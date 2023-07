പാമ്പിന്റെ സൂപ്പും വീഞ്ഞും തേങ്ങാപാൽ കറിയും; വിചിത്രരുചിലോകം!

പട്ടിയിറച്ചി പാകം ചെയ്ത് വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്തരം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടാൽ അയ്യേ എന്നു പറയുന്ന രീതിയിൽ പല ജീവികളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ലോകത്തു പലയിടത്തുമുണ്ട്.

ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനപ്രിയമായ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ?

വിയറ്റ്നാം - സ്നേക്ക് വൈൻ

വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് വിയറ്റ്നാം. ഇവിടുത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ രുചികളിൽ ഒന്നാണ് സ്നേക്ക് വൈൻ. മൂർഖൻ, അണലി തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകളെ അരി വീഞ്ഞിലോ ധാന്യ മദ്യത്തിലോ കലർത്തിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി വിഷപ്പാമ്പുകളെ സാധാരണയായി കുപ്പിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. സ്നേക്ക് വൈനിന് ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരമ്പരാഗത പ്രതിവിധിയായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ചൈന - സ്നേക്ക് സൂപ്പ്

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വിഭവമാണ് സ്നേക്ക് സൂപ്പ്. കൂൺ, ഇഞ്ചി, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം പാമ്പിന്റെ മാംസവും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഹോങ്കോങ്ങിലും തെക്കൻ ചൈനയിലും ഈ വിഭവം വളരെയധികം ജനപ്രിയമാണ്.

ഇന്തൊനിഷ്യ - സാറ്റ് ഉലാർ

ഇന്തൊനിഷ്യയിൽ പാമ്പിന്റെ മാംസം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗ്രിൽ ചെയ്താണ്. പാമ്പിന്റെ മാംസം മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിലക്കടല സോസിനൊപ്പം വിളമ്പുന്നു.

തായ്‌ലൻഡ് - പാമ്പ് കറി

ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നിവയുടെ രുചികൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത തായ് വിഭവമാണ് പാമ്പ് കറി. സാധാരണയായി പെരുമ്പാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂർഖൻ പാമ്പുകളുടെ മാംസമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങ, കഫീർ നാരങ്ങ ഇലകൾ, ചുവന്ന മുളക് എന്നിവയുടെ പേസ്റ്റിലാണ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്.

നൈജീരിയ - സ്നേക്ക് പെപ്പർ സൂപ്പ്

നൈജീരിയയിലെ ജനപ്രിയമായ ഒരു വിഭവമാണ് സ്നേക്ക് പെപ്പർ സൂപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ. നൈജീരിയൻ കുരുമുളക്, ഉറ്റാസി ഇലകൾ, ഉള്ളി, മറ്റ് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പാമ്പിന്റെ മാംസം വേവിച്ചാണ് ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തണുപ്പ് കാലത്ത് നൈജീരിയക്കാരുടെ സ്ഥിരം വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

