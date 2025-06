1817ൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജ്. തിരുവിതാംകൂർ റസിഡന്റും ദിവാനുമായിരുന്ന കേണൽ ജോൺ മൺറോയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമാണു ‘പഠിത്ത വീട്’ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന, ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന സിഎംഎസ് (ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി) കോളജ്. അതിനും 4 വര്‍ഷം മുന്‍പ് 1813ല്‍, തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാറാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായിയുടെ സംഭാവനയാണ് ഈ കലാലയത്തിന്റെ പിറവിക്കു നിർണായകമായതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളും അധ്യാപികമാരും പിന്നീട് സിഎംഎസ് കുടുംബാംഗങ്ങളായി.

രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം കലാലയ മുത്തശ്ശി, ആദ്യ വനിതാ പ്രിസിപ്പലിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി കോളജിനുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കൽകൂടി ചരിത്രത്താളിൽ പകർത്തിയെഴുതി. ഒരു വർഷത്തോളം പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം 2025 മേയിലാണ് ഇംഗ്ലിഷ് വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ഡോ. അഞ്ജു ശോശൻ ജോർജ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിതയാകുന്നത്. ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയും കൂടിയായ ഡോ. അഞ്ജു സിഎംഎസ് കോളജിലെ സെൻറർ ഫോർ ഡിസെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറുമാണ്.

സിഎംഎസിലെ ചരിത്രവകുപ്പ് തലവനും കോളജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായിരുന്നു ഡോ.അഞ്ജുവിന്റെ പിതാവ് പ്രഫ. ജോർജ് കുര്യൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പതിനെട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലിഷ് വിഭാഗത്തില്‍ ഗെസ്റ്റ് ലക്ചററായി അധ്യാപന യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏറെ മുൻപുതന്നെ സിഎംഎസുമായി വേരുറച്ച ബന്ധം അഞ്ജുവിനുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ പ്രഫ. ലൈസ വർക്കി മാവേലിക്കര ബിഷപ് മൂർ കോളജിൽ ഫിസിക്സ് വകുപ്പ് മേധാവിയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളെപോലെ അധ്യാപികയാകണമെന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ജുവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ സ്വപനത്തിന്റെ ചിറകിലേറിയുള്ള യാത്രയും അനുഭവങ്ങളും ഓർത്തെടുത്തു പറയുകയാണ് ഡോ. അഞ്ജു; ആ ജീവിതത്തിലേക്ക്...

∙ ഒറ്റച്ചോദ്യത്തിൽ അധ്യാപികയായി

ആളുകൾക്കു വിശ്വസിക്കാൻ പാടായിരിക്കും പക്ഷേ, ഡിഗ്രി പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസംതന്നെ അധ്യാപികയാകാനുള്ള യുജിസി നെറ്റ് തയാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിജി മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും നെറ്റ് യോഗ്യത നേടി. പിജി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം, കേരളത്തിൽ മധ്യവേനലവധി കഴിഞ്ഞ് ജൂണിൽ കോളജ് തുറക്കുന്ന സമയം. സിഎംഎസിന്റെ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൊരുള ഐസക് സർ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ‘അഞ്ജു നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണല്ലോ, വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് ഹെർ ടു കം’ എന്ന്. ആ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്കേ നെറ്റ് യോഗ്യത കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി ഒരു ദിവസം പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണുകയും ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപികയായി ചേരുകയുമായിരുന്നു.

അച്ഛന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് കൂടെയുള്ള അധ്യാപകരിലേറെയും. പ്രീഡിഗ്രിയുടെ ഡീലിങ്കിങ് നടക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ ജോലി ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. 10 വർഷമായി പുതിയ അധ്യാപകരെ എടുത്തിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ജൂനിയർ അധ്യാപകർപോലും എന്നേക്കാൾ പത്തു വർഷത്തോളം മുതിർന്നവരായിരുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദിയോടെയാണ് അക്കാലം ഓർക്കുന്നത്. ജോലി സ്ഥിരമായിട്ടും ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ആ മൂന്ന് വർഷം കോളജിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അംഗമായ എനിക്ക് പ്രത്യേകതരം വാത്സല്യമാണ് അച്ഛന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ആസ്വദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആ സമയം!

കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആദ്യ രണ്ടു മാസക്കാലം. എന്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഇവിടെ എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫലം അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ചെന്നൈ സ്റ്റെല്ല മാരിസ് കോളേജിൽനിന്ന് പിജി കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ അതേ ബാച്ച് കുട്ടികൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നെ അധ്യാപികയായി കാണാൻ അവർക്കു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എനിക്കും അവർ അങ്ങനെ കാണുന്നതിനോട് താൽപര്യമില്ല, എല്ലാവരും സുഹൃത്തുകളെ പോലെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അമൂല്യം ആദ്യ ശമ്പളം ഇന്നു ലഭിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ വളരെ ചെറിയ ശമ്പളമാണ് അന്നു ലഭിച്ചത്. യുജിസി സ്കെയിലൊന്നും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അന്നെന്റെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നെ കോളജ് അധ്യാപികയായി കാണണമെന്നുള്ളത്. അമ്മ ഫിസിക്സും അച്ഛൻ ചരിത്രവുമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപികയാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ആഗ്രഹവും ഇതിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. അദ്ദേഹമിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമായേനെ. ഗെസ്റ്റ് ആയി ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്റെ അന്നത്തെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും അവർക്കായി ചെലവഴിച്ചു. മുത്തച്ഛന് അന്നൊരു വാച്ച് വാങ്ങി നൽകി.

എന്നാൽ അടുത്ത ബാച്ചിലുള്ളവർ വലിയ വിദ്യാർഥികളാണ്. എനിക്കു വളരെ പ്രായം കുറവും. ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി ‘നിശബ്ദമായിരിക്കൂ’ എന്നതടക്കമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ തിരിച്ചുവന്ന് ‘ഈ പണി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു കരയുന്നത് എനിക്കോർമയുണ്ട്. അന്ന് വകുപ്പുതലവൻ യേശുദാസൻ സർ തൊട്ട് അവിടെ ഇരുന്നവരെല്ലാം ‘അഞ്ജൂ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് വിഷമിക്കേണ്ട, കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നത് മനസ്സിലാകും’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കോര സർ, ഡേവിഡ് സര്‍... ഇവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ‘ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽനിന്നു പഠിക്കും.’... അവർ പറഞ്ഞതു ശരിയായി. "As teachers we also have to stay young. We do not have the luxury to be old fasioned. Just how children change, we too should continually change. We are evolving along with them."

∙ ആ മധുരമുള്ള ഓർമ; ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായം

വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഓർക്കുന്നു. ഒന്നാംവർഷക്കാരൻ. ഞാനായിരുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ് വാർഡൻ. എല്ലാവരും നല്ല ചുറുചുറുക്കോടെയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മാത്രം പുറകിൽ ആരോടും സംസാരിക്കാതെയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമില്ല. എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക്. സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ദൈവകൃപയാല്‍ അവനോട് കുറേ നേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. കോളജ് പൂട്ടി ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഇറങ്ങിയിട്ടും സംസാരിച്ചിരുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ അന്ന് അവൻ വീട് വിട്ടിറങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു. ‘എറണാകുളത്തേക്കു പോയി, അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും പോകുക, വീട്ടുകാരോട് പറയുന്നുമില്ല’. ആ നിമിഷത്തിലാണ് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. വീടുവിടാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിയ വിദ്യാർഥി പഠനംതുടരുകയും കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊരു സംഭാഷണമുണ്ടായതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അവന്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുമായി അടുപ്പമുണ്ട്. ‘ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അധ്യാപികയുടെ ജീവിതം പ്രധാനപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. നമ്മളൊരിക്കലും മറക്കില്ല. All of this will pass, how you touch a life will remain.’

ഞങ്ങളുടെ ഡിപാർട്മെന്റിലും കുട്ടികൾ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇടപെടാന്‍ ആരെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന കുറ്റബോധമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, കുറ്റബോധത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാണ്. നോക്കിയാൽ, എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് അവർ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. നിസ്സഹായതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമാകില്ല കാരണം. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയുമടക്കം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഒരൊറ്റ ‘മൊമന്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്’ ആണ് ഒരു വ്യക്തി പോരാടാൻ തീരുമാനിക്കാതെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്ത് എളുപ്പമാണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത്, ജീവിതമങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ! ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ, അതിലുപരിയായി, ‘എളുപ്പവഴി ഞാനെടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോരാടി മുന്നേറും’ എന്ന് ഓരോ കുട്ടിയും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാ ടീച്ചർമാരും എല്ലാ പഠനസംവിധാനങ്ങളും എത്തേണ്ടത്. അതിനായി വിദ്യാർഥികളെ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നറിയാതെ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ്.

∙ തണലായ ഗവേഷണപാത

ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയയുണ്ട്. അവൾ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും ഇതു വീട്ടുകാരോട് തുറന്നു പറയാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അവളും ഞാനും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വീട്ടുകാര്‍ക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയയുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംസാരങ്ങളും അവർ ഒഴിവാക്കി. എത്രയൊക്കെ ചിന്താഗതിയിൽ മുന്നേറിയെന്നു പറയുന്ന സമൂഹം ഇക്കാര്യമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മാറ്റിനിർത്താനാണ് സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നത്.

2012ലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ സമയം ഞാൻ ഓട്ടിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓട്ടിസം എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അത്ര സുപരിചിതമല്ലായിരുന്നു ഓട്ടിസമെന്ന പദം. ഇന്ന് സാഹചര്യം ഒത്തിരി മാറി. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് ഇന്ന് അത് തുറന്നു പറയാൻ, തുറന്നു സമ്മതിക്കാന്‍ എൻറെ സുഹൃത്തിനും കുടുംബത്തിനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കേ’, ‘ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ’ എന്നൊക്കെ പറായനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ ഇതുപോലത്തെ പഠനങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെപ്പതുക്കെയാണ് പഠനങ്ങളെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

∙ എഴുത്തിലേക്ക്, എന്നിലേക്ക്

അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായിട്ടാണ്. ആഴത്തില്‍ ചിന്തിച്ചാൽ, എഴുത്തുകാരിയാകണമെന്നുതന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. മകനുണ്ടായപ്പോഴാണ് ആ കവിതകളെഴുതിയത്– ‘വോസ് ഓഫ് എ വുമൺ’ (Woes of a Woman). പൊരുത്തപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു, യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട്, തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ, അത്രയും നേരം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ നാളുകൾ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ള കുറ്റബോധം എല്ലാംകൂടി ഒരുതരത്തിലുള്ള ‘ജഗ്ലിങ്’. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഴുത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നോട് തന്നെ പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ്, എന്റെ മകന്റെ ജീവിതമോ മകന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ സമയമോ... എല്ലാ അമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ.