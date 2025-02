ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഹേമേന്ദ്ര ഫോണിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് വിളിച്ച് കോളജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോളജ് നമ്പർ 423 എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഫോണിന്റെ മറുതലയ്ക്കൽ നിന്നും മധുരതരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ‘‘വിളിച്ച നമ്പർ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. മൂന്നു മിനിറ്റിന് ശേഷം വിളിക്കാമോ?’’. ഹേമേന്ദ്ര ഫോൺ വച്ചു. കാതിൽ പക്ഷേ ആ മധുരമായ ശബ്ദം അലയടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതിനും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനും അയാളുടെ മനസ്സ് കൊതിച്ചു. മൂന്നു മിനിറ്റിനു ശേഷം അയാൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു.

എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കോൾ കണക്ടായ ഉടൻതന്നെ ഹേമേന്ദ്ര അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. ‘‘ഞാൻ മുൻപു കേട്ട മധുരമായ ശബ്ദം ആണോ ഇത്? എന്നോട് കോളജ് നമ്പർ 423ലേക്ക് മൂന്നു മിനിറ്റിനു ശേഷം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ ശബ്ദത്തിനുടമയാണോ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്?’’ മറുതലയ്ക്കൽ നിന്നും മറുപടിയെത്തി. ‘‘അതെ, സർ. നമ്പർ ഇപ്പോഴും തിരക്കിലാണല്ലോ, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, താങ്കൾ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കണമല്ലോ എന്ന്...’’

പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ ഹേമേന്ദ്ര മോളിനയെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് പതിവായി. മോളിനയ്ക്ക് അന്ന് 21 വയസ്സ്. ധാക്കയിലാണ് വീട്. ജോലിക്കായി കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അവൾ. രണ്ടുവർഷം മുൻപാണ് ടെലിഫോൺ ഓപറേറ്റർ ആയി ജോലി കിട്ടിയത്. സംഗീതമാണ് അവളുടെ ലോകം. കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുള്ള അവൾ ചില പ്രാദേശിക നാടക കമ്പനികളില്‍ പാട്ടുപാടിയും പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തും പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ആർടിസ്റ്റ് ആവുക എന്നതാണ് അവളുടെ അഭിലാഷം.

എഐ സഹായത്താൽ നിർമിച്ച പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Creative Image)

ദിവസങ്ങളോളം രാവിലെയുള്ള അവരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം അവരെ പ്രണയത്തിലാഴ്ത്തി. ഹേമേന്ദ്രയുടെ കാർ വൈകിട്ട് അവളുടെ വർക്കിങ് ഹോസ്റ്റലിനു മുൻപിൽ കാണുന്നത് പതിവായി. കാറിൽ അവളെ ഔട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുക, വിലകൂടിയ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഭക്ഷണശാലയിൽനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇത് നിർബാധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇണപ്രാവുകളെപ്പോലെ ആറുമാസക്കാലം ഇരുവരും പാറിപ്പറന്ന് നടന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഹേമേന്ദ്ര തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ റേഡിയോ ആർട്ടിസ്റ്റായി മോളിനയ്ക്ക് ഫുൾടൈം ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. കർണാടക സംഗീതത്തിൽ അവൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഹേമേന്ദ്ര വാക്കും കൊടുത്തു; പവിഴവും വൈരക്കല്ലും അടങ്ങിയ മാലയാണ് ആ വേളയിൽ മോളിനയ്ക്ക് ഹേമേന്ദ്ര സമ്മാനിച്ചത്.

റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ മോളിനയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി. മൃദുല മുഖർജി. 24 വയസ്സുള്ള, നല്ല ഉയരവും നിറവും ഉള്ള സുന്ദരി. റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ അനൗൺസറായിരുന്നു മൃദുല. അവളുടെ വലിയ ഇരുണ്ട കണ്ണുകൾ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഹേമേന്ദ്രയുടെ ശ്രദ്ധയും മൃദുലയിൽ പതിഞ്ഞു. മൃദുലയോടുള്ള അടുപ്പം മോളിന പല പ്രാവശ്യം എതിർത്തെങ്കിലും ഹേമേന്ദ്രയുടെ പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും മുന്നിൽ അവൾ ഒന്നുമല്ലാതായിത്തീരുകയായിരുന്നു.

എഐ സഹായത്താൽ നിർമിച്ച പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Creative Image)

അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഒരു ജനുവരി മാസം. പട്ടണം മുഴുവൻ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്നു. രാവിലെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ എമർജൻസി വാർഡിനു മുൻപിൽ ഹേമേന്ദ്രയുടെ കാർ പതിവില്ലാതെ കുറേ നേരമായി കിടക്കുന്നത് ചിലരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവർ കാറിലേക്ക് നോക്കി. കാറിനുള്ളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഹേമേന്ദ്ര. വയറു വേദനകൊണ്ടും ശ്വാസം കിട്ടാതെയും പുളയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കണ്ടുനിന്നവർ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ശ്വാസം നേരെയാകുന്നതിന് ഇഞ്ചക്‌ഷൻ കൊടുത്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ ശ്വാസംമെടുക്കാൻ കഴിയാതെയായി. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹേമേന്ദ്ര മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലാണ് മരണമെന്നതിനാൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം അനിവാര്യമായിരുന്നു. ശ്വാസതടസ്സമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി. രക്തക്കുഴലിനുള്ളിൽ വിഷം കുത്തിവച്ചതാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇടതുകൈയുടെ മുകളിലായി സൂചിമുന കൊണ്ട് കുത്തിയ പാടും കാണാമായിരുന്നു. പൊലീസ് സിഐഡി കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു. മോളിനയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏഴിഞ്ചു നീളമുള്ള സ്റ്റീൽ‌ സൂചി കണ്ടെടുത്തു.

എഐ സഹായത്താൽ നിർമിച്ച പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Creative Image)

പൊലീസിനോട് മോളിന സർക്കാർ ഹേമേന്ദ്രയുമായുള്ള പ്രണയവും പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മൃദുലയുടെ വരവും എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം അവളുടെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലേക്ക് അനുവാദം ഇല്ലാതെ അവൻ ഇടിച്ചു കയറി വന്നെന്നും ഒടുവിൽ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇറക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. മോളിന അവരുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് തയ്ക്കുകയായിരുന്നത്രേ. ഹേമേന്ദ്ര അവളുടെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചെത്തി. അവളെ കട്ടിലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കി. അവനെ എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കയ്യിലിരുന്ന സൂചി കൊണ്ട് ഹേമേന്ദ്രയെ കുത്തിയെന്നാണ് മോളിന പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. വേദന കൊണ്ട് അലറി അവൻ മുറിയിൽനിന്നും ഓടിപ്പോയി. അതിനുശേഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുകയുമില്ല പിന്നീട് അവൾ അവനെ കണ്ടിട്ടുമില്ലെന്നാണ് മോളിന പറഞ്ഞിരുന്നത്.

മരണ കാരണമായ സൂചി പിന്നീട് പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. കെമിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ് പരിശോധനയിൽ ഒരു കറുത്ത പദാർത്ഥം സൂചിമുനയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് കണ്ടു. ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതരം വിഷമാണ് ആ കറുത്ത പദാർഥമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ വിഷം മദ്യത്തിൽ പൂർണമായി അലിഞ്ഞുചേരും. സംശയത്തെ തുടർന്ന് മോളിന സർക്കാരിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സൂചി വളരെ പഴയതും തുരുമ്പ് പിടിച്ചതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലായെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വാദം.

എഐ സഹായത്താൽ നിർമിച്ച പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Creative Image)

എന്നാൽ പോലീസിന് കൊടുത്ത ആദ്യ മൊഴിയിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മോളിന പിന്നോട്ടു മാറിയില്ല. അധികം വൈകാതെ കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. സെഷൻസ് കോടതി സംശയത്തിന്റെ അനുകൂല്യം നൽകി മോളിനയെ വെറുതെവിട്ടു. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഹേമേന്ദ്രയെ പിരിഞ്ഞ സങ്കടത്തിലാണ് ആ മരണമെന്നു പലരും കരുതി. എന്നാൽ അതായിരുന്നില്ല സത്യം. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ മോളിന ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു:

എഐ സഹായത്താൽ നിർമിച്ച പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Creative Image)

‘I cannot stand this life anymore without my Hemendra whom I have cruelly killed. I deserve no compassion.’’

(ഞാൻ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ഹേമേന്ദ്രയില്ലാതെ എനിക്കു ജീവിക്കാനാവില്ല. ഒരു കരുണയും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല)

ഹേമേന്ദ്രയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന സത്യം മോളിനയ്ക്ക് ലോകത്തോടു വിളിച്ചുപറയണമായിരുന്നു. എവിടെയാണു പക്ഷേ രണ്ടു പേർക്കും പാളിയത്? ആരാണ് ഈ സംഭവകഥയിലെ യഥാർഥ വില്ലൻ? ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം.