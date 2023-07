ഈ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കല്ലേ; ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായേക്കും

ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ ഫ്രിജില്‍ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം, മൈക്രോവേവില്‍ വച്ചും ആവിയില്‍ വച്ചുമെല്ലാം പിന്നീട് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആരോഗ്യകരമല്ല. ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോള്‍ അത് ദോഷകരമായ കെമിക്കലുകള്‍ പുറത്തുവിടുകയും ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമായേക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തില്‍ പിന്നീട് ചൂടാക്കി കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

ചോറ്

ലോകമെങ്ങും ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണവിഭവമാണ് ചോറ്. ബാക്ടീരിയകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണിത്. ചോറ് ബാക്കിയായാല്‍ ഉടനെ തന്നെ അത് ഫ്രിജില്‍ സൂക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചൂറ്റി ഉപയോഗിച്ചാല്‍പ്പോലും നശിക്കാത്ത ബാക്ടീരിയകള്‍ ചോറില്‍ അവശേഷിക്കാനും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ ജനപ്രിയമായ ഒരു ഭക്ഷണസാധനമാണെങ്കിലും വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാൽ അവ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകും. പാകം ചെയ്ത് കുറെ നേരം വച്ചാല്‍, അപകടകരമായ വിഷവസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ബോട്ടുലിനം എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്‍ വളരും.അതിനാല്‍ പാകംചെയ്തു കഴിച്ചു ബാക്കി വന്ന ഉടനെ ഇത് ഫ്രിജില്‍ സൂക്ഷിക്കുക.

ചീരയും മറ്റ് ഇലക്കറികളും

ചീര പോലുള്ള ഇലക്കറികൾ അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്, അവ നൈട്രേറ്റുകളുടെ ഉറവിടവുമാണ്. വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ, നൈട്രേറ്റുകൾ ഹാനികരമായ നൈട്രൈറ്റുകളായി മാറും, ഇത് ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കാരണമാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപകടസാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ, ഇലക്കറികൾ പാകം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ കഴിക്കുക.

ചിക്കന്‍

ചിക്കൻ പ്രോട്ടീനിന്‍റെ ഉറവിടമാണ്, എന്നാല്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ കോഴിയിറച്ചിയിലെ പ്രോട്ടീൻ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരാം, ഇത് ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കും ഇടയാക്കും. അതിനാല്‍ ചിക്കന്‍ വീണ്ടും ചൂടാക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ താപനിലയില്‍ മാത്രം ചൂടാക്കുക.

മുട്ട

മുട്ടയിൽ പ്രോട്ടീന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാല്‍ ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സമയത്ത് ദോഷകരമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരിക്കും. അതിനാൽ, പാചകം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ മുട്ട കഴിക്കുന്നതും വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

എണ്ണകളും കൊഴുപ്പുകളും

എണ്ണകളും കൊഴുപ്പുകളും വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റുകളും ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളും പോലുള്ള ഹാനികരമായ സംയുക്തങ്ങളുണ്ടാവാന്‍ കാരണമാകും. ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗവും മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. അതിനാല്‍ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണകൾ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും കൊഴുപ്പുകളോ എണ്ണകളോ അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.

English Summary: These Foods You Should Avoid Reheating