ചെന്നൈയിലെ പൊന്നുസ്വാമി എന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പേര് കേൾക്കാത്തവർക്കു പോലും പരിചിതമായിരിക്കും ''ബാഹുബലി താലി''. വലിയ മേശയോളം വലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടറുകൾ മുതൽ ഡെസേർട്ടുകൾ വരെ നീളുന്ന വിഭവങ്ങൾ നിറച്ച ബാഹുബലി താലിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലോകത്തു ചർച്ചകൾ. ഒരാളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ വിഭവ സമൃദ്ധമായ താലി വലിയ തോതിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം? ആ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പുള്ളതു കൊണ്ടുതന്നെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ധാരാളം റീട്വീറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് ട്വിറ്റർ.

സബ്ജിയും ദാലും വിവിധതരം റൈസുകളും ബ്രെഡുകളുമൊക്കെ ചേർന്ന വലിയ താലികൾ പല ഹോട്ടലുകളും തയാറാക്കുകയും വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ നിരയിലേക്ക് എത്തിയ ഭീമാകാരനായ താലിയാണ് ബാഹുബലി. 1399 രൂപ വിലവരുന്ന ഈ വലിയ പ്ലേറ്റ് നിറയെയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ സൂപ്പും സ്റ്റാർട്ടറുകളും പ്രധാന ഭക്ഷണവും ഡെസ്സേർട്ടുകളുമെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള ഓരോ ബൗളിലുമുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും 60 ഗ്രാം മുതൽ 400 ഗ്രാം വരെയുള്ളതായിരുന്നു. അതിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൽസ്യവിഭവങ്ങളും പല തരം മാംസ വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മീൻ വറുവലും മട്ടൻ നല്ലിയും ചെമ്മീൻ മസാലയും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും മട്ടൻ ബിരിയാണിയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ ബാഹുബലി താലിയിൽ പച്ചക്കറി ചേർത്തുള്ള വിഭവങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്.

അനന്ത് രൂപാനഗുഡി എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസറാണ് ബാഹുബലി താലിയുടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഈ ഭീമാകാരമായ താലി ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കുക എന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. രണ്ടുപേർ ചേർന്നാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം ബാക്കിയാകും. പിന്നെ എന്തിനു ഇത്രയധികം വിളമ്പുന്നു എന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട സോഷ്യൽ ലോകത്തിന്റെ ചോദ്യം. പകുതിയോളം ഭക്ഷണം ഈ വലിയ പാത്രത്തിൽ ബാക്കിവെയ്ക്കണമെന്നാണോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ചിലർ റീട്വീറ്റുകളിലൂടെ ആരായുന്നുണ്ട്. 6 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന സമൂസ, 12 അടി നീളമുള്ള ദോശ, ബാഹുബലി താലി..ഇത് എന്ത് ഭ്രാന്താണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്രയും വിളമ്പിയാൽ പോരെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം പങ്കിടാൻ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ കമെന്റ്. ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ് ബാഹുബലി താലിയെ കുറിച്ചുള്ള ട്വിറ്ററിലെ ചർച്ചകൾ. .

English Summary: Chennai hotel serves 'Bahubali' thali for customers, gets backlash on Twitter