കൈയ്യിൽ പണമില്ല! 'ലൈഫി'ല്‍ ഇടതു സർക്കാരിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക്, ഇനിയുമുണ്ട് വീടില്ലാത്തവർ 7 ലക്ഷം

സാധാരണക്കാർക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടു നൽകുമെന്ന ഉറപ്പോടെ സർക്കാർ കെട്ടി ഉയർത്തിയ ലൈഫ് മിഷൻ അറച്ചറച്ചു നീങ്ങുന്നു. 2011 മുതൽ 2016 വരെ, 5 വർഷം കൊണ്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ നിർമിച്ച അത്രയും വീടുകൾ പോലും ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതു വരെ നിർമിക്കാനായിട്ടില്ല. പിണറായി സർക്കാർ തുടർച്ചയായി 7 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയത് 3.49 ലക്ഷം വീടുകൾ മാത്രം. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്നത് 1.17 ലക്ഷം വീടുകൾ. തദ്ദേശവകുപ്പു മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ കണക്കാണിത്.

ഇക്കാര്യം ലൈഫ് മിഷൻ നാടാകെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളിലുമുണ്ട്. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്താൽ മൊത്തത്തിൽ 4.65 ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തിയായെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രചാരണം. അതേസമ‌യം, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സമയത്ത് – 2011 മുതൽ 2016 വരെ – പൂർത്തിയായതാകട്ടെ, 4.37 ലക്ഷം വീടുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് മിഷനില്‍ പിണറായി സർക്കാരിന് ഇത്ര അമാന്തം? സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ‘ലൈഫ്’ പദ്ധതിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കേസുകളും പദ്ധതിയുടെ മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ?

തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനസമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (File Photo by PTI)

∙ കേരളത്തിൽ ഇനിയും 7 ലക്ഷം പേർക്ക് വീടില്ല

മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത ഏഴു ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ടെന്നാണ്. ഇതിൽ 3 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഭൂമിയുള്ളവരും വീടില്ലാത്തവരുമാണ്. ഏതാണ്ട് അത്രയും പേർ ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമാണ്. എന്നാൽ 2016 ൽ നിലവിൽ വരികയും 2017 ൽ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും കഴിഞ്ഞ 6–7 വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ മൂന്നര ലക്ഷം വീടുകൾ മാത്രമേ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നിർമിച്ചു നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു.

‘‘2021–22 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഓരോ വർഷം ഒരു ലക്ഷം വീതം എന്ന കണക്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇപ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2023 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 3‌,49,247 കുടുംബങ്ങളുടെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് 3.50 ലക്ഷം കവിയും. 1,16,541 വീടുകള്‍ നിര്‍മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

അതു കൂടി ചേർത്താൽ ആകെ 4.66 ലക്ഷമായി മാറും’’, എന്നാണ് മന്ത്രി രാജേഷ് പറയുന്നത്. സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും വീടില്ലാത്ത മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് വീട് കണ്ടെത്താൻ നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത നാലു വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്നർഥം. അതാകട്ടെ, സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുക എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

2018ലെ പ്രളയത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ‍ തകർന്ന വീട് (ഫയൽ ചിത്രം : മനോരമ)

ഭൂമിയോ വീടോ ഇല്ലാത്ത മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ട്. സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ‘മനസോടിത്തിരി മണ്ണി’ന് ആവേശകരമായ രീതിയിൽ സംഭാവനയായി ഭൂമി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. വർഷം ഒരു ലക്ഷം എന്ന കണക്കിൽ പോയാൽ ഇവർക്ക് മൂന്നു സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും വീതം കണ്ടെത്തി വീടു വച്ചു നൽകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വേണ്ടി വരും വർഷങ്ങൾ.

∙ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി, എല്ലാവർക്കും വീട്, പക്ഷേ?

‘എല്ലാ ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതർക്കും ഭവനം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കും വാസയോഗ്യമായ വീടില്ലാത്തവർക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ വീട് നിർമിച്ചു നൽകുക എന്നതാണ് 2016ൽ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ വിഭാവനം ചെയ്തത്’ എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2016ൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഇതായിരുന്നു: ‘അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്കും, സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിനും സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളിൽ മാന്യമായി ഭാഗഭാക്കാകാനും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും പ്രയോജനം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഉതകുന്ന സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ, ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതർ, ഭവനനിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ/വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനം ഉള്ളവർ, പുറമ്പോക്കിലോ തീരദേശ മേഖലയിലോ തോട്ടം മേഖലയിലോ താൽക്കാലിക ഭവനമുള്ളവർ, എന്നിവരാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ. വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനപദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി മുഖ്യമന്ത്രി അധ്യക്ഷനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സഹ അധ്യക്ഷനുമായ സംസ്ഥാനതല പാർപ്പിട മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.’

ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന മുതൽ പട്ടികജാതി–വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭവനപദ്ധതികളെല്ലാം ലൈഫ് മിഷന്റെ കീഴിലാക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും 5 വർഷം കൊണ്ടു വീടു നൽകാമെന്ന വലിയൊരു മോഹമാണ് ഇപ്പോഴും പാതിവഴി എത്താതെ വലയുന്നത്.

∙ അവസാനത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞത്...

2020 മാർച്ച് രണ്ടിന് നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി: ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ നിർമിച്ചു നൽകിയതു 2.14 ലക്ഷം വീടുകൾ. ഭരണപക്ഷം ഡസ്കിലടിച്ച് ആഘോഷിച്ച പ്രഖ്യാപനം. പക്ഷേ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഉച്ചയ്ക്കുതന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഭവനിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. പൊതുവിഷയത്തിൽ ഇന്ദിരാഭവനിൽ വച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അവസാനമായി കണ്ട ദിവസവും കൂടിയായിരുന്നു അത്.

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ 2.14 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകിയെന്ന സർക്കാർ വാദം കളവാണെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്തു നിർമാണം ആരംഭിച്ച 51,831 വീടുകളും ലൈഫിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ 97,312 വീടുകളെ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അനുവദിച്ച വീടുകൾ കൂടി ചേർത്താലും 1.42 ലക്ഷം വീടുകളാണുള്ളത്. ഇതിനെ മറച്ചുവച്ച് 2.14 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിച്ചെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പ്രചാരണം നടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കുവേണ്ടി തൊഴിൽ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ ഭവനം പദ്ധതിയും ലൈഫിന്റെ കണക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ.

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ 4.37 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന നിയമസഭാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ലൈഫ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സിപിഎം എംഎൽഎ കെ.ജെ.മാക്സിക്ക് നിയമസഭയിൽ നൽകിയ ഉത്തരവുമൊക്കെ നിരത്തിയാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്റെ വാദം സമർഥിച്ചത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഈ കണക്കുകൾ എതിർക്കാൻ അന്നു സിപിഎമ്മോ മന്ത്രിമാരോ തയാറായില്ല.

Manorama Online Creative

∙ യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തു നിർമിച്ച വീടുകൾ

2021 നവംബർ മൂന്നിന് നിയമസഭയിലെ അടിയന്തരപ്രമേയം ലൈഫ് മിഷനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ പി.കെ.ബഷീറാണു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭവന പദ്ധതിക്കു കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയതെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ വാദിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടമായിരുന്നു പാരയെന്നാണ് അന്ന് തദ്ദേശവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 4.37 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമിച്ചെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ഗോവിന്ദൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ആസൂത്രണ ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർവേയിലെ അച്ചടിപ്പിശകു മൂലമാണ് ഈ സംഖ്യ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന മറുവാദമാണു മന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെ സർവേ തിരുത്താൻ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുമോയെന്ന സതീശന്റെ ചോദ്യത്തോടു മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചില്ല. ആസൂത്രണ ബോർഡിനെപ്പോലെ ആധികാരികമായ രേഖകൾ പുറത്തുവിടുന്ന സ്ഥാപനത്തെ അവഹേളിക്കരുതെന്നും സതീശൻ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

∙ കടത്തിനുമേൽ ഉയരാത്ത വീടുകൾ, ആരോപണങ്ങളും

അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താകും ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാവി? സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സമസ്ത മേഖലയിലെന്ന പോലെ ലൈഫ് മിഷനെയും ബാധിച്ച‌ിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുകയ്ക്കു വീടു പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല. കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്താനാകാതെ ഒട്ടേറെ വീടുകളുടെ നിർമാണം നിലച്ചു. സർക്കാരിനും സാധാരണക്കാർക്കും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മുടന്തി നീങ്ങുകയാണു മോഹപദ്ധതി എന്നതാണ് വാസ്തവം.

വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ്മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിയിലെ പാർപ്പിടസമുച്ചയങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ നിർമാണം നിലച്ച് കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്നു. (ഫയൽ ചിത്രം : മനോരമ)

അതിനിടെയായിരുന്നു കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന പോലെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീടു വച്ചു നൽകാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതി ഒറ്റയടിക്കാണ് കോടികളുടെ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന ഒന്നായി മാറിയത്. പദ്ധതിയുടെ ആസൂത്രകരിലൊരാളായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ആറു മാസമാണ് ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും ജാമ്യം നിഷേധിച്ച കേസിൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നു (File Photo by PTI)

കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം ഇപ്പോഴും കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. നിർമാണം നിർത്തിവച്ച ഫ്ലാറ്റ് എത്രയും വേഗം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് താൻ എംഎൽഎ ആയിരുന്നപ്പോൾ അനുവദിച്ച ബജറ്റ് വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വടക്കാഞ്ചേരി മുന്‍ എംഎൽഎ അനിൽ അക്കരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: In Kerala, 7 lakh people have no homes; life mission projects move slowly.