മല്ലിയില ചിക്കൻ, എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന സൂപ്പർ വിഭവം

ചിക്കൻ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണപ്രേമികളുണ്ടോ? വ്യത്യസ്ത രുചിയിലൊരുക്കാം ഒരു രസികൻ ചിക്കൻ വിഭവം. ഉച്ചയൂണിനുള്ള ചോറിനോ ചപ്പാത്തിക്കോ ഒപ്പം വിളമ്പാം. സാൻവിച്ചിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങായും ഉപയോഗിക്കാം.

ചേരുവകൾ

1. ചിക്കൻ, എല്ലില്ലാതെ - 100 ഗ്രാം, കഷണങ്ങളാക്കിയത്

2. സവാള - ഒന്ന്, പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്

ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - ഒരു വലിയ സ്പൂൺ

പച്ചമുളക് - ഒന്ന്

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ

മുളകുപൊടി - അര ചെറിയ സ്പൂൺ

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

3. എണ്ണ - രണ്ടു വലിയ സ്പൂൺ

4. മല്ലിയില - രണ്ടു കപ്പ്

5. മല്ലി - ഒരു വലിയ സ്പൂൺ

കറുവാപ്പട്ട - ഒരിഞ്ചു കഷണം

ഗ്രാമ്പൂ - രണ്ട്

വെളുത്തുള്ളി - രണ്ട് , മൂന്ന് അല്ലി



അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം; ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 5 വിഭവങ്ങൾ...



പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം

• ചിക്കൻ കഷണങ്ങളാക്കിയത് രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ ചേർത്തു, വെള്ളം വറ്റുന്നതുവരെ വേവിക്കണം.

• പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി, മല്ലിയില ചേർത്തു നല്ല ചൂടിൽ രണ്ടു മിനിറ്റ് വഴറ്റുക.

• ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചതു ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് വേവിക്കുക.

• അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ ചതച്ചെടുത്തു വയ്ക്കുക.

• ഇതു ചിക്കനു മുകളിൽ വിതറി, അടുപ്പിൽ നിന്നു വാങ്ങി ചൂടോടെ വിളമ്പുക.

• മല്ലിയിലയ്ക്കു പകരം ഉലുവയിലയോ പുതിനയിലയോ ഉപയോഗിക്കാം.

Content Summary : Serve with rice or naan for a complete meal.