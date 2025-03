തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന എലനോറിന്റെ പീഡനാരോപണം പൂർണമായും സ്പെൽ നിഷേധിച്ചു. 13 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യ ചെയ്യലിനൊടുവിൽ, അവളുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നായിരുന്നു സ്പെല്ലിന്റെ മറുപടി. പക്ഷേ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കറുത്തവന്റെയും പണം ഇല്ലാത്തവന്റെയും വാക്കുകൾക്ക് ആരു വിലകൊടുക്കാനാണ്? അതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ അമേരിക്കൻ അവസ്ഥയും. പക്ഷേ അവിടെയും രക്ഷകനെപ്പോലെ ഒരാളെത്തി. 32 വയസ്സുള്ള, ചുറുചുറുക്കുള്ള, ബാൾട്ടിമോറിൽനിന്നുള്ള അഭിഭാഷകൻ തർഗൂഡ് മാർഷൽ.

ഹൊവാർഡ് ലോ സ്കൂളിൽനിന്നുള്ള നിയമ ബിരുദധാരിയായിരുന്നു മാർഷൽ. നാഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് കളേർഡ് പീപ്പിൾ (എൻഎഎസിപി) എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രധാന അഭിഭാഷകനുമായിരുന്നു. കേസിന്റെ (State of Connecticut v. Joseph Spell) തുടക്കം മുതൽതന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പെല്ലിന് എതിരായിരുന്നു. എലനോറിനു വേണ്ടി ഹാജരായതാകട്ടെ അക്കാലത്തെ പ്രഗദ്ഭ അഭിഭാഷകരില്‍ ഒരാളായ ലോറിൻ ബില്ലിസും. സമൂഹത്തിൽ പേരെടുത്ത വ്യക്തിത്വം, വെളുത്ത വർഗക്കാരൻ, രാഷ്ട്രീയത്തിലും പരിചിതമായ മുഖം ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ലോറിൻ. മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ലോറിന്റെ പിതാവും കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജ് കാൾ ഫോസ്റ്ററും ഒരേ നിയമ കമ്പനിയിലെ പാർട്ണർമാരായിരുന്നു! ഇത് തുടക്കത്തിൽതന്നെ മാർഷലിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി.

സ്പെല്ലിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും ജഡ്ജി അനുവദിച്ചില്ല. ന്യൂയോർക്കിൽ നിയമപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മാർഷലിന് കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് സാധ്യമല്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ജഡ്ജിക്ക്. കറുത്തവർഗക്കാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുന്ന മാർഷലിന്റെ ശബ്ദംതന്നെ കവർന്നെടുത്ത അനുഭവം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തോറ്റു പിന്മാറിയില്ല. കണക്റ്റിക്കട്ടിലെ നിയമങ്ങളുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സഹായം തേടി. അങ്ങനെയാണ് സാമുവൽ ഫ്രൈഡ്മാന്റെ വരവ്. ജൂതനായ ഒരു അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

∙ എവിടെ തെളിവ്?

അക്കാലത്ത് ജൂറിയിലുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും വെളുത്ത വർഗക്കാരായിരുന്നു. ആറു വീതം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും. വെളുത്ത വർഗക്കാരെയും കറുത്ത വർഗക്കാരെയും സംബന്ധിച്ച് മുൻവിധികളേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം കൂടിയായിരുന്നു അതെന്നു നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ജൂറി അംഗങ്ങളിലും അതു പ്രകടമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യമെല്ലാം മാർഷലിനും വ്യക്തമായിരുന്നു. ഉണ്ടാകാവുന്ന പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. സ്പെല്ലിന് കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലും. അതിനാൽതന്നെ കുറ്റമേൽക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മർദ്ദവും അദ്ദേഹത്തിനു മേൽ ഏറെയായിരുന്നു.

എലനോർ സ്ട്രബിങ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തകളിലൊന്ന് (Photo from Archive)

സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനോടകം സ്പെൽ മാർഷലിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്പെൽ ചെയ്യാത്ത കുറ്റമേൽക്കുന്നതിനോട് മാർഷലിന് ഒട്ടും താൽപര്യവുമില്ലായിരുന്നു. പോരാടാൻതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം കേസിൽ എലനോറിന്റെ മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യം അതിന് മാർഷലിനെ ഏറെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല എലനോറിന്റെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളിൽ നിർണായകമായ പലതും ഹാജരാക്കാന്‍ പൊലീസിനും സാധിച്ചില്ല. 5000 ഡോളർ സ്പെൽ തട്ടിയെടുത്തു എന്നു തെളിയിക്കാനുള്ള യാതൊന്നും പൊലീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എലനോറിന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടിയെന്നു പറഞ്ഞ കയറുകളും ഹാജരാക്കാനായില്ല. എന്നാല്‍ കയറല്ല, തുണികൊണ്ടാണ് വായ മൂടിക്കെട്ടിയതെന്ന് ഇടയ്ക്ക് എലനോർ വാദിച്ചു. വായ മൂടിക്കെട്ടിയതിനാൽ അലമുറയിടാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും മൊഴി കൊടുത്തു. എന്നാൽ കോടതി മുറിയിൽ, ജഡ്ജിയുടെയും ജൂറി അംഗങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് ഫ്രൈഡ്മാന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടി ഉച്ചത്തിൽ അലറി വിളിച്ച് കാണിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാർഷൽ.

തർഗൂഡ് മാർഷൽ (Photo from Archive)

വിസ്താര വേളയിൽ പിന്നെയും ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക, അവളെയോ അവനെയോ? അവൾ കാണാൻ സുന്ദരി, സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതകുലജാത! അവനോ, ചതിയനെന്ന പേരു വീണവൻ, ചൂതുകളിക്കാരൻ, സൈനിക സേവനത്തിൽനിന്നു പറഞ്ഞുവിട്ടവൻ. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി കറുത്ത വർഗക്കാരൻ. ബലാത്സംഗമാണോ അതോ അനുവാദത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമാണോ ഉണ്ടായതെന്നതായിരുന്നു നിർണായക ചോദ്യം. എലനോർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നോ, അതോ അവളെ സ്പെൽ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നു.

കേസിൽ ഇരുകൂട്ടരുടെയും വാദമുഖങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. കോടതിമുറിയിൽ വാഗ്വേദങ്ങൾ നിറ‍ഞ്ഞു. 12 മണിക്കൂറോളം ജൂറി അംഗങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി. വിധി പറയുന്ന ദിവസം എലനോറും ജോണും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല. വെളുത്ത വർഗക്കാരായ അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ജൂറി 1941 ജനുവരി 31ന് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞു– സ്പെൽ നിരപരാധിയാണെന്നായിരുന്നു അത്. ‌സ്പെല്ലും എലനോറും തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് നടന്നത്. ഗർഭിണിയാകുമെന്ന ഭയമാണ് എലനോറിനെക്കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത പരാതി കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കയെ ഞെട്ടിച്ച വിധി കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

∙ ‘അഭിമാനമാണ് നിങ്ങൾ’

കേസിലെ വിജയം തർഗൂഡ് മാർഷലിനെയും സാമുവൽ ഫ്രൈഡ്മാനെയും പ്രശസ്തരാക്കി. അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പിന്നീട് വിവേചനത്തിനെതിരായി നടത്തിയ 32 കേസിൽ 29ലും മാർഷൽ വിജയം കണ്ടു. ആഫ്രോ–അമേരിക്കൻ വംശജരിൽനിന്ന് ആദ്യമായി സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയതും മാർഷൽ ആണ്, 1967ൽ. എലനോർ കേസിൽ കോടതിയിലേക്കു വരുമ്പോൾ മാർഷലിനു നേരെ വെളുത്ത വർഗക്കാര്‍ ശാപവാക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു. മാർഷലിനെ പിന്തുണച്ചതിന് മാർഷലിനു നേരെയും ആക്രമണശ്രമമുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം 2017ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘മാർഷൽ’ എന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലും കാണാം. എലനോർ– സ്പെൽ കേസ് ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ചിത്രമൊരുക്കിയത്.

ആ സിനിമയുടെ അവസാനം ഒരു ടെലഗ്രാം സന്ദേശത്തിലെ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാർഷൽ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യ ജസ്റ്റിസ് ആകുന്ന വേളയിൽ മാർട്ടിൻ ലുഥർ കിങ് ജൂനിയർ അയച്ച സന്ദേശമായിരുന്നു അത്. ‘You have proved to be a giant of your profession and your career has been one of the significant epochs of our time.’– ‘നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിങ്ങളൊരു കരുത്തനാണെന്നുതന്നെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടമായിത്തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ തൊഴിൽകാലം രേഖപ്പെടുത്തും’.

ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നിർണായക കേസുകളിലൊന്നായി ഇന്നും എലനോർ– സ്പെൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു, ശാപവാക്കുകൾക്കിടയിലും പോരാടി നേടിയ വിജയമായി.