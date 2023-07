പാത്രങ്ങള്‍ തിളക്കമുള്ളതാക്കണോ? ഇവ പരീക്ഷിക്കൂ

വീട്ടില്‍ വിരുന്നുകാര്‍ വരുമ്പോഴും ആഘോഷവേളകളിലുമെല്ലാം പാചകം തകൃതിയായി ചെയ്യാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ല ഉത്സാഹമാണ്. എന്നാല്‍, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സിങ്കില്‍ കൂട്ടിയിട്ട പാത്രങ്ങള്‍ കാണുമ്പോഴേ മടുക്കും! അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ എളുപ്പത്തില്‍ വൃത്തിയാക്കാനും അവയുടെ തിളക്കം നിലനിര്‍ത്താനും ചില കുറുക്കുവഴികളുണ്ട്.ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

പാത്രങ്ങളിലെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ആദ്യം തുടയ്ക്കുക

പാത്രങ്ങളില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഒരു തൂവാലയോ ടിഷ്യുവോ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പാത്രം എളുപ്പത്തില്‍ കഴുകിയെടുക്കാം.

ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ കഴുകുക

ചെറുചൂടുവെള്ളത്തില്‍ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ചേര്‍ത്ത് പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും എളുപ്പത്തില്‍ പാത്രങ്ങള്‍ വൃത്തിയാക്കാനും വെട്ടിത്തിളങ്ങാനും സഹായിക്കും.

ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുക

ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത ക്ലീനറാണ്. ഇത് കറ കളയാനും ദുർഗന്ധം അകറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു. പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡിനൊപ്പം കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും.

ആദ്യം കുറച്ചുനേരം കുതിര്‍ത്തുവയ്ക്കുക

കറ പിടിച്ചതോ അടിയില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ചതോ ഒക്കെ ആയ പാത്രങ്ങള്‍ കുറച്ചു നേരം വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിര്‍ത്തു വയ്ക്കുക. അതിനു ശേഷം കഴുകിയാല്‍, പാത്രങ്ങളില്‍ വരവീഴുന്ന രീതിയില്‍ അധികം സ്ക്രബ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കാനും പറ്റും.

പാത്രങ്ങൾ ഉണക്കുക

കഴുകിയെടുത്ത പാത്രങ്ങള്‍ ലിന്‍റ് ഫ്രീ ഡിഷ് ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക. ഇത് നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഇടത്ത്, വെയിലത്ത് ഉണങ്ങാന്‍ വയ്ക്കുക. വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ദുര്‍ഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകള്‍ നശിച്ചുപോകും.

