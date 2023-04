ടർക്കി റോസ്റ്റ് ഉഗ്രൻ സ്വാദിൽ, ഈസ്റ്റർ സ്പെഷൽ വിഡിയോ

നോമ്പ് കാലത്തിനു ശേഷം രുചിയൂറും നോൺവെജ് വിഭവങ്ങൾ നിറയുന്ന ഈസ്റ്റർ വിരുന്നു കാലം. രുചിപകരാൻ കോഴിയും ബീഫും മട്ടനും മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ടർക്കി ഇറച്ചികൊണ്ടുള്ള വിഭവവും പരിചയപ്പെടാം... അപ്പത്തിനും റൊട്ടിയ്ക്കുമൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന റോസ്റ്റ് തന്നെ. കൊളസ്ട്രോൾ നന്നെ കുറവുള്ള വൈറ്റ് മീറ്റാണ് ടർക്കി. മറ്റ് ഇറച്ചികളെ അപേക്ഷിച്ചു മാംസ്യത്തിന്റെ (പ്രോട്ടീൻ)‌‌യും നാരിന്റെയും അളവു കൂടുതലും. കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, ഇരുമ്പ്, സിങ്ക് എന്നീ ധാതുക്കളും മികച്ച തോതിലുണ്ട്. കിലോയ്ക്ക് 350 – 400 രൂപയാണ് ടർക്കിയുടെ വില. പാലാ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളിയിലെ ടിജെടി ഫാമിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രഷ് ടർക്കിയെ റോസ്റ്റാക്കുന്നത് മോളി ടോമിയും തെരേസ ചാർളിയുമാണ്.

ടർക്കി റോസ്റ്റ്

ടർക്കി റോസ്റ്റ് : ചിത്രം : ജസ്റ്റിൻ ജോസ്

ചേരുവകൾ

1. ഇറച്ചി – 1 കിലോ

2. സവാള – 2 എണ്ണം (വലുത്)

3. ഉള്ളി – 10 എണ്ണം

4. ഇഞ്ചി – വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

5. പച്ചമുളക് – 2–3 എണ്ണം

6. കുരുമുളക് പൊടി – 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

7. കശ്മീരി മുളകു പൊടി – 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

8. മഞ്ഞൾ പൊടി – 1/2 ടീ സ്പൂൺ

9. മല്ലിപ്പൊടി – 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ

10. ഗരംമസാല– 1 ടീസ്പൂൺ

11. തക്കാളി – 1 എണ്ണം

12. ഉപ്പ് – പാകത്തിന്

13. എണ്ണ – ആവശ്യത്തിന്



തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം സവാള, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി– വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് / പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനു ഉപ്പു ചേര്‍ത്തു വഴറ്റുക. നന്നായി വഴറ്റിയതിനു ശേഷം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്തു പച്ചമണം മാറുന്നതു വരെ ഇളക്കുക. ഗരംമസാലയും കുരുമുളകുപൊടിയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പച്ചമണം മാറിയതിനു ശേഷം അരിഞ്ഞുവച്ച തക്കാളി ചേർത്തു വഴറ്റുക. ശേഷം 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തു തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ടർക്കി കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഇളക്കി മൂടി വയ്ക്കുക. (വെന്തുവരാൻ സമയമെടുക്കും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രഷർകുക്കറിലേക്കു മാറ്റി 4 വിസിൽ അടിപ്പിച്ചു വേവിക്കാം.) ടർക്കി നന്നായി വെന്ത് കറി ഏകദേശം വറ്റി വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക.

