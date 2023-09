അരാജകവാദിയല്ല, അച്ചടക്കമുള്ള ചലച്ചിത്രകാരൻ; സിനിമയായിരുന്നു കെ.ജി.ജോർജിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, ജീവിതവും

ഒരിക്കൽ മലയാളത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് അഭിനേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഗതി ശ്രീകുമാർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു പേര് തന്റേതു തന്നെയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ കലാമൂല്യത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കെ.ജി.ജോർജിന്റെ മറുപടിയും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല: ‘‘ഒന്നാം റാങ്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ എലിപ്പത്തായം. മറ്റ് റാങ്കുകൾ ആർക്കുമില്ല. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് എന്റെ ‘യവനിക’യ്‌ക്കു നൽകും. ഇനി റാങ്ക് ഒന്നിനുമില്ലേയില്ല’’. ഈ രണ്ടു മറുപടികളും എല്ലാവർക്കും രസിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ രണ്ടു മറുപടികളെയും ഖണ്ഡിക്കുക എളുപ്പമേയല്ല താനും. മലയാളിയുടെ കാഴ്ചാശീലങ്ങളെ, ബോധ്യങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയും മറികടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തയാൾ കൂടിയാണ് എഴുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന കെ.ജി.ജോർജ്.

നാലു ദശകം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ 19 സിനിമകൾ മാത്രമേ കെ.ജി.ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച സംവിധായകൻ എന്ന് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് കെ.ജി.ജോർജിനെയാണ്; തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള സംവിധായകൻ അടൂർ ആണെന്ന് ജോർ‌ജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. കെ.ജി.ജോർജിന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളുമെല്ലാം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ പതിവു ശീലങ്ങളിൽനിന്ന് പുതുവഴി വെട്ടിത്തുറന്ന ആളാണ് ജോർജ് എന്ന് നിരൂപകർ ഒന്നടങ്കം പറയും.

സംവിധായകൻ കെ.ജി.ജോർജ് (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന നായികാ–നായക സങ്കൽപങ്ങളെ പൊളിച്ചും നിലനിന്നിരുന്ന സദാചാര സങ്കൽപങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെന്നും ധാരാളം പേർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്രയെളുപ്പമായിരുന്നോ ആ യാത്ര? സിനിമകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നിരിക്കാം കെ.ജി.ജോർജിന്റെ മനസ്സിൽ? അരാജകവാദിയെന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങേയറ്റം യാഥാർഥ്യബോധത്തിൽ ജീവിച്ച, അങ്ങേയറ്റം പ്രഫഷനലായ കഥപറച്ചിലുകാരൻ ആയിരുന്നു കെ.ജി.ജോർജ്.

∙ ‘‘ആ സിനിമകൾ എടുക്കുക എന്റെ ജോലിയായിരുന്നു’’

മലയാളം കണ്ട എക്കാലത്തേയും വലിയ ഹിറ്റ് മാസ്റ്ററാണ് ഐ.വി.ശശി. 1977ൽ ‘ഇതാ ഇവിടെ വരെ’ ഉൾപ്പെടെ ഐ.വി.ശശി സംവിധാനം ചെയ്തത് 11 ചിത്രങ്ങൾ. 1978ൽ സംവിധാനം ചെയ്തതാവട്ടെ, ‘അവളുടെ രാവുകൾ’, ‘ഈറ്റ’, ‘വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം’ ഉള്‍പ്പെടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ 9 സിനിമകൾ. ഇനി കെ.ജി.ജോർജിന്റെ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കുക. ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ‘സ്വപ്നാടനം’ പുറത്തിറങ്ങിയത് 1975ൽ. അടുത്ത ചിത്രം വ്യാമോഹം 1977ൽ. 1978ൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു.

കെ.ജി.ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത യവനികയിലെ രംഗം (ചിത്രം: മനോരമ)

നാലു ചിത്രങ്ങൾ തുടരെ ചെയ്ത് പൊട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് കെ.ജി.ജോർജ്തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുതന്നെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയതോടെ സ്വപ്നാടനത്തിന്റെ വിജയം തന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കി എന്നാണ്. ഏതുവിധത്തിലുള്ള സിനിമയും എടുക്കാൻ താൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ എടുത്ത സിനിമകളൊന്നും വിജയിച്ചില്ല. ഇതോടൊപ്പം കെ.ജി.ജോർജ് മറ്റൊന്നു കൂടി പറഞ്ഞു: ‘‘ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആ സിനിമകൾ എടുക്കുക എന്റെ ജോലിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു’’.

2016 ൽ പുറത്തുവന്ന ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ നിലപാട് ജോർജ് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലെ യാഥാർഥ്യം പോലെത്തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും അത്തരമൊരു യാഥാർഥ്യമുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് തന്റേത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും വ്യക്തികളുമൊക്കെ ചേർന്ന് ചുറ്റും നിർമിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. നിസ്സാരരെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സ്വാധീനം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ആ തിരിച്ചറിവിൽനിന്നാണ് ഒന്നു ‘ശ്വാസം വിടാൻ’ ജോർജ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

സംവിധായകൻ കെ.ജി.ജോർജും നടി അപർണാ സെന്നും (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

അങ്ങനെ പരാജയങ്ങൾ നിരവധി കണ്ട ശേഷം കോട്ടയത്തെത്തി എൻബിഎസിൽ കയറി ജോർജ് ഓണക്കൂറിന്റെ ‘ഉൾക്കടൽ’ എന്ന നോവൽ വാങ്ങി വായിച്ചു. ഇതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി. നിർമാതാവിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നോവലിന്റെ ആശയമാണ്. ജോർജ് ഓണക്കൂർതന്നെ തിരക്കഥയുമെഴുതി. 1980ലും ’81ലും ഇറങ്ങിയ ‘മേള’യും ‘കോലങ്ങളും’ വലിയ വിജയം ആയില്ലെങ്കിലും ജോർജിലെ ചലച്ചിത്രകാരനെ പൂർണ തോതിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ.

∙ മാതാവും പിതാവും സിനിമയും

‘യവനിക’യിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചത് അതിനു മുൻപ് ചെയ്ത ‘മേള’യാണെന്ന് ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ചിത്രമൊന്നും അല്ലെങ്കില്‍ പോലും അത് തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് ഒരു പ്രധാന വേഷം നൽകിയ സിനിമയായിരുന്നു അത്. ‘ഇരകളി’ൽ ജോർജ് അവതരിപ്പിച്ച ‘ചന്ത മറിയം’ എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന അപ്പക്കച്ചവടക്കാരിയും തന്റേടിയുമായ ‘മറിയം’ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ പകരക്കാരില്ല.

സംവിധായകരായ കെ.ജി.ജോർജും ലെനിൻ രാജേന്ദ്രനും (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

സ്ത്രീകളെ അത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നിരീക്ഷണം ജോർജിന് എവിടെ നിന്നാണുണ്ടാകുന്നത്? അത് തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണെന്ന് മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ ജോർജ് പറയുന്നു. ‘‘സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. പശുവിനെ വളർത്തിയും ചിട്ടി കൂടിയുമാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും അമ്മ കണ്ടു. ഇഷ്‌ടപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ‘കോലങ്ങളി’ലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ചന്ത മറിയത്തിന്റെ ആദ്യ സീനിൽ അവർ പശുവിനോടു പറയുന്നു: ‘‘മുഴുവൻ തിന്നോണം, ചവിട്ടി തേച്ചു കളയരുത്’’. എന്റെ അമ്മ പശുവിനോടു പറയുമായിരുന്ന ഡയലോഗാണിത്. തന്റെ പല സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളിലും അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും സ്‌പർശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു’. ‘‘സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതമാണ് എന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം. സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് കഴിയണം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൺസ്ട്രക്ടീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് കഴിയണം’’ എന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ പഠനവും നിരീക്ഷണവും തന്നെയാണ് ജോര്‍ജിലെ സംവിധായകനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, തനിക്ക് സിനിമയോടുള്ള ആകർഷണത്തിനു കാരണം പിതാവിന്റെ ജോലിയായിരുന്നു എന്ന്. ‘സൈൻബോർഡ് പെയിന്റിങ്ങായിരുന്നു പിതാവിന്. ഇത്തരം പെയിന്റിങ്ങിന് ചിത്രകലയേക്കാൾ ‘ഗ്രാഫിക്കി’നോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം. അതുവഴി ‘എലമെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫിക്’ എന്നത് വളരെ നേരത്തേ തന്നെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവണം. സിനിമ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഇത്തരമൊരു ‘ഫോട്ടഗ്രാഫിക് ആർട്ട്’ ആണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സിനിമയോട് അത്തരമൊരു ആകർഷണം നേരത്തേ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം’.

സംവിധായകൻ കെ.ജി.ജോർജ് (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

∙ യവനിക വീഴും മുൻപേ...

ഇത്തരത്തിൽ സിനിമയിൽ താൽപര്യം വളർന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പുണെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംവിധാനം പഠിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യ ക്ഷണം വരുന്നത് രാമു കാര്യാട്ടിൽനിന്ന്. അവസാന വർഷത്തിൽ എക്സാമിനറായി വന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ‘ചെമ്മീനി’ന്റെ തിളക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യാട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായി തുടങ്ങിയതാണ് കെ.ജി.ജോർജിന്റെ സിനിമാ ജീവിതം. തന്റെ സിനിമകൾക്ക് കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷവും പുതുമ വിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് യവനിക 25 വര്‍ഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കെ.ജി. ജോർജ് പറയുകയുണ്ടായി. യവനികയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ജീവൻ വച്ചു വരുന്നതും ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ലിൽ അമ്മാവൻ ഫോട്ടോയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമെല്ലാം ചേർന്ന വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ.ഗോപി, തിലകൻ, മമ്മൂട്ടി, ശ്രീനിവാസൻ, നെടുമുടി വേണു, വേണു നാഗവള്ളി, ജഗതീ ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടന്മാർ മുഴുവൻ അണിനിരന്നതായിരുന്നു യവനിക.

മലയാളത്തിലെ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ ‘പഞ്ചവടിപ്പാല’ത്തെക്കുറിച്ച്, കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച ചിത്രമെന്നും ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിച്ചയാൾ എന്നുമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജോർജ് പറയുന്നത്, ‘പഞ്ചവടിപ്പാലം അന്ന് എടുത്താലും ഇന്ന് എടുത്താലും ഒരുപോലെത്തന്നെ’, എന്നാണ്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ജോർജിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു? തന്റെ ‘ഇരകൾ’ എന്ന സിനിമ പിറന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജോർജിന്റെ മറുപടിയിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട്.

സംവിധായകരായ കമലും കെ.ജി.ജോർജും (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

‘‘മിസിസ് ഗാന്ധിയുടെ സംസ്കാര രംഗങ്ങൾ മദ്രാസിൽ വച്ച് ടിവിയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ‘ഇരകളു’െട ആശയം പിറക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു വില്ലനാണ്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരംശം ഇരകളിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തിലും ഉണ്ട്. ചുറ്റുപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഭ്രാന്തി (Aberration) ആണത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയുമായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും മാനസികമായി ആ കാലം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഘാതങ്ങൾ തന്നു.

അങ്ങനെ അക്രമാസക്തമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇരകളിൽ ഉള്ളത്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയാണ് ഇരകൾ. അതിന്റെ ശരിയായ രാഷ്ട്രീയം മലയാളത്തിലെ ഒരു നിരൂപകനും വേണ്ടവിധത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ രചിച്ചത്’’– ജോർജ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. കെ.ജി.ജോർജ് കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണങ്ങളുമെഴുതിയ സിനിമയാണ് ഇരകൾ. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയംകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ താൻ അതിന്റെ തിരക്കഥ എഴുതിത്തീർത്തു എന്നും ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ അച്ചടക്കമുള്ള സിനിമാക്കാരൻ

കെ.ജി.ജോർജിന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ സവിശേഷതകളും പലരും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘‘സിനിമാ സെറ്റിൽ ഉയരുന്ന വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളോട്, അവ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതുപോലെ ശുദ്ധവും മനോഹരവുമായി ‘നോ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വേണ്ട’ എന്ന് വിഷമം കൂടാതെ പറയാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളേ എന്റെ അറിവിൽ ഉള്ളൂ’’, എന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറാമാൻ വേണു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളിലൂടെയും ‘ഗോസിപ്പു’കളിലൂടെയുെമാക്കെ കടന്നു പോയ ആൾ കൂടിയാണ് ജോർജ്. തന്റെ ജീവിതത്തിന് അടുക്കും ചിട്ടയുമുണ്ടോ, അരാജകജീവിതം ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കെ.ജി.ജോർജ് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്.

കെ.ജി.ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പഞ്ചവടിപ്പാലത്തിലെ രംഗം (ചിത്രം: മനോരമ)

‘‘എന്റെ യവനിക എന്ന സിനിമ നോക്കുക. ഉദാത്തമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് അത്. അതുപോലെ ഒരു ‘ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ’ എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധായകരിലൊരാളാണ് ഞാൻ. ആ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ അച്ചടക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അത് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്’’ എന്നാണ്.

കെ.ജി.ജോർജിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മതിപ്പ് എത്രത്തോളമുണ്ടായിരിക്കാം? അതും അദ്ദേഹംതന്നെ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘‘ഇലവങ്കോടു ദേശത്തിനു ശേഷം നിരവധി കേസുകൾ വന്നു. അത് എന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കുറച്ചൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് കൊടുത്തവരുടെ ഉദ്ദേശവും അതു തന്നെയാവാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കേസു കൊണ്ടോ നൂറു കേസുകൊണ്ടോ മാറുന്നതല്ല എന്റെ പ്രതിച്ഛായ. എന്റെ സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്’’.

English Summary: Who Was KG George to Malayalam Cinema? - A Memoir