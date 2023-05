പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കുലുക്കി സർബത്ത്, വെറൈറ്റി സ്വാദ്

വേനൽ ചൂടിനെ തുരത്താൻ രുചികരമായ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കുലുക്കി സർബത്ത് തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

ചേരുവകൾ

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് - 2

സബ്ജ സീഡ് - 2 ടീസ്പൂൺ

പഞ്ചസാര - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

ചെറുനാരങ്ങ - 1

പച്ചമുളക് - 1

വെള്ളം - 1 1/2 കപ്പ്

ഐസ് ക്യൂബ്സ് – ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഒരു കുപ്പിയിൽ നാരങ്ങാ നീര്, നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊലി, പഞ്ചസാര, 3 ടീസ്പൂൺ കുതിർത്ത സബ്ജ സീഡ്സ്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന്റെ പൾപ്പ്, പച്ചമുളക്, ഐസ് ക്യൂബ്സ്, 1 കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ ചേർക്കുക.

അടപ്പ് അടച്ചു കുറഞ്ഞത് 1 മിനിറ്റെങ്കിലും കുലുക്കുക.

ഇത് ഒരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്ജ സീഡ്സ് ചേർക്കാം.

Content Summary : Passion Fruit Kulukki Sarbath is a refreshing and delicious drink that is perfect for a hot day.