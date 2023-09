ഇനി ഷാനുവല്ല, തനി വില്ലൻ ഫഹദ്; രജനിയെ വിറപ്പിച്ച ‘വർമൻ വിനായകൻ’; തമിഴകത്തിന്റെ മലയാളി സീരിയൽ കില്ലറും!

തമിഴ് സിനിമകളിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തി കിടിലൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിറപ്പിച്ച, മലയാളക്കരയിൽനിന്നുള്ള നടന്മാർ ഒരുപിടിയുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ ജനിച്ച്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നാടകപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി, പതിറ്റാണ്ടുകളോളം തമിഴ് തിരശീലയിൽ ഉത്തമവില്ലനായി തിളങ്ങിയ മഞ്ചേരി നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എന്ന എം.എൻ.നമ്പ്യാർ‍ മുതൽ അതിങ്ങു നീളും.

∙ പാലക്കാട്ടുകാരൻ രഘുവരൻ, കരുണാനിധി തിരക്കഥ എഴുതിയ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ

സിനിമയുടെ കഥാപരിസരങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അതിഭാവുകത്വ നടനരീതികളിലും മാറ്റം വന്ന കാലത്ത് അതിന്റെ ഒരംശം തമിഴിലും തെളിഞ്ഞു. ഈ തരംഗത്തിൽ, രഘുവരനെന്ന പാലക്കാട്ടുകാരൻ തമിഴിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ തോളൊപ്പം പോന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തി. ‘പുരിയാത പുതിർ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലെ അഭിനയരീതിയും വ്യത്യസ്ത വോയ്‌സ് മോഡുലേഷനും പ്രേക്ഷകരെപ്പോലെ സിനിമാലോകവും ശ്രദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. പല രജനീകാന്ത് ചിത്രങ്ങളിലും രഘുവരൻ വില്ലനായി. വില്ലൻ ഗംഭീരമായാലേ നായകന്റെ ഹീറോയിസം തിളങ്ങുവെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രജനീകാന്ത്, തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ രഘുവരൻ വില്ലനായി വരുമ്പോൾ ആ വേഷങ്ങൾ പൊലിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

1980‌കളുടെ പകുതിയോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നു മദ്രാസിലെത്തി (ചെന്നൈ) സംവിധാനത്തിലും അഭിനയത്തിലും അവിടെയും നല്ലപേരു കേൾപ്പിച്ചയാളാണു കൊച്ചിൻ ഹനീഫ. തമിഴിൽ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘പാടാത തേനിക്കൾ’, ‘പാസ പറവൈകൾ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചതു തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എം.കരുണാനിധിയാണ്. കമൽഹാസൻ നായകനായ ചിത്രം ‘മഹാനദി’യിലെ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ധനുഷിനെ പ്രേക്ഷകർ മറക്കാനിടയില്ല.‌

കൊച്ചിൻ ഹനീഫ (ഫയൽ ചിത്രം)

മലയാളത്തിലെ തിരക്കിനിടയിലാണ് നടൻ തിലകൻ, ‘ഛത്രിയൻ’ എന്ന വിജയകാന്ത് സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായെത്തിയത്. ‘വസന്തകാല പറവൈ’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ തമിഴിലെത്തിയ രാജൻ പി.ദേവ് വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ അവിടെയും തിളങ്ങി. ഇതേ കാലത്തുതന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽനിന്നു ദേവനും തമിഴിലെത്തി ‘സുന്ദരവില്ല’നായി മിന്നിത്തുടങ്ങിയത്. രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷം വില്ലനായി തമിഴ് തിരശീല വിറപ്പിക്കാൻ മനോജ് കെ.ജയനും മികച്ച വേഷങ്ങൾ കിട്ടി.

∙ പാറ്റേൺ തെറ്റിച്ച കലാഭവൻ മണി; പൃഥ്വിരാജ്, ടൊവീനോ...

മലയാളത്തിൽ കൊമേഡിയനും നായക കഥാപാത്രങ്ങളുമായി മിന്നിനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കലാഭവൻ മണി വ്യത്യസ്ത നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായി ‘ജെമിനി’ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുത്തത്. തമിഴ് സിനിമകളിലെ സ്ഥിരം പാറ്റേൺ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നു മാറി മിമിക്രിയുടെ കൂടി കരുത്തിൽ കാണികളെ കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തമിഴ് ആരാധകർ മണിയെ ചേർത്തു നിർത്തി. വെങ്കട്പ്രഭു സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സരോജ’ എന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനി ജയറാം ആയിരുന്നു. മിഷ്കിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മുഖമൂടി’യിൽ നരേൻ വില്ലനായി. നെഗറ്റീവ് പശ്ചാത്തലമുള്ള കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് മികച്ച വില്ലനുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ സിനിമാ പുരസ്കാരം വാങ്ങിയ മലയാള നടന്മാരിൽ ഒരാൾ പൃഥ്വിരാജാണ്. വസന്തബാലൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കാവിയ തലൈവൻ’ എന്ന സിനിമയിലായിരുന്നു അത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റ സിനിമയായ ‘കനാ കണ്ടേനി’ലും പ്രതിനായക കഥാപാത്രമായിരുന്നു. ‘പവർ ഓഫ് വുമൺ’ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് റിയാസ് ഖാനും മികച്ച പ്രതിനായകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കനാ കണ്ടേൻ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് (Screengrab/youtube)

നായകവേഷങ്ങളിൽ തമിഴിലെത്തി, വിക്രം നായകനായ ‘ഐ’ സിനിമയിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വില്ലൻവേഷവും ‘അതുക്കും മേലെ’ പഞ്ച് ഡയലോഗും ആരാധകർക്കു ഹരമായപ്പോൾ ടൊവിനോ തോമസ് ‘മാരി 2’വിൽ‍ വില്ലൻ വേഷത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയതു ധനുഷിനോട്. റാംജിറാവ് സ്പീക്കിങ്‌ തമിഴിൽ ‘അരങ്ങേട്ര വേലൈ’ ആയപ്പോൾ വിജയരാഘവൻ പക്കി റാം ആയാണു വന്നത്. രവീന്ദ്രൻ (ഡിസ്കോ രവീന്ദ്രൻ), റഹ്മാൻ, സത്താർ, ക്യാപ്റ്റൻ രാജു, ലാൽ, സിദ്ദിഖ്, ബിജു മേനോൻ, ഹരീഷ് പേരടി, ഹരീഷ് ഉത്തമൻ, അജ്മൽ അമീർ, ആദിത്യ മേനോൻ, ജോൺ കോക്കൻ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ഷബീർ കല്ലറയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ‍ ആ നിരയിലേക്കു കരുത്തറിയിച്ച് പല കാലങ്ങളായി വന്നവരാണ്. ഇതുകൂടാതെ ബാബുരാജ്, അബു സലിം, മണികണ്ഠൻ, ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ, സുരാജ് പോപ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുനിര അഭിനേതാക്കൾ, മുഖ്യപ്രതിനായകരുടെ അനുചരൻമാരായും തമിഴ് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചവരാണ്.

∙ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച ആ 3 മലയാളികൾ

ഇക്കൂട്ടത്തിലേക്ക്, കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനിടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ മാസ് വിജയങ്ങളിൽ നെടുംതൂണായ, പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച മൂന്നു മലയാളികളുണ്ട്. സിനിമകളുടെ വിജയത്തോടൊപ്പം അഭിനയ മികവുമൂലം ഉഗ്രൻ പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായങ്ങളും നേടിയവർ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയി തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടത്തോടെ ആരാധകരാക്കി മാറ്റിയ ഫഹദ് ഫാസിൽ‌ (മാമന്നൻ– സംവിധാനം: മാരി സെൽ‌വരാജ്), മൾട്ടി സൂപ്പർ–മെഗാ സ്റ്റാറുകളുടെ ഏക വില്ലൻ വർമനായി ഞെട്ടിച്ച വിനായകൻ, (ജയിലർ, സംവിധാനം: നെൽസൻ ദിലിപ്കുമാർ), അപ്രതീക്ഷിത സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയിലെ വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള വില്ലനായെത്തിയ സുനിൽ സുഖദ (പോർ തൊഴിൽ, സംവിധാനം: വിഘ്നേഷ് രാജ) എന്നിവരാണവർ.

∙ ഷാനു ടു ട്രെൻഡിങ് ഫഹദ് ഫാസിൽ

ഇരുപതാം വയസ്സിൽ‍ പിതാവ് ഫാസിലിന്റെ, ‘കൈ എത്തും ദൂരത്ത്’ എന്ന സിനിമയിൽ നായകനായെത്തിയ ഷാനുവിൽ നിന്ന് 21 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഫഹദ് ഏറെ ദൂരം പോയിരിക്കുന്നു. ഷാനുവിലെ തണുപ്പൻ മട്ടുവിട്ട ഫഹദ് പിന്നീട് ഹോട്ടും കൂളും ഫയറുമായി കളം അറിഞ്ഞാടി. കൈ എത്തും ദൂരത്തിലെ പരാജയം അറിഞ്ഞ വേഷത്തിനു ശേഷം യുഎസിലേക്കു പറന്ന ഫഹദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിയാമിയിൽ ഫിലോസഫിയും തിരക്കഥാ രചനയുമാണ് ഓപ്‌ഷൻ എടുത്തു പഠിച്ചത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പല ധാരണകളും മാറ്റിയ കാലം. തിരികെ നാട്ടിലേക്കു പോന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കഥയും കരുതി. അതുമായി പോയി കണ്ടതു സംവിധായകൻ രഞ്‌ജിത്തിനെയാണ്. കഥ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നിനക്ക് ഒരു റോളുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാണ് ‘കേരള കഫേ’ ആന്തോളജി സിനിമയിൽ ഉദയ് അനന്തന്റെ ‘മൃത്യുഞ്ജയം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാവാക്കിയത്.

പുഷ്പ സിനിമയൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ (Screengrab/Youtube/Pushpa/trailer)

ഷാനു എന്ന പേരിൽ നായകനായി ആദ്യം അഭിനയിച്ച സിനിമയിൽ നിന്നു ഫഹദായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ സിനിമയും ചൂടും ചടുലവുമായി. പിന്നീടു ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു ഛായാഗ്രാഹകൻ സമീർ താഹിർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ചാപ്പാ കുരിശ്’. ആ സിനിമയിലെ ചുംബനരംഗങ്ങൾ അന്നു ചർച്ചയായപ്പോൾ ഫഹദ് അതിനെ നേരിട്ടതും കൂളായാണ്. സിനിമകൾ വന്നും പോയുമിരുന്നെങ്കിലും 2012 ൽ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിലെത്തിയത്, 22 ഫീമെയ്‌ൽ കോട്ടയം, ഡയമണ്ട് നെക്‌ലെയ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലാണ്. ഫഹദ് നായകനായോ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷം ചെയ്തതോ ആയ ഏറ്റവുമധികം സിനിമകൾ റിലീസ് ആയ വർഷമായിരുന്നു 2013. പ്രമുഖ ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് രവിയുടെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം ‘അന്നയും റസൂലും’, ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ഒരുക്കിയ ‘ആമേൻ’, അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം ‘നോർത്ത് 24 കാതം’, സത്യൻ അന്തിക്കാടിനോടൊപ്പം ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ‘ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ’ എന്നിവ ഫഹദിന് താരമൂല്യവും നേടിക്കൊടുത്തു. മമ്മൂട്ടി നായകനായ ലാൽജോസ് ചിത്രം ‘ഇമ്മാനുവലി’ലെ വേഷം, ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ആർട്ടിസ്റ്റ്’, ‘5 സുന്ദരികൾ’‌ എന്ന ചിത്രപരമ്പരയിലെ ‘ആമി’ ഉൾപ്പെടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

കൈ എത്തും ദൂരത്ത് സിനിമയിൽ ഷാനു എന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ (Screengrab/youtube)

∙ ഇമേജ് മാറ്റുന്ന ഫഹദ്

അഭിനയത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നതു വെറുതെയല്ല എന്നു പ്രേക്ഷകരെയും നിരൂപകരെയുംകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചാണു പറയിച്ചത്. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ നോവൽ ‘യക്ഷി’ പ്രമേയമാക്കി ശാലിനി ഉഷാ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘അകം’, ‘ചാപ്പാ കുരിശ്’ എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിന് 2011ലെ മികച്ച സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം വീട്ടിലെത്തിച്ച ഫഹദ്, ‘ആർട്ടിസ്റ്റ്’, ‘നോർത്ത് 24 കാതം’ എന്നീ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിനു മികച്ച നടനുള്ള 2013ലെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലാലിനൊപ്പം പങ്കിട്ടു. 2014 ൽ ‘ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സും’ ‘ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തക’വും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 2015 അത്ര നല്ല വർഷമായതുമില്ല. ഏതാനും സിനിമകൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അതു പരിഹരിച്ച്, നല്ല സിനിമകൾ കാത്തിരുന്നു ചെയ്യാനായി ശ്രമം.

നഗരകേന്ദ്രീകൃത സിനിമകളിലെ നായകൻ എന്ന പ്രതിച്ഛായ ഫഹദിൽ നിന്നു പ്രേക്ഷകർ അഴിച്ചുമാറ്റിയ വർഷമായിരുന്നു 2016. ദിലീഷ് പോത്തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ ‘മഹേഷിന്റെ പ്രതികാര’ത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു അത്. തിയറ്ററിലും പുരസ്കാര വേദികളിലും മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു മഹേഷിന്. 2017ൽ ‘ടേക്ക് ഓഫ്’, ‘റോൾ മോഡൽസ്’, ‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും’ എന്നിവ മലയാളത്തിലും ‘വേലൈക്കാരൻ’ തമിഴിലുമായി പുറത്തിറങ്ങി. മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ സിനിമ പുരസ്കാരം ‘തൊണ്ടിമുതൽ’ ഫഹദിനു നേടിക്കൊടുത്തു. മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഫഹദിനെ തേടിയെത്തിയത് 2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സി’ലൂടെയാണ്. ‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സി’ലെ ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രമായ ഷമ്മിയെയും സ്റ്റാൻലി കുബ്രിക് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദ ഷൈനിങ്ങി’ൽ ജാക്ക് നിക്കോൾസൺ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ ‘സൈക്കോ കഥാപാത്രം’ ജാക്ക് ടൊറൻസിനെയും ചേർത്തുവച്ചു ട്രോളന്മാർ വിഡിയോ പോലും ഉണ്ടാക്കി. ഷമ്മിയുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റുമുണ്ടായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിവിധ രീതിയിലായിരുന്നു. ട്രോളന്മാരും ആ കഥാപാത്രത്തെ ആഘോഷിച്ചു.

വിക്രം സിനിമയൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ (Screengrab/Youtube/Vikran/Trailer)

തെലുങ്കിൽ ‘പുഷ്പ: ദ റൈസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഫഹദിന്റെ ഭൻവാർ സിങ് ഷെഖാവത്ത് എന്ന പൊലീസ് വേഷത്തിനു ശേഷമാണു വിക്രം സിനിമ തമിഴിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രണ്ടു ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വമ്പൻ ഹിറ്റുകളുടെ പ്രധാന ഭാഗമാകാനും ഫഹദിനു കഴിഞ്ഞു. ‘പുഷ്പ 2: ദ റൂൾ’ കൂറ്റൻ ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

∙ ‘ഫഫ’ ട്രെൻഡ്

പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമാ വിഭാഗത്തിലുള്ള മാമന്നൻ സിനിമ വടിവേലുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിന്റെയും കഥാപാത്രത്തിന്റെയും പേരിലാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പൂർണ സമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധ തിരിച്ചതോടെ, ന‍ടൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ അവസാന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നു ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആ വഴിക്കും ചർച്ച നീണ്ടു. ‘പരിയേറും പെരുമാളും’ ‘കർണനും’ ഒരുക്കിയ സംവിധായകൻ മാരി സെൽവരാജ് ഇത്തവണ പറഞ്ഞുവച്ചതും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കനലും തീയുമായിരുന്നു. ഈ ജൂണിൽ തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ ജൂലൈ അവസാനം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയത്. അതോടെ ഫഹദിന്റെ കഥാപാത്രം രത്നവേലുവിനെയും വടിവേലുവിന്റെ മാമന്നനെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയാ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുത്തു. തമിഴിൽ ഫഹദ് മുൻപു ചെയ്ത ‘വേലൈക്കാരൻ’, ‘സൂപ്പർ ഡീലക്സ്’, ‘വിക്രം’ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ട ചർച്ചയായി രത്നവേലുവെന്ന കഥാപാത്രം മാറി.

മാമന്നനിൽ ഫഫദ് ഫാസിൽ (Screengrab/youtube/trailer)

‘FaFa’ ട്രെൻഡ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു. പ്രകടനത്തിൽ നായകനെ മറികടന്ന പ്രതിനായകനെന്ന ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നതു തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. കഥാപാത്രമായി ഫ്രെയിം നിറഞ്ഞാടാൻ ശരീരാകാരം ഒരു പരിമിതിയേ അല്ലെന്ന് ഫഹദ് ഉജ്വല പ്രകടനത്തോടെ തെളിയിച്ചു. രത്നവേലുവിന് ‘അഴിഞ്ഞാടാനു’ള്ള പാതകളെല്ലാം തിരക്കഥാകൃത്തു കൂടിയായ സംവിധായകൻ യഥേഷ്ടം തെളിച്ചിട്ടിരുന്നു. ‘ജനം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വെറുക്കുകയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ, ആ വേഷം ഫഹദ് ഫാസിലിനു നൽകാതിരിക്കണം’ എന്നു വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു.

∙ ‘കൈവിട്ടുപോയ’ രത്നവേലു

‘രത്നവേലുച്ചർച്ചകൾ’ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചൂടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ മറുവശം കൂടി ഉയർന്നുവന്നു. സിനിമ ഉന്നയിച്ച പ്രസക്തമായ പല വിഷയങ്ങളും ഇതോടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഫഹദ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വേരുപറിച്ച് ഇറക്കിവിട്ട രത്നവേലുവിനെ മറ്റു പലരും ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, ആ കഥാപാത്രം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത വിഷലിപ്ത ആശയങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സൈബർലോകത്തെ പലയിടങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. കീഴാളരെയും തന്റെ മുന്നിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നവരെയും വേട്ടപ്പട്ടികളെ അഴിച്ചുവിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിനു വാഴ്ത്തലുകളേറെയുണ്ടായതിലും, കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റി പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ മറ്റു ചിലർ വീരപരിവേഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ പലരും നെറ്റി ചുളിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, ‘ജയ് ഭീം’ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ടി.ജെ.ജ്ഞാനവേൽ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ രജനീകാന്ത് ചിത്രത്തിലും ഫഹദിന്റെ പേരു സജീവമാണ്.

∙ വർമൻ മാസ്

600 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള കലക്‌ഷനും കടന്നു കുതിക്കുന്ന രജനീകാന്ത് ചിത്രം ‘ജയിലറി’ലെ ‘കൊടൂര മാസ്’ വില്ലനായി തകർത്താടിയാണു വിനായകന്റെ തമിഴ് ചുവടുറപ്പിക്കൽ. ഡാൻസറായി മലയാള സിനിമയിൽ തുടങ്ങി, കോമഡി – ക്യാരക്ടർ – വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ തിളങ്ങിയ വിനായകനെന്ന നടനെയും നർത്തകനെയും മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം. ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സിനിമാ ആസ്വാദകരാണ് വിനായകന്റെ വർമനെക്കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടുന്നത്.

ജയിലർ സിനിമയിൽ വിനായക‌ന്‍ (Pic by X/@sidhuwrites)

മലയാളത്തിനു പുറത്ത് ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു വിനായകൻ ആദ്യമെത്തിയത്. സിനിമയിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴിയുള്ള യാത്ര. പിന്നെ, തെലുങ്ക് സിനിമ വഴി തമിഴിലും. തിമിര്, സിലമ്പാട്ടം, എല്ലാം അവൻ സെയ്യൽ, കാളൈ, സിരുതൈ, മാരിയൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെയായിരുന്നു തമിഴിലെത്തിയത്. മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുരസ്കാരം, ‘കമ്മട്ടിപ്പാടം’ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനു കിട്ടുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വിനായകന്റെ മിന്നും പ്രകടനങ്ങൾ പലതും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

തലൈവർ രജനീകാന്തിനെതിരെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർ‍ഡിനറി വില്ലനെ വേണമെന്ന നിർബന്ധത്തിലായിരുന്നു ജയിലർ സംവിധായകൻ നെൽസൻ. ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടത് ഉപേക്ഷിച്ചു. അതു വിനായകനിലേക്കെത്തി. അതാണ് ഉടലിലും എടുപ്പിലും നടപ്പിലും മൊഴിയിലും നോട്ടത്തിലും ആട്ടത്തിലുമായി വിനായകൻ ഉറഞ്ഞാടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന കൂസലില്ലാതെ ആദ്യന്തം നിറഞ്ഞാടിയ വിനായകൻ ഷോ. അണിയറ പ്രവർത്തകർ ജയിലർ 2 ഉണ്ടാകുമെന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യമുണ്ട്, വർമൻ ഇല്ലാതൊരു രണ്ടാം ഭാഗമോ?

വിനായകൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ വിറപ്പിക്കും സീരിയൽ കില്ലർ

ആദ്യ സിനിമ ‘പോർ തൊഴിൽ’ ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകൻ വിഘ്നേഷ് രാജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നു സുനിൽ സുഖദയെ ആയിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ സുനിലിനും അദ്ഭുതം – സീരിയൽ കില്ലർ. ഇതുപോലെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ എന്തിനു ഞാൻ എന്നായിരുന്നു സംവിധായകനോടു സുനിലിന്റെ ചോദ്യം. ലുക്ക്, മുഖം, ചിരി ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടാണു വിളിച്ചതെന്നും സംസാരിച്ചപ്പോൾ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായെന്നും സംവിധായകൻ അറിയിച്ചു. സംവിധായകനിൽ വിശ്വാസം വന്നതോടെ സുനിലും ഓക്കെ.

പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നവരെ ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ, സീരിയൽ കില്ലർ കഥാപാത്രത്തിനായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും യുട്യൂബിൽ പല അഭിമുഖങ്ങൾ കണ്ടുമായിരുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾ. കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനോനിലയെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമുണ്ടാക്കാൻ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം. ‘പോർ തൊഴിലി’ലെ ആക്‌ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതു കാരൈക്കുടിയിലെ ശങ്കരാപതിയെന്ന പഴയ കോട്ട ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു. കനത്ത സംഘട്ടനരംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് അത്രകണ്ടു പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ചെന്നൈയിൽ ചില പരിശീലന ക്ലാസുകളും സുനിലിന് ലഭിച്ചു. ശക്തമായ ഒരു വില്ലൻവേഷം സുനിൽ സുഖദയുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലും ആദ്യമായിരുന്നു.

സുനിൽ സുഖദ (ഫയൽ‌ ചിത്രം)

വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ‍ കരുത്തു നൽകുന്നതാണു പോർ തൊഴിലിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വിജയമെന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണു സുനിൽ. സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രം ആയിരുന്നതിനാൽ, ആ രസച്ചരടു പൊട്ടാതിരിക്കാൻ സിനിമയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ നിന്നും പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും സുനിൽ സുഖദ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വേണമെന്നതു ചിത്രീകരണ സമയത്തുതന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തമിഴിലെ വിജയത്തോടൊപ്പം മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ച ‘മധുര മനോഹര മോഹ’വും നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണു സുനിൽ.

English Summary: Fahadh Faasil, Vinayakan and Sunil Sukhada- How Malayalam Actors Find New Heights in Tamil Movies