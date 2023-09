‘7 മാസവും നിപ്പ ഭീഷണി; കോഴിക്കോട് രോഗം ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്, 14 ദിവസത്തെ റൂട്ട് മാപ്പ്‌ നിർണായകം’

ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോവിഡിനും മുൻപേ കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ്പ വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. മുൻപ് നിപ്പയെ നേരിട്ട അറിവും രോഗത്തെ നേരിടാനായി ലഭിച്ച പരിശീലനവുമാണ് ഇന്നവർക്കുള്ള കരുത്ത്. കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് പലയാവർത്തി നിപ്പ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം? കേരളത്തിലെ നിപ്പ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച, ഏറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പലും മന്തുരോഗ നിർമാർജന ഗവേഷണ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന ഡോ. ടി.കെ.സുമ മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.



ഡോ. ടി.കെ.സുമ.

? കേരളം വീണ്ടും നിപ്പ ഭീതിയിലാണ്, എത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.

∙ 2018 ൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിപ്പ വന്നപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികമാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ നിപ്പയെ നേരിടാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. അവരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം. പിപിഇ കിറ്റ് അടക്കമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം. രോഗികളുടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് രോഗം പകരുന്നത്. രോഗികളുമായി ഇടപഴകുന്നവർക്ക് അതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. എല്ലാ മുൻകരുതലും എടുക്കണം. 2018നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

കൃത്യമായ ഐസലേഷനാണ് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടത്. നിപ്പ സംശയമുള്ള രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് കൃത്യമായി ചികിത്സ നൽകണം. 2018 ൽ കോഴിക്കോട് നിപ്പ വന്നപ്പോള്‍ രോഗികളെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കെട്ടിടംതന്നെ തുറന്നു. രോഗികൾ ആരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതും അവരെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിദഗ്ധർ. (ഫയൽ ചിത്രം ∙ മനോരമ)

? വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് മാത്രമാണോ നിപ്പ വ്യാപിക്കുന്നത്.

∙ വവ്വാലിലാണ് കൂടുതലും വൈറസുണ്ടാവുക. പന്നിയിൽ കൂടിയും മനുഷ്യരിലേക്കു രോഗം വരാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വവ്വാലിൽനിന്ന് പന്നിയിലൂടെ മനുഷ്യനിലേക്ക് വൈറസ് എത്താം. ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലദേശിലും വവ്വാലിൽനിന്ന് നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതായിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം മലേഷ്യയിൽ പന്നിയിലൂടെയും മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രധാനമായും വവ്വാലിന്റെ ഉമിനീരിലൂടെയാണ് വൈറസ് പരക്കുന്നത്. അവ കടിച്ച പഴങ്ങളിലൂടെയാണ് രോഗം പരക്കുന്നത്.

? കോവിഡ് പോലെ നിപ്പ വൈറസിനും ജനിതകമാറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ.

∙ ജനിതകമാറ്റമുണ്ടാവാം. 2018 ൽ വവ്വാലുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് എടുത്ത സാംപിളുകളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നിപ്പ കേസുകളിലെ വൈറസുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2018 ൽ കേരളത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വവ്വാലുകളുടെ സാംപിൾ ശേഖരിക്കുന്ന അധികൃതർ (File Photo: AFP)

? നിപ്പ ബാധിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയാമോ. ചികിത്സ എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു.

∙ നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്സീൻ ഇനിയും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 2018 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡ‍ി (എംഎബി) എന്ന മരുന്ന് എത്തിച്ചെങ്കിലും രോഗിക്ക് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും നിപ്പയുടെ ഭീതിയൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2019 ൽ എറണാകുളത്ത് നിപ്പ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴും രോഗിക്ക് ആന്റിബോഡി നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും അന്നും നല്‍കേണ്ടി വന്നില്ല. അതിനു മുൻപേ രോഗി ഗുരുതരാവസ്ഥ തരണം ചെയ്തിരുന്നതിനാലാണിത്.

? കോവിഡും നിപ്പയും, ഇവ തമ്മിലെന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ.

∙ കോവിഡും നിപ്പയുമായി ഒട്ടേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോവിഡ് അതിവേഗം പടരുന്ന രോഗമാണ്. എന്നാൽ നിപ്പ അങ്ങനെയല്ല. കേരളത്തിൽ നിപ്പ വന്നപ്പോൾ കേസുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഒരു രോഗി മാത്രമാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ഒരിടത്തുനിന്ന് വ്യാപകമായി പടർന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതേസമയം മരണനിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിക്ക് കോവിഡ് രോഗിയേക്കാളും ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും കാണാം.

? കേരളത്തിൽ കോവിഡിന് മുൻപും ശേഷവും നിപ്പയെത്തുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം കാണാനാവും

∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡിന് മുൻപേ എത്തിയ രോഗമാണ് നിപ്പ. നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നേടിയ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണു പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കോവിഡ്കാ‌ലത്തെ ബോധവൽക്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചും ജനത്തിനും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നതും ഇതിനൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കാനാവും. 2018 ൽ കോഴിക്കോട് പഠനം നടത്താൻ പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശമൊന്നാകെ വിജനമായിരുന്നു. ജനം അന്നും നന്നായി സഹകരിച്ചിരുന്നു.

? ഒരാളിൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്ത് എന്തെല്ലാം മുന്‍കരുതൽ എടുക്കണം.

∙ നിപ്പയുടെ ‘ഇൻക്യുബേഷൻ’ കാലയളവ് 14 ദിവസമാണ്. ആ സമയത്ത് രോഗി പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ 14 ദിവസത്തെ റൂട്ട് മാപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. അവർ ആരുമായൊക്കെ ഈ സമയത്ത് അടുത്തിടപഴകി എന്നതു കണ്ടെത്തി, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധുക്കളെ.

കോവിഡിനെ പോലെയല്ല, മരണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള അസുഖമാണ് നിപ്പ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗിയെ കാണുന്നതിനായി ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. 2018 ൽ ഒരു രോഗി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് മറ്റാളിലേക്ക് രോഗം പകർന്ന സംഭവമുണ്ട്.

? രോഗം ബാധിച്ചവരിലുണ്ടാവുന്ന ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവും.

∙ മൂക്കടപ്പ്, പനി, തലവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രോഗിയിൽ ആദ്യമുണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. നിപ്പ വൈറസുകൾ തലച്ചോറിനെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടുന്നതാണ് ഉത്തമം.

? വവ്വാലുകളുടെ പ്രജനന കാലത്താണോ നിപ്പ അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

∙ ഈ സീസൺ ആണ് പ്രധാനം. മേയ് മാസം മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഏഴു മാസമാണ് രോഗം സാധാരണയായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. മഴയുടെ സമയം, മാങ്ങ, പേരയ്ക്ക, റംബൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സമയത്താണ്.

? 1999 ൽ മലേഷ്യയിലാണ് നിപ്പ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്, അവിടെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവർ എങ്ങനെ നേരിട്ടു? ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ.

∙ അവിടെയും രോഗം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗ്ല‌ദേശിലും വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും വർധിക്കും. അതിനാൽ അവിടെയും കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

? കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പ വരാനുള്ള കാരണം? നിപ്പയ്ക്ക് പ്രാദേശിക സ്വഭാവമുണ്ടോ.

∙ കോഴിക്കോട് വവ്വാലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. 2018 ൽ മിക്ക ജില്ലകളിലെയും ‍വവ്വാലുകളുടെ സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിപ്പയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് കോഴിക്കോടുനിന്നുള്ള വവ്വാൽ സാംപിളുകളിലായിരുന്നു.

? നിപ്പ ഭീതിയുള്ള സമയത്ത് പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനേ പാടില്ല. വീട്ടുവളപ്പിലെ പഴച്ചെടികളിൽ വവ്വാൽ വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ആ പഴങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

? വവ്വാലുകളുടെ കാൽ നഖം പതിഞ്ഞ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? പലപ്പോഴും വാഴപ്പഴത്തിലൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട്.

∙ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത്. ഉമിനീരിലൂടെ വൈറസ് പഴങ്ങളിലെത്താനാണു സാധ്യത കൂടുതൽ. എന്നാൽ ബംഗ്ലദേശിൽ ഉമിനീരിന് പകരം വവ്വാലിന്റെ മൂത്രത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് പകർന്നത്. പനംനൊങ്കിലെ വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം വവ്വാലുകൾ അതിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം.

? നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഇടപഴകുന്ന ജീവിയാണ് വവ്വാലുകൾ? എന്നിട്ടും എങ്ങനെ രോഗം പരക്കുന്നു.

∙ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ചുറ്റം വവ്വാലുകൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. അവ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കും, എവിടെ പഴം ഉണ്ടെങ്കിലും അവ എത്താറുണ്ട്.

? വവ്വാലിൽനിന്ന് വളർത്തു ജീവികൾ വഴി മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട്.

∙ വവ്വാലുകളിലാണ് വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. വവ്വാലിൽനിന്ന് വൈറസിനു വളരാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ജീവി പന്നി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ വവ്വാലിൽനിന്ന് നേരിട്ടോ പന്നി വഴിയോ മാത്രമാണു മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നതെന്നാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ കേസുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ വവ്വാലുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ വവ്വാലുകൾ കടിച്ച പഴങ്ങൾ പന്നിയല്ലാതെ മറ്റു ജീവികൾ കഴിച്ചാലും അവയിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയില്ല.

2018 ൽ നിപ്പ സ്ഥീരികരിച്ചപ്പോൾ സാംപിൾ ശേഖരണത്തിനായി പിടികൂടിയ വവ്വാലുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ. (PTI Photo)

? നിപ്പ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിതചര്യകളിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ആഹാരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ.

∙ റൂട്ട് മാപ്പാണ് പ്രധാനം. രോഗി എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാകെ ജാഗ്രത വേണം. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രോഗിയുടെ തുപ്പലിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. പൊതുഇടത്ത് തുപ്പുക എന്നത് ഒരുകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ശീലമായിരുന്നു. ഈ ശീലം മാറ്റുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.

? ഇപ്പോഴും നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ സാംപിൾ പുണെയിലേക്ക് അയച്ച് പരിശോധനാഫലം വരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാവാത്തത്.

കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് നിപ്പ കേസ് വന്നപ്പോൾ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി പുണെയിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ലാബ് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നിപ്പ സാംപിളുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ലാബ് സ്ഥിരമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

English Summary: How Serious the Nipah Threat in Kerala? Expert Dr TK Suma Talks