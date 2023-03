ഉള്ളം തണുപ്പിക്കും നാരങ്ങാ വെള്ളം, ഈ രീതിയിൽ തയാറാക്കാം

വേനൽ ചൂടു കൂടിവരുമ്പോൾ ഉള്ളം തണുപ്പിക്കും രുചിയിൽ നാരങ്ങാവെള്ളം തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

ചേരുവകൾ

ചെറുനാരങ്ങ - 1

പുതിനയില - രണ്ടു തണ്ട്

ഏലക്ക - 3

പച്ചമുളക് - ചെറിയ കഷ്ണം

ഇഞ്ചി - ചെറിയ കഷ്ണം

ഉപ്പ് - 1/4 ടീസ്പൂൺ

പഞ്ചസാര - 1/4 കപ്പ്

തണുത്ത വെള്ളം - 3 ഗ്ലാസ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര്, പുതിനയില, ഇഞ്ചി ,ഏലക്ക, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ് ,പഞ്ചസാര, വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്തു നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. അരിച്ചെടുത്തു സെർവിങ് ഗ്ലാസിലേക്കു ഐസ്‌ക്യൂബ്സ് ഇട്ടു ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് തണുപ്പോടെ വിളമ്പാം.

Content Summary : Lemon juice is the most refreshing drink to beat the summer sun.