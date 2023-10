ഈ ട്രിക്കിൽ ഇനി എളുപ്പത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളയാം, മാത്രമല്ല പൊടിച്ചും എടുക്കാം

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഏറെയിഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ്. ചപ്പാത്തിയ്ക്കും പൂരിയ്ക്കുമൊക്കെ കറിയായും തോരനും മെഴുക്കുപുരട്ടിയായുമൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാകം ചെയ്യാറുണ്ട്. വേവിച്ചുടച്ചാണ്‌ കറി തയാറാക്കുന്നത്. അതിനായി ആദ്യം ഉരുളകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി എടുക്കുന്നു. തൊലി കളഞ്ഞു പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത കടമ്പ. അതൊരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ വിഡിയോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളയാമെന്നു മാത്രമല്ല, പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു വെടിയ്ക്ക് രണ്ടു പക്ഷി എന്ന് ഈ വിഡിയോ കണ്ടാൽ ആരും ചിന്തിച്ചു പോകും.

അങ്കിതഅനൂപ്8 എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലാണ് വിഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കുഴിവുള്ള അരിപ്പ തവിയുടെ സഹായത്താലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞു പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്. വിഡിയോ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തു പകുതി മുറിച്ച് രണ്ടു കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു. തുടർന്ന് പൂരി പോലുള്ളവ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുഴിവുള്ള അരിപ്പയോടു സമാനമായ ഒരു തവിയിൽ ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചതിനു ശേഷം ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തുന്നു. അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കിഴങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, തൊലി ആ തവിയിൽ ബാക്കിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നത് തന്നെയാണ് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ വിഡിയോ ഇതിനകം കണ്ടത് 4. 7 മില്യൺ പേരാണ്. ധാരാളം പേർ പുതിയ വിദ്യ പരിചയപ്പെടുത്തിയ യുവതിയെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനാവശ്യമെന്ന തരത്തിലുള്ള കമെന്റുകളും വിഡിയോയുടെ താഴെ കാണാവുന്നതാണ്. ഗുഡ് ഐഡിയ എന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും കമെന്റ് ആയി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ തൊലി കളയുന്നതാണ് ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിലും എളുപ്പമെന്നാണ് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പണികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു എന്നും തനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും വിഡിയോയുടെ താഴെ കമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെയും കാണാവുന്നതാണ്.

English Summary:How to Peel a Bunch of Potatoes Really Quickly