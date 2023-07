ഇനി മറന്നുപോയെന്ന് പറയില്ല! ഈ 'പരിപ്പ്' സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാണ്

കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ മറന്നുപോകാതെയിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതികൊണ്ടു പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലിവിടെ ഒരമ്മ മകൻ മറന്നു പോകാതെയിരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വാങ്ങേണ്ട സാധനത്തിന്റെ സാമ്പിൾ തന്നെ കൊടുത്തുവിട്ടാണ് വേറിട്ട മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുകണ്ട സോഷ്യൽ ലോകവും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കമെന്റുകൾ കുറിച്ചപ്പോൾ ഈ ''പരിപ്പ്'' സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറി.

ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പരിപ്പ് വാങ്ങാനാണ് അമ്മ മകനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. എന്നാൽ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച പരിപ്പ് തന്നെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരുമോ, അതോ മറന്നു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച അമ്മ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി. ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കുറച്ചു പരിപ്പ് ഇട്ടു നല്ലതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തു മകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ടു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വഴി പരിപ്പ് വാങ്ങാൻ മറന്നു പോയി എന്നൊരിക്കലും മകൻ പറയുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വാങ്ങേണ്ടതു ഏതു പരിപ്പാണോ അത് കൃത്യമായി വാങ്ങി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അമ്മ കണ്ടെത്തിയ ഈ വഴി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ട്വിറ്റർ യൂസർ ആണ് ചിത്രമടക്കം കാര്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട പരിപ്പിന്റെ സാമ്പിൾ തനിക്ക് അമ്മ തന്നുവിട്ടുവെന്നും കാരണം താനിത് ഓർക്കുമെന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന വരികളും ചിത്രത്തിനൊപ്പം എഴുതിയിരുന്നു.

വളരെ ക്രീയേറ്റീവ് ആയി ചിന്തിച്ച ആ അമ്മയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു നിരവധി പേരാണ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഓർമകളും കുറെയേറെ പേർ ആ ചിത്രത്തിന് താഴെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത തരം പരിപ്പുകളും പയറുവർഗങ്ങളും ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തു സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഇതുകണ്ടപ്പോൾ ആ ഓർമകൾ ഉണർന്നു എന്നൊരാൾ എഴുതിയപ്പോൾ 22 വയസിൽ വിവാഹിതയാകുമ്പോൾ അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന കറികളുടെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ വിശദമായി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ വ്യത്യസ്‍തതരം പരിപ്പ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ഏതൊക്കെ പരിപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നു കുറിച്ച്കൊണ്ടു ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തു ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതാണ് ഓർത്തതെന്നുമാണ് മറ്റൊരാളുടെ മറുപടി. ഇത്തരത്തിൽ രസകരമായ നിരവധി റീട്വീറ്റുകളോടെ സോഷ്യൽ ലോകത്തു പരിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്.

English Summary: Desi Mom Gives Son "Daal Sample" To Get From Market, Internet Is In Splits