ഇങ്ങനെയാരു ദിനമോ? കബാബ് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി!

ഒരു കുഞ്ഞിക്കമ്പിന്മേല്‍, ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയും ഇറച്ചിക്കഷ്ണങ്ങളുമെല്ലാം വരിവരിയായി കോര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന രസികന്‍ വിഭവമാണ് കബാബ്. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍ നിന്നാണ് വന്നതെങ്കിലും, കബാബിന് ലോകം മുഴുവനുണ്ട്‌ ആരാധകര്‍. ആയിരക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങളായി ഈ വിഭവം രുചിലോകത്ത് വാഴാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് ചരിത്രപുസ്തകങ്ങള്‍ പറയുന്നു.



പുരാതന കാലം മുതൽ, തുർക്കി, പേർഷ്യ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കബാബുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലം കടന്നു പോകുമ്പോള്‍, കബാബിന്‍റെ ചേരുവകള്‍ക്കും കെട്ടിനും മട്ടിനുമെല്ലാം ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുന്നുണ്ടെന്നത് സത്യം.

Image Credit: SJPailkar/istock

കബാബിന് സ്വന്തമായി ഒരു ദിനം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയാമോ? എല്ലാവര്‍ഷവും ജൂലൈ മാസം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ലോക കബാബ് ദിനമായി ആഘോഷിച്ചുവരുന്നു. കബാബുകളുടെ രുചികരമായ പാരമ്പര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായാണ് ഇങ്ങനൊരു ദിനം. പരമ്പരാഗത ഗ്രീക്ക് സൗവ്‌ലാക്കി മുതൽ ടർക്കിഷ് ഡോണർ വരെ നീളുന്ന കബാബ് സ്വാദിന്‍റെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാന്‍ ഈ ദിനത്തില്‍ ഒരുങ്ങാം.

കബാബിന്‍റെ ലോകം

മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ നാടോടികളായ ഗോത്രക്കാരാണ് കബാബുകള്‍ ആദ്യമായി തയാറാക്കിയത്. തുറന്ന തീയിൽ ആട്ടിന്‍മാംസം ഗ്രില്‍ ചെയ്താണ് ആദ്യത്തെ കബാബുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. "കബാബ്" എന്ന വാക്ക് തന്നെ പേർഷ്യൻ പദമായ "കബാബ്" എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥമാകട്ടെ, "ഗ്രിൽ ചെയ്ത മാംസം" എന്നും.

കാലക്രമേണ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം കബാബുകൾ ഒരു ജനപ്രിയ വിഭവമായി മാറി, ഓരോ പ്രദേശത്തും തനതായ ശൈലിയില്‍ കബാബുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇറാനിൽ, കബാബുകൾ പരമ്പരാഗതമായി ആട്ടിൻമാംസം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുർക്കിയിൽ, കബാബുകൾ സാധാരണയായി ആട്ടിൻമാംസം അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. വ്യാപാര വഴികൾ തുറക്കുകയും ആളുകൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ, കബാബുകൾ ലോകത്തിന്‍റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.

മുഗളന്മാരാണ് കബാബ് എന്ന വിഭവം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. കോഴി, ബീഫ്, ആട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പലതരം മാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കബാബുകൾ അവര്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിച്ചു. ഗലൂട്ടി കബാബ്, കക്കോരി കബാബ്, സീഖ് കബാബ് തുടങ്ങിയ നിരവധി തരം കബാബുകൾ അവര്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, കബാബുകൾ യൂറോപ്പിലും ജനപ്രീതി നേടി. 1960 കളിൽ ലണ്ടനിൽ ആദ്യത്തെ കബാബ് ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ കബാബുകള്‍

ലഖ്‌നൗവിലെ രാജകീയ അടുക്കളകളിൽ വിളമ്പിയിരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വിഭവമായിരുന്നു ഗലൂട്ടി കബാബ്. ഇത് സാധാരണയായി നാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറാത്ത എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് വിളമ്പുന്നത്. ലഖ്‌നൗ സന്ദർശിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്.

ഇന്ത്യയിലുടനീളം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനപ്രിയ വിഭവമാണ് സീഖ് കബാബ്. പച്ച ചട്ണിയും ഉള്ളിയും ഇതോടൊപ്പം വിളമ്പാറുണ്ട്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ആട്ടിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രുചികരമായ ഒരു കബാബാണ് ബോട്ടി കബാബ്. പല ഉത്തരേന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഇത് കാണാം. മട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ, പയർ, മസാലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷാമി കബാബ്, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രുചികരമായ രശ്മി കബാബ്, ചീര, കടല, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹര ഭര കബാബ്, തൈരും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ഡ്രംസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന താങ്ഡി കബാബ്, തന്തൂർ അടുപ്പിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന അഫ്ഗാനി കബാബ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ത്യയില്‍ കിട്ടുന്ന കബാബ് രുചിഭേദങ്ങളാണ്.

English Summary: World Kebab Day and Cultural History Of The Kebab