കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കു സമ്മാനം കിട്ടിയ ഈ പഴത്തെക്കുറിച്ച്?

ആപ്പിള്‍, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച്, വാഴപ്പഴം, ചക്ക, മാങ്ങ... അങ്ങനെ എത്രയോ ഫലവര്‍ഗങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം. ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും കാലാവസ്ഥയുടെയുമെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല തരം പഴങ്ങളാണ് വിളയുന്നത്. അങ്ങനെ, ഈയിടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ച ഒരു ഫലമാണ് കഫല്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട പഴമെന്ന പേരിലാണ് കഫല്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞത്.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കാണപ്പെടുന്ന മധുരമുള്ള പഴമാണിത്. കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 300 രൂപ വിലവരും. അടുത്തിടെ ഡൽഹി സന്ദർശിച്ച ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കഫല്‍ പഴക്കൊട്ട സമ്മാനിച്ചതോടെയാണ് രാജ്യമാകെ ഈ പഴത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചത്.

കൊടും വേനലിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹിൽ ടൗണുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി നീളെ ചുവപ്പു വസന്തം പടര്‍ത്തി കഫല്‍ പഴങ്ങള്‍ വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കാണാം. വഴിയോരത്തും മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത് കൊട്ടകളിലാക്കി വില്‍ക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരുടെ ബഹളമായിരിക്കും. പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പഴമായ കഫലിന് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്‍റെ സംസ്ഥാന ഫലമെന്ന ബഹുമതിയുമുണ്ട്. ചെറിയ ഉരുണ്ട ആകൃതിയില്‍ ഉള്ള പഴമാണിത്. ചുവപ്പ് മുതല്‍ കടും പര്‍പ്പിള്‍ വരെ നിറമുള്ള പുറം തൊലി നേരിയതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യവുമാണ്. ഉള്ളില്‍ മാംസളഭാഗവും ഏറ്റവും ഉള്ളിലായി വിത്തും കാണാം. ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ പഴം. മഴക്കാലത്ത് പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ദഹനത്തിനും ഇത് സഹായിക്കും. സാധാരണയായി ഉപ്പു കൂട്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്.

രുചിക്കു മാത്രമല്ല, ഔഷധ ഗുണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ് കഫല്‍. ഈ മരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പലതരം രോഗങ്ങൾക്കു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത് കാലിത്തീറ്റയായും ഇന്ധനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കഫൽ വളരുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിലും, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ഇന്ത്യയിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നേപ്പാളിലെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.

