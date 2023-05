ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മുളകിട്ടത്, നാടൻ രുചി

ദോശയ്ക്കും ചോറിനുമൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി തക്കാളി കറി.

ചേരുവകൾ

വെളിച്ചെണ്ണ - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂൺ

സവാള - 1 എണ്ണം അരിഞ്ഞത്

ഇഞ്ചി - 1 ടീസ്പൂൺ

വെളുത്തുള്ളി - 1 ടീസ്പൂൺ

പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം

കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്

ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്

തക്കാളി - 1/2 മുതൽ 1 ഇടത്തരം വലുപ്പത്തിൽ

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ

മുളകുപൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ

ചൂടുവെള്ളം - 1/2 കപ്പ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി, വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു കടുകു പൊട്ടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കുക.

തീ താഴ്ത്തി മൂടി വച്ച് സവാള മൃദുവാകുന്നതുവരെ വേവിക്കുക.

ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്തു പച്ച രുചി മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.

ഇതിലേക്കു തക്കാളി ചേർത്തു നന്നായി ഇളക്കുക.

തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടയുന്നതുവരെ മൂടി അടച്ചു വച്ചു വേവിക്കുക.

ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോവരുത്.

തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കട്ടി ആകുന്നതുവരെ വേവിക്കുക.

Content Summary : Tomato onion curry is a simple and delicious dish that is perfect for a quick and easy meal.