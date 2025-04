ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാല്‍ ‘സേവ് മി ഫ്രം മൈസെൽഫ്’ എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട്. ലഹരിക്ക് അടിമയായിട്ടുള്ള ഒരു പോപ് സംഗീതകാരന്റെ (Save Me from Myself: How I Found God, Quit Korn, Kicked Drugs, and Lived to Tell My Story by Brian 'Head' Welch) പുസ്തകമാണ്. അയാൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ലഹരിവസ്തുക്കളില്ല. അതിലെല്ലാം കൂടി കടന്നു പോയി ഒടുവിൽ അയാൾ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് സേവ് മി ഫ്രം മൈസെൽഫ്.