പ്രതിഷേധക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരും വനംവകുപ്പും ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് മുത്തങ്ങ സംഘർഷ ഭൂമിയായി മാറിയത്. കെ. സുധാകരനായിരുന്നു അന്ന് വനംമന്ത്രി, എം.എ. കുട്ടപ്പൻ ആദിവാസിക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും. സമരക്കാരെ മുത്തങ്ങയിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ പൊലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. പിന്നാലെ കുടിലുകൾ തീവയ്ക്കപ്പെട്ടു. പൊലീസുകാരനെയും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും സമരക്കാർ ബന്ദികളാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ 2003 ഫെബ്രുവരി 19ന് സമരക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു. വെടിവയ്പിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ജോഗി എന്ന ആദിവാസി യുവാവിനാണ്. സമരത്തിനിടെ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട വിനോദ് എന്ന പൊലീസുകാരനും മരിച്ചതോടെ വയനാട്ടിലുടനീളമുള്ള ആദിവാസികൾ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു.

മുത്തങ്ങ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ഗോത്രമഹാസഭാ നേതാക്കളായ സി.കെ ജാനുവിനെയും എം.ശശീന്ദ്രനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ മുത്തങ്ങയിലെ ആദിവാസികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടത്തിനൊപ്പം നിന്നു. പിന്നീട് അധികാരത്തിലേറിയ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും മുത്തങ്ങയിലെ സമരക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. 2011ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ മുത്തങ്ങയിലെ ആദിവാസികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ എഴുതി തള്ളി. ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിപോലും ലഭിക്കാതെ, സമരത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ ഇന്നും വയനാട്ടിലുണ്ട്.

∙ ചെങ്ങറയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

2007 ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ചെങ്ങറയെന്ന ഗ്രാമം അവകാശ പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. കൃഷി ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ ഭൂമിവേണമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് നടത്തിയ സമരം, വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് മൂവായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരത്തോളം പേർ സമരഭൂമിയിലെത്തി. സാധുജന വിമോചന സംയുക്തവേദിയുടെയും ളാഹ ഗോപാലന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ അതീവ രഹസ്യമയായി ഹാരിസൻ എസ്‌റ്റേറ്റിൽ 143 ഹെക്ടർ കയ്യേറി കുടിൽ കെട്ടി സമരമാരംഭിച്ചു. സമരത്തെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സമരക്കാര്‍ പ്രതിരോധം തീര്‍ത്തു.

സമരക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും തല്ലുകയും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുമായി എത്തിയവരെ തടയുകയും ചെയ്തതോടെ സമരത്തിന്റെ മുഖം മാറി. ചെങ്ങറയിൽ നിന്ന് സമരക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഹാരിസൻ മലയാളം 2007 ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും, 2008 മാർച്ചിൽ അനുകൂല വിധി നേടുകയും ചെയ്തു. ബലപ്രയോഗമോ രക്തച്ചൊരിച്ചിലോ ഇല്ലാതെ ഭരണഘടനയുടെ 21,19,64 വകുപ്പുകൾക്ക് അനുസൃതമായി സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതി നിർദേശം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും സമരക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്തുനിന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയും പുരുഷന്മാർ മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് ഏതുനിമിഷവും താഴേക്ക് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പൊലീസ് നടപടികളെ പ്രതിരോധിച്ചത്. ഒടുവിൽ സമരക്കാർക്കുമുന്നിൽ പൊലീസിനു മുട്ടുമടക്കി പിൻ‍വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

ചെങ്ങറയിലെ സമരഭൂമിയിൽനിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

തല കുനിക്കാന്‍ തയാറാവാതിരുന്നവരുടെ ചെങ്ങറ പിന്നെയും സമരഭൂമിയായിത്തന്നെ തുടര്‍ന്നു. ഒടുവിൽ സമരക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സർക്കാരും തയാറായി. 2009ൽ സമവായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ‘ചെങ്ങറ പാക്കേജിന്’ സർക്കാർ രൂപം നൽകി. ഭൂരഹിതരായ 1432 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയും വീടുവയ്ക്കാനുള്ള ധനസഹായവുമാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. 2009ൽ ചെങ്ങറ സമരം അവസാനിച്ചെങ്കിലും, സർക്കാർ വാഗ്ദാനം പാഴ്‌വാക്കായിരുന്നെന്ന് വൈകാതെ തെളിഞ്ഞു. അതോടെ 2011ൽ സമരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ചെങ്ങറ ഇന്നും സമരഭൂമിയായി തുടരുകയാണ്.

∙ ‘നീതി ആർക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത്?’

To every battle for justice, To every fight against injustice, This one is for them all എന്ന വാചകത്തിലൂടെയാണ് ‘നരിവേട്ട’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ട്രെയിലറിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മുത്തങ്ങയില്‍ നടന്ന ആദിവാസികളുടെ പോരാട്ടത്തെ‌ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലം മുത്തങ്ങയും ചെങ്ങറയും പോലുള്ള കേരളത്തിലെ ആദിവാസി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? നരിവേട്ടയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് അബിൻ ജോസഫും സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറും മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.

‘‘കേരളത്തിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആദിവാസി സമരങ്ങളെയാണ് നരിവേട്ട എന്ന ഞങ്ങളുടെ സിനിമ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ കാഴ്ച കാണേണ്ടി വന്നത് മുത്തങ്ങയിലാണ്. ആദിവാസി സമരങ്ങളെ അക്രമാസക്ത നിലപാടുകളോടെയാണ് ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചത്. നീതി ആർക്കൊപ്പമാണ് നിന്നത്? കാലാകാലങ്ങളായി മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ആദിവാസികൾക്കായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ‘നരിവേട്ട’ വഴിതുറക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ആദിവാസി സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ഒരു വിനോദോപാധി എന്ന നിലയിലും ഈ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും’’– അനുരാജ് മനോഹർ പറയുന്നു.

∙ ‘അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല’

നരിവേട്ടയുടെ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഭൂസമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരുമായോ സമരക്കാരുമായോ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു തിരക്കഥാകൃത്ത് അബിൻ ജോസഫ്. അതിനു കാരണമുണ്ട്. ‘‘സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് സംസാരിച്ചാൽ അതിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും കഥ മുന്നോട്ട് പോകുക. സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതയാത്ര – അതായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കഥാസന്ദർഭം. ഒരു താൽപര്യവുമില്ലാതെ പൊലീസിൽ ജോലിക്ക് കയറേണ്ടി വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്റെ കഥാപാത്രം. കഥ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അയാൾ ചെന്നുപെടാൻ ഇടയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വേണം. മിസ്റ്ററി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഴോണറുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥാ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ സിനിമകളിൽ സ്ഥിരമാണെന്ന് തോന്നിയതോടെയാണ് സമരം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്.

നരിവേട്ട സിനിമയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം (Photo: Video Grab/ Sony Music South)

1980കളിൽ ഐ.വി.ശശിയും ടി. ദാമോദരനുമെല്ലാം തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ആ സിനിമകൾ പിറവിയെടുക്കാൻ കാരണം. ആ സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ അത്തരം സിനിമകളും കുറഞ്ഞു. അത്തരത്തിലൊരു സിനിമ വീണ്ടും വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഭൂസമരമെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും ഭൂസമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആദിവാസികൾക്കിടയിലാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഭൂസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കഥയിലേക്ക് ആളുകൾ‍ക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ ആദിവാസി സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ വ്യക്തികളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്’’.

∙ ‘സർക്കാരിനും ചെയ്യാനുണ്ട്’

‘‘കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കീഴ്പ്പള്ളിയിലാണ് എന്റെ വീട്. ആറളത്തെ ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റ് വീടിനടുത്താണ്. ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവർ മഴക്കാലത്ത് വലിയ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അരിയും സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാമായി ഈ സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ഓർമയിലുണ്ട്. പിന്നിട് അവർക്ക് ഭൂമി കിട്ടി, വീട് കിട്ടി. ജീവിത നിലവാരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ– ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ട്. സമരത്തിനൊടുവിൽ ഭൂമി നൽകുമ്പോൾ അതിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനവും ആദിവാസികൾക്ക് നൽകണം. ഭൂമി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, പരിപാലിക്കണം, വിളകൾക്ക് എന്ത് വില ലഭിക്കും, എവിടെ വിൽക്കണം എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കണം’’.

മുത്തങ്ങ സമരഭൂമിയിൽ പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

സാധാരണയായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ ആയി മാത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തേണ്ട നരിവേട്ട എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം ചർച്ചയാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചല്ല ഇത്തരമൊരു കഥ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരാണ്. അവരാണ് എന്തു ചർ‍ച്ച ചെയ്യണം, വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വാണിജ്യചേരുവകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണിത്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം പകർന്നുനൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, സിനിമയുടെ വൈകാരികത മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചർച്ച ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നാൽ ഏറെ സന്തോഷം’’- അബിൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.