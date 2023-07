ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉറക്കം വരും; പേടിക്കേണ്ട റസ്റ്ററന്റിൽ കിടക്കാം

വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും രണ്ടു കൂട്ടം പായസവും കൂടി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ എന്ന് മിക്കവരും ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ കഴിക്കുന്നത് റസ്റ്ററന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയാലോ എന്നത് ചിന്ത മാത്രമാകുകയും ഉറക്കം നടക്കാതെ പോകുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെയാണ് ജോർദാനിലെ മൊഹാബ് എന്ന റസ്റ്ററന്റ് വേറിട്ട വഴിയിലൂടെ മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് സുഖമായി മയങ്ങാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കിയാണ് ഇവർ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്പം നേരം കിടക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം.

ജോർദാന്റെ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിലാണ് ഈ റസ്റ്ററന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തിൻറെ ദേശീയ ഭക്ഷണമെന്നറിയപ്പെടുന്ന മൻസാഫ് ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഈ ഭക്ഷണശാല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനായി എയർ കണ്ടിഷൻ ചെയ്ത മുറികളും ബെഡുകളുമെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ലെവാൻറ്റൈൻ വിഭവമായ മൻസാഫിൽ , മട്ടനാണ് പ്രധാന കൂട്ട്. ഇതിനൊപ്പം കട്ട തൈരും സോസും റൈസുമെല്ലാം ചേരുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം 'ഹെവി' യായതു കൊണ്ടുതന്നെ കഴിക്കുന്ന ആർക്കും ഉറക്കം വന്നുപോകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ ഈ റസ്റ്ററന്റ് ചർച്ചാവിഷയമായതോടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു റീട്വീറ്റും ഹിറ്റായി. അതിപ്രകാരമായിരുന്നു. ''ജോർദാനിലെ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മൻസാഫ്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായൊന്നു മയങ്ങണമെന്നു ആർക്കും തോന്നി പോകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൻസാഫ് മനസിനെ ഇളക്കും. കഴിക്കുന്ന ആരും മയങ്ങി പോകുകയും ചെയ്യും. ഉറക്കം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കഴിച്ച മൻസാഫിനു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്".

ആദ്യം തമാശ പോലെ തോന്നിയ ആശയമാണെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഗൗരവമായെടുത്തെന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നെന്നും റസ്റ്ററന്റ് ഉടമയും പറയുന്നു. കട്ടതൈരും നെയ്യും മാംസവുമൊക്കെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായൊരു മയക്കം ആരിലും വരും. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു സൗകര്യം അതിഥികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താലോ എന്ന ചിന്തയുദിച്ചതെന്നും ഉടമ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നയിടത്തു നിന്നും മാറി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തന്നെ അതിഥികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും മയങ്ങാനുമായി സജ്ജമാക്കി. ഭക്ഷണം നല്ലതു പോലെ ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചതിനു ശേഷം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെറിയ ഉറക്കം കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും പോയാൽ മതിയാകും.

റസ്റ്ററന്റിന്റെ മെനുവിൽ മൻസാഫ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരു വിഭവവും ഇവിടെ തയാറാക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു ഒരു ജോർദാനിയൻ കോഫി കൂടി തയാറാക്കി നൽകും. ''വലിയൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഉറങ്ങണമെന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ജോർദാനിലെ ഈ റസ്റ്ററന്റ് മൻസാഫ് എന്ന അവരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനായി വിളമ്പുന്നു. അതിനുശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളിടത്തു ചെറുമയക്കവും''. ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയ്ക്കു ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ക്യാപ്ഷൻ നൽകിയിരുന്നത്. വിഡിയോ സോഷ്യൽ ലോകത്തു തരംഗമായതോടെ ധാരാളം പേർ റീട്വീറ്റുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

