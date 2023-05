ദോശയുടെ കൂടെ ഈ ചമ്മന്തി മാത്രം മതി

ചൂട് ദോശയുടെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലൊരു ഉള്ളി ചമ്മന്തി തയാറാക്കിയാലോ?

ചേരുവകൾ

ചെറിയഉള്ളി - 10 എണ്ണം

കറിവേപ്പില - 2 തണ്ട്

വെളുത്തുള്ളി - 2 അല്ലി

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ

മുളകുപൊടി - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

വെളിച്ചെണ്ണ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

തേങ്ങ ചിരവിയത് - 1 കപ്പ്‌

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം ചൂടാറിയാൽ അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല രുചിയുള്ള ചമ്മന്തി തയാർ.

Content Summary : Chammanthi, serve with idli, dosa, or other South Indian dishes.