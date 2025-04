‘‘Maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self respect, values and self worth’’

മനസ്സിന് ഏറെ ഭാരം നൽകുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്ര പറയൽ. ചിലർ മരണത്തിലൂടെയും കാലദേശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകളിലൂടെയും മറ്റു ചിലർ മൗനങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെ അകന്നു പോവുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും പഴക്കവും ചില വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിൽ വഹിച്ച പങ്കുമെല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് പിരിയലുകളിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങൾ. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നുമെല്ലാം സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ മനസ്സു കൊണ്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അകാരണമായ കുറ്റബോധം, ‘മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും’ എന്ന മലയാളിയുടെ സ്ഥായിയായ അപകർഷതാബോധം, ബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നു പോവുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ, ഒരു ബന്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരുവർക്കുമിടയിലുള്ള മൂന്നാമതൊരാൾ അത് എങ്ങിനെ കാണുമെന്ന വിചാരം തുടങ്ങിയവയാണ് പല ബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വ്യക്തികളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നത്.

ആഹാരത്തിൽ ഡയറ്റിങ് അനുശീലിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോവുന്നത്. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ, അപ്രതീക്ഷിത അപകടങ്ങൾ, പാരമ്പര്യരോഗങ്ങൾ, അശാസ്ത്രീയ സമയക്രമങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന അനാരോഗ്യം തലമുറ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇക്കാലത്ത് ആളുകളെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു. യുവാക്കളിലും മധ്യ വയസ്സിനു മുൻപുള്ളവരിലും അപ്രതീക്ഷിതമായി അവതരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും ഇത്തരം ജീവിതശൈലീ ക്രമീകരണത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ആയുസ്സിനും വേണ്ടി നാം നടത്തുന്ന ഈ ശ്രമങ്ങൾ, പരമപ്രധാനമായ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ശാന്തിക്കും വേണ്ടിക്കൂടി അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിടത്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറ്റിങ് (Relationship dieting) അഥവാ ബന്ധങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്ന അകലങ്ങൾ എന്ന ചിന്തയുടെ പ്രസക്തി.

Representative image: (Photo:weerachonoat/istockphoto)

ADVERTISEMENT

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണകൾ, അവ സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുനടക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്തയിൽനിന്നു രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെതന്നെ, ബന്ധങ്ങളെ ഭേദിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരവും പലപ്പോഴും വേദനാജനകവുമാണ്. ഭൂതകാലഓർമകൾ പലപ്പോഴും ഈയൊരു ചിന്തയിൽനിന്നു നമ്മെ തടയുന്നു. വിശേഷിച്ചും നൊസ്റ്റാൾജിക്-സെന്റിമെന്റൽ ആയ മനോനിലയുള്ളവർക്ക്. പക്ഷേ കുടുംബബന്ധങ്ങളും സാമൂഹികബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദബന്ധങ്ങൾ പോലും ഏതു നിമിഷവും ടോക്സിക് ആയി മാറുന്ന പ്രവണതയ്ക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആളുകൾ രോഷാകുലരാവുകയും (Aggressive) ഇരയുടെ നേരെ വൈകാരിക അക്രമം (ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായും) അഴിച്ചു വിട്ട് അവരെ ദുഃഖിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമോ എന്നുളളതാണ് ‘റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയറ്റിങ്’ എന്ന ചിന്തയുടെ അടിത്തറ.

പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിനം കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധം അറുത്തു മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നതു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അസാധ്യവുമാണ്. പ്രണയബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും അയൽക്കാർക്കിടയിലും ബിസിനസ് പങ്കാളികൾക്കിടയിലും, എന്തിനേറെ, അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും ഒരാൾ മേധാവിത്വ മനോഭാവമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലേക്കും അതൊരു അവകാശമായി കണക്കാക്കുന്നതിലേക്കും വഴിമാറാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരമാണ് ക്രമേണ അടുപ്പങ്ങൾ ടോക്സിക്കായി മാറുന്നത്. ‘നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തരാണു നാം, മാനസികമായി’ (You are stronger than you think) എന്ന യാഥാർഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സും ജീവിതവും മറ്റാളുകളുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്കു പറ്റിയ ഇടമായി സ്വയം മാറുന്നത്.