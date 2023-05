നാടൻ രുചിയിൽ മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരൻ

ഊണിനു കൂട്ടാൻ പോഷക ഗുണങ്ങൾ ധാരാളമടങ്ങിയ മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരൻ

ചേരുവകൾ

മുട്ട - 3 എണ്ണം

മുരിങ്ങയില - 1 കപ്പ്‌

സവാള - 1 എണ്ണം

തേങ്ങ ചിരവിയത് - 1 കപ്പ്‌

വറ്റൽമുളക് - 2 എണ്ണം

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ

വെളിച്ചെണ്ണ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

കടുക് - 1 ടീസ്പൂൺ

തയാറാക്കുന്ന വിധം

മുട്ടയും മുരിങ്ങയിലയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്കു പൊട്ടിച്ച്, നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാം. നല്ല രുചിയുള്ള മുരിങ്ങയില മുട്ട തോരൻ തയ്യാർ.

Content Summary : Here is a recipe for egg drumstick leaf stir fry.