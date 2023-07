കളി എന്നോടോ ഉള്ളി! രൂക്ഷഗന്ധം തലവേദനയായോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ

പല വിഭവങ്ങളുടെയും പ്രധാന ചേരുവ മാത്രമല്ല, രുചി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉള്ളി. എന്നാൽ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്ന പാത്രങ്ങൾ, ഗ്ലാസുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും ആ രൂക്ഷഗന്ധമായാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്ര കഴുകിയാലും മാറാത്ത ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധമുള്ള പാത്രങ്ങൾ അടുക്കള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എക്കാലത്തും തലവേദനയാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ ചില വഴികളിലൂടെ ഈ ഗന്ധം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ബേക്കിങ് സോഡയും വെള്ളവും മതി, പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ

പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ബേക്കിങ് സോഡ. ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധം മാത്രമല്ല, മറ്റെന്തു പാചകം ചെയ്താലും ആ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ബേക്കിങ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ച പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമൊഴിച്ചതിനു ശേഷം കുറച്ചു ബേക്കിങ് സോഡ തൂവിക്കൊടുക്കാം. കുറച്ചു സമയം മാറ്റി വെച്ചതിനു ശേഷം കഴുകിയെടുക്കാം. പാത്രം നല്ലതു പോലെ വൃത്തിയായി കിട്ടും.

ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടു പാത്രങ്ങൾ തിളങ്ങും

ബേക്കിങ് സോഡ പോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ്. ഏതു രൂക്ഷ ഗന്ധവും മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക്. ഉപയോഗിച്ച പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തതിന് ശേഷം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. തൊലിയും കളയണ്ട, അതുകൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നല്ലതു പോലെ ഉരയ്ക്കാം. എത്ര കഠിനമായ ഉള്ളിയുടെ മണത്തിൽ നിന്നും പാത്രത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

വെള്ള വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം

മിക്കവരുടെയും അടുക്കളയിൽ ഉള്ള ഒന്നാണ് വിനാഗിരി. പല വിഭവങ്ങളിലും ചേരുവയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിനാഗിരിയ്ക്ക് പാത്രങ്ങളിലെ രൂക്ഷ ഗന്ധങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന കാര്യം അറിയാമായിരുന്നോ? എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? മണമുള്ള പാത്രം ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിനു ശേഷം, കുറച്ചു വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കഴുകിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധം പൂർണമായും മാറുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

കളി എന്നോടോ ഉള്ളി?

ഗന്ധത്തിൽ ഉള്ളിയെ കവച്ചു വയ്ക്കും കറുവപ്പട്ട. ഉള്ളി അരിഞ്ഞതോ, പാകം ചെയ്തതോ ആയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത്, അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇട്ടു തിളപ്പിക്കാം.കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതിയാകും. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി, വെള്ളം കളയാം. ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

കാപ്പിപൊടിയ്ക്കും ശക്തിയുണ്ട്, ഉള്ളി മണത്തെ തടയാൻ

കാപ്പിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ആണ് ഉള്ളിയുടെ ഗന്ധത്തെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. മണമുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തതിനു ശേഷം അതിൽ കാപ്പി പൊടിയിട്ടു വെയ്ക്കാം. കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം പാത്രം കഴുകിയെടുക്കാം.

English Summary: No More Smelly Utensils: Try These 5 Easy Tips To Eliminate Onion Odour