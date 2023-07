പ്രണയം, അതേറെ മധുരമാക്കുന്ന ചിത്രം ഇതോ! ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയത് ആ കേക്കിൽ; കത്രീന കൈഫ്

പ്രണയം, അതേറെ മധുരതരമാകുന്നത് നിറഞ്ഞ കാപ്പിക്കപ്പുകൾക്കു മുമ്പിൽ പരസ്പരം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണോ? കത്രീന കൈഫ് പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയാലും അതിശയോക്തിയില്ല. അത്രെയേറെ മനോഹരമാണ് ഭർത്താവ് വിക്കി കൗശലിനൊപ്പമുള്ള താരത്തിന്റെ ചിത്രം. കാപ്പിയുടെ മാത്രമല്ല പാൻകേക്കിന്റെയും ഫോട്ടോ കത്രീന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ പുഞ്ചിരിയോടെ വിക്കിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന താരം ആരാധകരുടെ മനസുനിറച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണപ്രേമികളുടെ കണ്ണുകളുടക്കിയത് ആ പാൻ കേക്കിലാണ്. കാണുന്നവരുടെ വായിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

'കോഫി മോർണിങ്സ്....ദി ബെസ്റ്റ്' എന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ. വിക്കിയ്ക്ക് അരികിലായി, പുഞ്ചിരിയോടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കത്രീനയെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിനു സാക്ഷിയായി കാപ്പി കപ്പും ജഗുമുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലും ''പ്രഭാതങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കുന്നതു'' എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. കാപ്പിയും പാൻകേക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. സ്ട്രൗബെറി സോസും ക്രീമും മുകളിൽ നിറച്ച്, കഴിക്കാൻ തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പാൻകേക്ക് കാഴ്ചയിൽ ഏറെ ആകർഷകമാണ്.

കത്രീന പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് താഴെ ഭർത്താവ് വിക്കി കൗശലടക്കമുള്ളവർ കമെന്റുകൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ''എന്റെ ലോകം, എന്റെ പ്രണയം'' എന്നാണ് എമോജികളുടെ സഹായത്തോടെ വിക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളും ആരാധകരുമടക്കം ധാരാളം പേരാണ് കത്രീനയുടെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് കമെന്റുകൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വിക്കി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, താൻ പറാത്ത കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കത്രീനയ്ക്ക് പ്രിയം പാൻകേക്കുകളോടാണ്. പറാത്തയും പാൻകേക്കും വിവാഹിതരായതു പോലെയാണ് തങ്ങളെന്നും തന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറാത്ത കഴിക്കാൻ കത്രീനയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നു വിക്കി പറയുന്നു.

