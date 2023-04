പാലും പഴങ്ങളും ചേർത്തൊരു സൂപ്പർ കൂൾഡ്രിങ്ക്

പാലും കുറച്ചു ഫ്രൂട്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളം തണുപ്പിക്കാൻ ഇതു മതി

ചേരുവകൾ

പാൽ - 2

പഞ്ചസാര - 1/4 കപ്പ്

പാൽപ്പൊടി - 1/4 കപ്പ്

ചൗവ്വരി - 1/4 കപ്പ്

വാനില എസ്സെൻസ് - 1 ടീസ്പൂൺ

ബദാം, കാഷ്യു ,പിസ്താ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

ഫ്രൂട്സ് ( മുന്തിരി, ആപ്പിൾ, മാമ്പഴം, ഉറുമാമ്പഴം ) -1/4 കപ്പ്

കസ്കസ് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

തയാറാക്കുന്ന വിധം



ഒരു സോസ്പാനിൽ പാൽ, പഞ്ചസാര, പാൽപ്പൊടി എന്നിവ യോജിപ്പിച്ചു നന്നായി തിളപ്പിച്ചു വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചു തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം.

ഈ സമയത്തു ചൗവ്വരി വേവിച്ചു വയ്ക്കുക.

കസ്കസ് കുതിർത്തു വയ്ക്കുക.

ഇനി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലിലേക്കു കസ്കസ്, വേവിച്ച ചൗവ്വരി, വാനില എസൻസ് എന്നിവ ചേർത്തിളക്കുക. ശേഷം അരിഞ്ഞുവച്ച നട്സ്, ഫ്രൂട്സ് ചേർത്തിളക്കി തണുപ്പോടെ വിളമ്പാം.

Content Summary : A fresh summer cooler with the goodness of fruits and milk.