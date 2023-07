അടുക്കളയിലെ തുണികളും സ്പോഞ്ചും ഇങ്ങനെ കഴുകരുത്; അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീറാമുട്ടി വൃത്തിയാക്കലും അടുക്കും ചിട്ടയുമായിരിക്കും. എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും ശരിയാകാത്ത കാര്യം അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളാണ്. പിന്നെ കഴുകാനുപയോഗിക്കുന്ന സ്പഞ്ചും. അവ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയുടെ മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇത് ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും ശേഷവും അവ വലിച്ചെറിയുന്നതിനുപകരം, സ്പോഞ്ചുകളും തുണികളും ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നതും പുതുമയുള്ളതും ശുചിത്വവുമുള്ളതുമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.



സ്പോഞ്ചിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ദുർഗന്ധത്തിന് പ്രധാന കാരണം. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സ്പോഞ്ചിലോ തുണിയിലോ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണകണികകൾ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ദുർഗന്ധവും വൃത്തിയില്ലായ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, ഒരു പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചിൽ ഏകദേശം 362 വ്യത്യസ്ത ഇനം ബാക്ടീരിയകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാത്രം കഴുകുന്ന സ്‌പോഞ്ചുകളും അടുക്കള തുണികളും വൃത്തിയും ശുചിത്വവുമുള്ളതാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ..

സാധാരണ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. സോപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കും അല്ലേ, എന്നാൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സോപ്പും വെള്ളവും അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കില്ല. അവ കഴുകിക്കളയുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തുണികളിലും സ്പോഞ്ചുകളിലും അണുക്കൾ വളരാൻ തുടങ്ങും.

1.ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക

സ്പോഞ്ചുകളും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന തുണികളും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സോപ്പുപൊടി കൂടി ചേർത്താൽ അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനും ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും.

2. മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം.

നനഞ്ഞ സ്പോഞ്ചുകൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വയ്ക്കുക, കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുക. അതുകഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ജ്വലന സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ ഉണങ്ങിയ തുണികൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ ഇടരുതെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.

3. ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക

ചൂടുവെള്ളം, വിനാഗിരി, ഉപ്പ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ സ്പോഞ്ചും തുണിയും മുക്കിവയ്ക്കുക. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, അവ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാം.

4. ബ്ലീച്ചിംഗ്

അടുക്കളയിലെ തുണികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്ലീച്ചിംഗ്. ബ്ലീച്ചും വെള്ളവും കലർത്തി തുണികളും സ്പോഞ്ചുകളും അതിൽ മുക്കുക. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ മുക്കിവയ്ക്കണം,ശേഷം നന്നായി കഴുകുക.

5. അണുനാശിനി ഉപയോഗിക്കുക

അണുനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നത് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല തുണികൾക്കും സ്പോഞ്ചിനും നല്ല സുഗന്ധം നൽകുകയും ചെയ്യും.നിങ്ങളുടെ അടുക്കള വൃത്തിയായും ദുർഗന്ധരഹിതമായും നിലനിർത്താൻ ഈ ഐഡിയകൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വൃത്തിയാക്കൽ ആവർത്തിക്കുകയും രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ സ്പോഞ്ചുകളും തുണികളും മാറ്റുകയും ചെയ്യണം.

English Summary: Smelly Kitchen Cloths And Sponges? No More! 5 Best Ways To Fix It