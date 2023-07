അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങളില്‍ ദുര്‍ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ രുചിയെ വരെ ഈ ദുര്‍ഗന്ധം ബാധിക്കും. ഈ ഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനും, പാത്രങ്ങൾ പുതുമയുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായി നിലനിർത്താനുമുള്ള ചില ടിപ്പുകള്‍ അറിയാം.

പാത്രങ്ങള്‍ ഉടനടി കഴുകി ഉണക്കുക

അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളിലെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാനുള്ള ആദ്യപടി, കഴുകി വൃത്തിയാക്കലാണ്. ചൂടുള്ള സോപ്പ് വെള്ളവും ഒരു സ്‌ക്രബ് ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും എണ്ണയുമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക. പാത്രത്തിന്‍റെ ഇടുക്കുകള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇത് നന്നായി ഉണക്കുകയും വേണം.

വിനാഗിരിയില്‍ കുതിർക്കുക

ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത അണുനാശിനിയാണ് വിനാഗിരി. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ തുല്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളവും വെള്ള വിനാഗിരിയും നിറയ്ക്കുക, തുടർന്ന് ദുർഗന്ധമുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഈ ലായനിയിൽ മുക്കുക.അതിനുശേഷം പാത്രങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക. ഒരു രാത്രി മുഴുവന്‍ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. വിനാഗിരി ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

ബേക്കിംഗ് സോഡ പേസ്റ്റ്

ദുർഗന്ധം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചെറിയ അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ പുരട്ടി ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ബേക്കിംഗ് സോഡ ദുർഗന്ധം ആഗിരണം ചെയ്യാനും പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. മൃദുവായ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് പാത്രങ്ങൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവ നന്നായി കഴുകുക. ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ ഇത് ആവർത്തിക്കുക.

നാരങ്ങ നീര്

ഉന്മേഷദായകമായ ഗന്ധത്തിനും പ്രകൃതിദത്ത ശുദ്ധീകരണ ഗുണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ് നാരങ്ങ. ഒരു പാത്രത്തിൽ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. ഈ നാരങ്ങാനീര് ലായനിയിൽ പാത്രങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുക്കിവയ്ക്കുക. ശേഷം, പാത്രങ്ങൾ സാധാരണപോലെ കഴുകി കഴുകുക.

കാപ്പിപ്പൊടി

അനാവശ്യ ഗന്ധം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. ഇതിനായി, ഉപയോഗിച്ച കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കാം. ഇത് ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി, ദുർഗന്ധമുള്ള പാത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു രാത്രി മുഴുവനോ അല്ലെങ്കില്‍ ദുര്‍ഗന്ധം മുഴുവനായും പോകുന്നത് വരെയോ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവ നന്നായി കഴുകാൻ ഓർമ്മിക്കുക.

തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളവും വിനാഗിരിയും

ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണെങ്കില്‍ അവ വെള്ളവും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാം. ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർക്കുക. ഇതില്‍ ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള പാത്രങ്ങള്‍ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം.

സൂര്യപ്രകാശവും ശുദ്ധവായുവും

പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം പാത്രങ്ങൾ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഇടത്ത്, സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ വയ്ക്കുക. ഇതും പാത്രങ്ങളിലെ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും.

English Summary: how to remove smell from utensils