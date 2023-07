ദുബായിലെ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയില്‍ പ്രശസ്തമായ 'ഗോള്‍ഡ്‌ കാപ്പുച്ചീനോ' അനുഭവം പങ്കുവച്ച് നടിയും നര്‍ത്തകിയുമായ മാളവിക കൃഷ്ണദാസ്. കാണാന്‍ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കാന്‍ അത്ര രുചിയുള്ളതല്ല ഈ കോഫിയെന്നു മാളവിക പറയുന്നു. ഭര്‍ത്താവായ തേജസും ഒപ്പമുണ്ട്.

ബുര്‍ജ് ഖലീഫയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലായ ബുര്‍ജ് അല്‍ അറബിലാണ് 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ചേര്‍ത്ത ഗോള്‍ഡ്‌ കാപ്പുച്ചിനോ ഉള്ളത്. രാവിലെ എട്ടുമണി മുതല്‍ രാത്രി പതിനൊന്നുവരെ ഈ സ്വര്‍ണക്കാപ്പി ലഭ്യമാണ്. 100% അറബിക്ക ബീന്‍സും പതപ്പിച്ച പാലും ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിക്ക് മുകളില്‍ സ്വര്‍ണ പ്ലേറ്റിങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായ വിഡിയോ മാളവിക തന്‍റെ യുട്യൂബ് ചാനലില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബുര്‍ജ് അല്‍ അറബിലെ കാഴ്ചകളും ഈ വിഡിയോയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളില്‍ നിന്നും നോക്കിയാല്‍ ദുബായ് നഗരത്തിന്‍റെ വിശാലദൃശ്യം കാണാം. ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഡൈനിങ് അനുഭവവും മാളവിക പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്‌. മുന്നിലെ ടേബിളിലെ സ്ക്രീനില്‍ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവിടെ വിളമ്പുന്ന രുചികള്‍ കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

സ്വര്‍ണക്കാപ്പി കുടിച്ച്, മാളവികയുടെയും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടുകളും പല്ലുകളും സ്വര്‍ണനിറത്തിലാകുമ്പോള്‍ ഉള്ള രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും വിഡിയോയില്‍ കാണാം.'ഇതെന്താ പിടയ്ക്കണ മീനോ' എന്നാണു തേജസിന്‍റെ കമന്റ്.

സ്വര്‍ണം വിതറിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ദുബായ്. ചായ, ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ്, കപ്പ് കേക്ക്, വിപ്പ്ഡ് ക്രീം തുടങ്ങി വിവിധ വിഭവങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ബുര്‍ജ് ഖലീഫയിലെ തന്നെ അര്‍മാനി ഹോട്ടലിലും ഗോള്‍ഡ്‌ കാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ട്. ഡാര്‍ക്ക്‌ ചോക്ലേറ്റിനൊപ്പം 23 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം വിതറിയാണ് ഇത് വിളമ്പുന്നത്.

