസ്ക്രീം ആണ്. പല നിറത്തിൽ, പല രൂപത്തിൽ, പല രുചികളിൽ ആവശ്യക്കാർക്കു മുന്നിലെത്തുന്ന ആ മധുരത്തെ പ്രണയിക്കാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ചോക്ലേറ്റും, വനിലയും, സ്ട്രോബെറിയും പിസ്തയും തുടങ്ങി നിരവധി ഫ്ലേവറുകൾ, വേറിട്ട രുചികൾ. വേനൽക്കാലം മധുരതരമാക്കാനും ചൂടൊന്നകറ്റി, ഉള്ളമൊന്നു കുളിർപ്പിക്കാനും എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആശ്രയിച്ചത് ഐസ്ക്രീമുകളെയാണ്. ആരോഗ്യത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധകൊടുക്കുന്നവരെങ്കിലും മധുരത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ മറന്നിട്ടില്ല ബോളിവുഡിലെ താരറാണി ദീപിക പദുകോൺ. ഐസ്ക്രീമുകളോടുള്ള തന്റെ പ്രിയം ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ പുറത്തറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദീപിക.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്‌വിച്ചിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. വ്യത്യസ്ത രുചികളിലുള്ള നാല് ഐസ് ക്രീം സാൻഡ്‌വിച്ചുകളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വേഫർ ബിസ്കറ്റിനുള്ളിൽ വനില, ചോക്ലേറ്റ്, പിസ്ത ഫ്ലേവറുകളിൽ ഉള്ള ഐസ്ക്രീമുകൾ കാണാം. ക്യാപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനു താഴെ ചിലർ മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്‌വിച്ച് ലഭിക്കുന്ന റസ്തം ഐസ്ക്രീമിലെയാണ് ഇവയെന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ ചർച്ച്ഗേറ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം പാർലർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഭർത്താവും നടനുമായ രൺവീർ സിങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളും താരങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ കമെന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓഹ്! ഓഹ് എന്ന് രൺവീർ ചിത്രത്തിന് താഴെ എഴുതിയപ്പോൾ അടുത്തതായി ഐസ് ക്രീം ബ്രാൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. മറൈൻ ഡ്രൈവും ഈ ഐസ് ക്രീമും....ചേരുമ്പോൾ കൂടുതൽ രുചികരമാകും എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ കുറിച്ചത്. എനിക്കും വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരെയും ചിത്രത്തിന് താഴെ കാണാവുന്നതാണ്.

English Summary: Deepika Padukone enjoys this yummy ice cream sandwich, here's how to make it