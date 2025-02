പ്രണയത്തെപ്പറ്റിയും പ്രണയസാഫല്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയനഷ്ടത്തെപ്പറ്റിയും എത്രയോ കോടി കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് പറയാനുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഈ പ്രണയ ദിനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് മാർക്വേസിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കഥയാണ്. The Trail of your Blood in the Snow എന്ന ഈ കഥയിൽ, മരണം വഴിയൊടുക്കിയ പ്രണയ ജീവിതത്തിലെ ആകസ്മിക ശൂന്യതയാണ് വിഷയം.