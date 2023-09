2 ലക്ഷത്തിന് 100 രൂപ കുറവ്, ഇന്ത്യയിലെന്താണ് ഐഫോണിനിത്ര ‘വിലക്കയറ്റം?’ പുതിയ ഫോണും വാച്ചും വാങ്ങണോ?

അങ്ങനെ കാത്തു കാത്തിരുന്ന ‘ഐ ഫോൺ 15 സീരീസ്’ എത്തി. ആപ്പിൾ പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെയായില്ല. ആരും ഞെട്ടുന്ന പ്രത്യേകതകളുമായാണ് പുതിയ സീരിസീന്റെ വരവ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കരുത്തിന്റെയും അതേ സമയം ഭാരക്കുറവിന്റെയും അടയാളമാണ് ടൈറ്റാനിയം. അതേ ടൈറ്റാനിയം ബോഡി ഇനി ആപ്പിളിനും സ്വന്തം. ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേലോട്ടു പോകുന്നു. ആദ്യമായി ഐഫോണിന്റെ വില ഇന്ത്യയിൽ 2 ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആരും വാങ്ങിപ്പോകും. വില കേട്ടാൽ ഒന്നു പേടിച്ചും പോകും. അത്രയേറെയുണ്ട് ആപ്പിൾ അവതരണ ചടങ്ങിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.

ആപ്പിൾ പ്രേമികൾക്ക് ആഘോഷിക്കാനും അതേസമയം വിരോധികൾക്ക് ആയുധമാക്കാനും നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്തു നടത്തിയ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവതരണ ചടങ്ങിനാണു തിരശ്ശീല വിണത്. ടിം കുക്ക് നേരിട്ടെത്തിയാണ് ടീസർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്തവണ അവതരിപ്പിച്ച ഫോണുകൾ– ഐഫോൺ 15, ഐ ഫോൺ 15 പ്ലസ്, ഐ ഫോൺ 15 പ്രോ, ഐ ഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ്. കൂടാതെ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 9, അൾട്ര 2 എന്നീ രണ്ടു സീരീസും അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി പ്രധാന ചോദ്യം ഐ ഫോൺ വാങ്ങണോ, എന്തുകൊണ്ടു വാങ്ങണം എന്നിവയെല്ലാമാണ്. ആ സംശയം തീർക്കാൻ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം.

∙ ഇനി ‘മിന്നൽ ചാർജിങ്’ ഇല്ല, പകരം ടൈപ്പ്–സി

ഫോൺ ചാർജിങ് മിന്നൽവേഗത്തിലാക്കിയാണ് ആപ്പിൾ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ മികവ് ഇനി വേണ്ടെന്നു വച്ചു. ലൈറ്റ്നിങ് ചാർജിങ് പോട്ട് എന്ന മിന്നൽ ചാർജർ ഇനി ഇല്ല. ആപ്പിളിന്‍റെ സ്വന്തം ചാര്‍ജിങ് പോര്‍ട്ടായ ലൈറ്റ്‌നിങ് ചാർജിങ് പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളായി മാറുകയാണ് ഐഫോൺ 15 സീരീസ്. അതിനു കാരണമുണ്ട്. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അടക്കമുള്ളവ നിർബന്ധിച്ചതോടെയാണ് ഐഫോണ്‍ 15 സീരിസില്‍ യുഎസ്ബി-സി പോര്‍ട്ടുകള്‍ എത്തുന്നത്. പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് 10 ജിബിപിഎസ് യുഎസ്ബി 3 സ്പീഡ് വരെയാണ് ലഭിക്കുക. 2024 അവസാനം മുതല്‍ യൂറോപ്പില്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും യുഎസ്ബി-സി വേണമെന്നായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നത്.

ഇ മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക, ഉപയോക്താക്കൾക്കു കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. ചാർജിങ് ടൈപ് സിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഐഫോണിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? അതു കണ്ടറിയണം. പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് യുഎസ്ബി 3 സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കളം നേരത്തേ വിട്ടതാണെന്നു പറയുകയാണ് ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍. ഭൂരിഭാഗം ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോണുകളുടെയും സ്റ്റാന്‍ഡേർഡ് ഫീച്ചറാണ് ടൈപ് സി.

∙ ഇനി ഐഫോണിന് ടൈറ്റാനിയം കരുത്ത്

ഐ ഫോൺ പ്രോ മോഡലുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് സംവിധാനം ഐഫോണ്‍ 15, 15 പ്ലസ് മോഡലുകളിലെ ‘നോച്ച്’ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവന്നതോടെ ആകെ മാറിപ്പോയെന്ന് ഐഫോൺ ആരാധകർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല പ്രോ മോഡലുകളിൽ സ്റ്റെയ്ൻലെസ് സ്റ്റീൽ മാറ്റി മൂൺ റോവർ സ്പെഷൽ ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേഡ് ബോഡിയുടെ കരുത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല പിങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ചില നിറഭേദങ്ങളിലും മോഡലുകളെത്തുന്നു.

∙ അങ്ങനെ വശങ്ങളിലെ ബട്ടനും പോയി!

ഐഫോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഞെക്കിൽ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ബട്ടൻ. ആവശ്യം കഴി‍ഞ്ഞാൽ ‘സൈലന്റ് മോഡ്’ ഒഴിവാക്കാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇനി അതു പഴങ്കഥ. ഫോണ്‍ നിശ്ശബ്ദമാക്കാന്‍ മാത്രമുള്ള സ്വിച്ച് ഇനി പ്രോ മോഡലില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. പകരം ആക്‌ഷന്‍ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും പുതിയ ശ്രേണിയില്‍. ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വയ്ക്കാം. സെറ്റിങ്‌സിലെത്തി വോയിസ് റിക്കോർഡിങ്, ക്യാമറ തുടങ്ങി പല ഫംക്‌ഷനുകളും ഈ ബട്ടണില്‍ കൊണ്ടുവരാം. ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം. ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കും? ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിന് ഏതൊക്കെ നിർദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് ഓർമിച്ചു വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായം സാങ്കേതിക വിദഗ്ദര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ.

∙ വാച്ചിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ?

ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ചില വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നു. വാച്ചിൽ ഇനി സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ സ്പർശിച്ചോ (ടച്ച്) കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. സ്ക്രീനിൽ തൊടാതെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച വാച്ച് സീരിസിൽ ആപ്പിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏവർക്കും പരിചിതമായ ഡബിൾ ടാപ്. കോളുകൾ എടുക്കാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ, സംഗീതം കേൾക്കാനോ, നിർത്താനോ രണ്ടുതവണ വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ മതിയാകും. ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹാർട്ട് സെൻസർ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എൻജിനാണ് ഈ സംവിധാനവും സാധ്യമാക്കുന്നത്.

Image courtesy: Apple

∙ 2 ലക്ഷം രൂപയാണോ വില, അല്ല 100 രൂപ കുറവുണ്ട്!

ഐഫോൺ 15 സീരീസുകളിലവതരിപ്പിച്ച പല ഫീച്ചറും മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുള്ളതല്ലെന്നു വിമർശനം ഉയർന്നേക്കാം. പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ലല്ലോ. ഫോൺ മേഖലയിൽ ആദ്യം എന്ന ലേബലോടെയാണ് 3 നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സർ, ടൈറ്റാനിയം ബോഡി, 4 കെ 60 എഫ്പിഎസ് റോ ഇമേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ആപ്പിള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല രണ്ടു ലക്ഷം എന്ന വിലയിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ഫോൺ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 ടെറാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജുള്ള ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ വില 1,99,900 രൂപയാണ്, അതായത് 2 ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് നൂറു രൂപയുടെ ദൂരം മാത്രം. പക്ഷേ ഈ വിലയേറിയ ഫോണിനും വില കൂടുന്നില്ലെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. കാരണം ഇരട്ടി സ്റ്റോറേജുമായാണ് വരവ്.

∙ എങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ യുഎസിൽ പഴയ വിലയ്ക്കു വിൽക്കുന്നത്?

ആപ്പിള്‍ 2017 ല്‍ ഇറക്കിയ പുതിയ പ്രീമിയം ശ്രേണിയായ ഐഫോണ്‍ എക്സിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് ആപ്പിള്‍ വിലയിട്ടത് 999 ഡോളറാണ്. അത് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തിയത് 85,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയിട്ടും. തുടര്‍ന്നിറങ്ങിയ എക്‌സ്എസ് സീരീസ് മുതല്‍ 2022ൽ ഇറങ്ങിയ ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ വരെയുള്ള മോഡലുകള്‍ക്ക് യുഎസിൽ ആ 999 ഡോളര്‍ തന്നെയായിരുന്നു വില. ഇത്തവണയും അതിൽ ആപ്പിൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രോ മോഡലിനു പ്രാരംഭവില 999 ഡോളർ തന്നെയാണ്.

അതേസമയം ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ സീരിസിന് ഇന്ത്യയില്‍ വില വര്‍ധനയുണ്ട്. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 1,34,900 രൂപ നല്‍കണം. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 15 തുടക്ക വേരിയന്റിന്റെ വില 79,900 രൂപ ആയിരിക്കുമെങ്കില്‍ 15 പ്ലസിന് 89,900 രൂപ നല്‍കേണ്ടി വരും. അമേരിക്കയിൽ തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിന്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് കറൻസികൾക്കെതിരെ യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ആപ്പിൾ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ‌ ഇതിനോടകംതന്നെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ‌ വിലയേറിയതായി കാണുന്നു, ഇത്തരക്കാരെ വായ്പാ പദ്ധതികളിലൂടെ ആകർഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ട്.

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആപ്പിളിന് ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടുന്നത്?

വില വർധിച്ചാലും ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പിൾ ഉൽപന്നങ്ങൾതന്നെ വാങ്ങാൻ തയാറാകുമെന്നതാണ് ആപ്പിളിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ ആപ്പിളിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നില്ല. അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ വഴിയാണ് വിൽപന. ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി റീട്ടെയ്ൽ സ്റ്റോറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് വില കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത.

ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ആപ്പിൾ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു വഴി. ഐഫോണിനും ആപ്പിൾ വാച്ചിനുമുൾപ്പെടെ നിലവിൽ ബാധകമായ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതിയും ലൈസൻസ് ഫീയുമെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. ദുർബലമായ രൂപയെ അപേക്ഷിച്ച് ഡോളറിന്റെ വിലവര്‍ധനയാണു വില കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം.

∙ പുതിയ ഐഫോൺ വാങ്ങണോ?

ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ 14, ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്, ഐഫോൺ 13 എന്നിവയുടെ വില നിലവിൽ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. വെബ്സൈറ്റിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ച്, പുതിയ ഐഫോണിലേക്കു മാറാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി കാശുവാരുകയാണ് കമ്പനിയെന്നു ആപ്പിൾ വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. നിലവിൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ഉപകരണത്തിലേക്കു മാറണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിലേക്കുതന്നെ ഒരു ചുവടുമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നു പരിശോധിക്കാം.

1. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽനിന്ന് എയ്റോസ്പേസ് ഗ്രേഡ് ടൈറ്റാനിയം രൂപകൽപനയിലേക്കു പോകണമെന്നുള്ളവർക്കും 15 പ്രോ പരിഗണിക്കാം.

2. ആപ്പിളിന്റെ വശത്തെ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഒരു ആക്ഷൻ ബട്ടണായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വോയിസ് റിക്കോർഡിങ്, ക്യാമറ, സിരി തുടങ്ങി പല പ്രവൃത്തികളും ഈ ബട്ടണില്‍ കൊണ്ടുവരാം.

3. ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ സീരിസില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന എ17 ബയോണിക് പ്രോസസ്സർ മുൻ തലമുറയേക്കാൾ 20 ശതമാനം മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

4. മറ്റൊന്ന് 120 എംഎം വരെ എത്തുന്ന ടെലി ലെന്‍സാണ്. ഇത് ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോമാക്‌സിലാണ് ഉള്ളത്.

5. ആപ്പിള്‍ പ്രോറെസ് 4കെ/60പി ഫുട്ടെജ് എക്‌സ്റ്റേണല്‍ എസ്എസ്ഡിയിലേക്ക് നേരിട്ടു പകര്‍ത്തിയെടുക്കാമെന്നതും വിഡിയോഗ്രാഫർമാരെയുൾപ്പടെ ആകർഷിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ്.

മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇനി തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതും.

English Summary: Apple iPhone 15 Launched: Price and Availability in India, Special Features, Design... All You Need to Know