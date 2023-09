മരണത്തിന്റെ ഗന്ധം പരന്ന ‘നിപ്പ’ ഗ്രാമം; വൈറസിന്റെ ‌‌‘പച്ചവെളിച്ചം’ നിറഞ്ഞ ഭീതിയുടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട്, കൊന്നത് 10 ലക്ഷം പന്നികളെ

മലേഷ്യയിലെ പന്നി ഫാമുകളിൽ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത എന്തോ അസുഖം ബാധിച്ച് പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുതുടങ്ങിയത് ഒരു സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1998 സെപ്റ്റംബർ. പിന്നീട് നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച നിപ്പയുടെ തുടക്കം. കേരളം വീണ്ടും നിപ്പ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഭീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനിയും മരുന്നോ വാക്സീനോ കണ്ടെത്താനാവാത്ത ആ വൈറസ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭീകരതയോടെയും അവതരിച്ച് 25 വർഷം തികയുകയാണ്!



1999 ൽ മലേഷ്യയിലുണ്ടായ വ്യാപനമാണ് ആദ്യത്തെ നിപ്പ രോഗവ്യാപനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഫിലിപ്പീൻസിലും ബംഗ്ലദേശിലും ഇന്ത്യയിലും രോഗവ്യാപനമുണ്ടായി. ആദ്യ വ്യാപനങ്ങളിൽ 40 ശതമാനമായിരുന്നു മരണനിരക്കെങ്കിൽ പിന്നീടത് 70 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഇതുവരെ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 477 പേരിൽ 252 പേരും മരിച്ചുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ആദ്യം നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച മലേഷ്യയിൽ പിന്നീട് ഇതുവരെ നിപ്പ വ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് നിപ്പയെ മലേഷ്യ കണ്ടെത്തിയത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധം സാധ്യമായത്? രോഗം കണ്ടെത്തിയ മറ്റിടങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നിപ്പയ്ക്കെതിരെ വാക്സീന് എത്രനാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും?

∙ രോഗം വരുത്തിയ ആ ചെടികൾ

രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും പന്നി വളർത്തലിൽ നിന്നും കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നും മലേഷ്യ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സമയത്താണ് കാരണമറിയാത്ത രോഗം പന്നികളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 3000ൽ അധികം പന്നികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരഖിലെ ഫാമിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു തുടങ്ങി. 100 ഹെക്ടറിൽ അധികം സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഫാമിൽ അധിക വരുമാനത്തിനായി ആ സമയത്ത് ഓർക്കിഡ് മരങ്ങൾ കർഷകർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായെത്തിയ വവ്വാലുകളാണ് ആ അജ്ഞാത രോഗത്തിനു പിന്നിലെ വില്ലൻമാരെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നെയും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്.

Representative image by: istock / Byrdyak

പന്നി വിൽപന സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ കർശനമല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് രോഗം ബാധിച്ച പന്നികളെയും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയവയെയും മറ്റു ഫാമുകളിലക്ക് പലരും വിറ്റൊഴിവാക്കി. ഒരുപക്ഷേ, ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയേക്കുമായിരുന്ന ആ വൈറസ് മലേഷ്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിച്ചത് ആ കൈമാറ്റത്തെത്തുടർന്നാണ്. ആദ്യ വ്യാപനമുണ്ടായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് രോഗബാധിതരായ പന്നികളെ എത്തിച്ച ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് ‘നിപ്പ’ എന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മാരകമായ വൈറസുകളിൽ ഒന്നായി ആ പേര് മാറുകയും ചെയ്തു.

∙ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിൽ പിറന്ന നിപ്പ

1948ൽ ആണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മലയ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മലയൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നടത്തിയ അക്രമങ്ങളെത്തുടർന്ന് 1948 മുതൽ 1960 വരെ മലേഷ്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് അന്നത്തെ മലയൻ സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിൽ, ‘നിപ്പ’ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പിറവി. മലയൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വനത്തോടടുത്ത ഗ്രാമീണമേഖലകളിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് തടയിടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. വനങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീടും മൂന്നേക്കർ സ്ഥലവും നൽകിയാണ് സർക്കാർ നിപ്പയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്.

ആദ്യ കാലം മുതൽ തന്നെ പന്നി വളർത്തൽ പ്രധാന ജീവിതോപാധിയാക്കി മാറ്റിയ നിപ്പ ഗ്രാമം തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടെ പന്നി കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ മേൽക്കൈ നേടി. മലേഷ്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ അടുത്താണ് നിപ്പയിലെ ഫാമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതും. രോഗവ്യാപനത്തിൽ നിർണായകമായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്തു. പേരഖിൽ നിന്ന് നിപ്പയിലേക്ക് പന്നികളെ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് 1998ന്റെ അവസാനത്തോടെയാണ്.

Representative image by: istock / Airubon

വളരെ ദൂരെ നിന്നുതന്നെ അറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ‘കുരയ്ക്കുന്നതു’ പോലുള്ള ശബ്ദം പന്നികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയതാണ് നിപ്പയിലെ ഗ്രാമവാസികൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വായിൽ നുരയും പതയും വന്ന് പന്നികൾ തളർന്നു വീഴുന്നതും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ കാഴ്ചയായി.

∙ ചാന്ദ്ര പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിന് പിന്നാലെ കൂട്ടമരണം

പന്നികളെ പരിചരിച്ചിരുന്ന പലരും രോഗം വന്ന് അതിനിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. പക്ഷേ, അസ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ പനിയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും ബാധിച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആശുപത്രിയിൽ ആവുകയും മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് മലേഷ്യ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് 1999 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ചാന്ദ്ര പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങളെത്തുടർന്നായിരുന്നു അത്.

അപ്പോഴേക്കും പകർച്ചവ്യാധിയെന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കടുത്ത പനി, ഛർദ്ദി, ശരീരമാസകലം വേദന, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. പനി രൂക്ഷമായതോടെ പലരും കോമയിലേക്ക് പോയി. ചികിത്സ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടു.

Representative image by: istock / Polly Mckinlay

1999 മാർച്ച് അവസാനമായപ്പോഴേക്കും നിപ്പയിലെയും സമീപ ഗ്രാമത്തിലെയും എല്ലാ പന്നി ഫാമുകളും വൈറസിന്റെ പിടിയിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫാമുകൾ വളര അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതും പന്നികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ മുൻകരുതലുകളുടെ അഭാവവും രോഗവ്യാപനം വഷളാക്കി.

ഫാമുകൾ നോക്കിനടത്തിയിരുന്നവർ കൂട്ടത്തോടെ ആശുപത്രിയിലായതോടെ പന്നികളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനാളില്ലാതെ ഫാമുകളിൽ കൂടിക്കിടന്നു. നിപ്പയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഗന്ധമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഓർക്കുന്നതെന്ന് മലേഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, മരണസംഖ്യ ഉയരുമ്പോഴും രോഗത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം അജ്ഞാതമായിരുന്നു.

∙ കൊതുക് എല്ലാവരെയും കടിക്കണ്ടേ?

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന് മലേഷ്യയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗം ജപ്പാൻ ജ്വരം ആണ് എന്നായിരുന്നു മലേഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമാനം. പനി, ഛർദ്ദി, പനി രൂക്ഷമായാൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുകയും കോമയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിന്റെയും ലക്ഷണം. അതുവരെ കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത പുതിയൊരു വൈറസാണ് ആ രോഗത്തിന് പിന്നിലെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ആരും സംശയിച്ചതുമില്ല.

Representative image by: istock / panom

കൊതുക് വഴി പടരുന്ന രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മലേഷ്യയിലെ രോഗബാധിതമായ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം വൻതോതിൽ ഫോഗിങ് നടന്നു. കൊതുകിന്റെ ഉറവിടം നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ചികിത്സ തേടിയവർക്കും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്കും ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷനും ഊർജിതമാക്കി. മൂന്നു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഫാമുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാണ് സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്താനായില്ല.

രോഗികളെ നിരീക്ഷിച്ചതിൽനിന്ന് ഈ രോഗം പടർത്തുന്നത് കൊതുകല്ല എന്ന സംശയം ആദ്യം തോന്നിയത് മലയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജൂനിയർ വൈറോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഡോ.കൗ ബിങ് ചുവയ്ക്കാണ്. കാരണം ലളിതമായിരുന്നു. രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ മുസ്‌ലിംകളായി ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല!

ഡോ.കൗ ബിങ് ചുവ. (Photo courtesy X / @BondLifeSci)

കൊതുകാണ് രോഗം പടർത്തുന്നതെങ്കിൽ കൊതുക് എല്ലാവരെയും കടിക്കണമല്ലോ. കൂടുതൽ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പന്നികളുമായി ഇടപഴകുന്ന മലേഷ്യൻ സ്വദേശികളിൽ മാത്രമാണ് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി. ആ സംശയമാണ് രോഗകാരിയായ പുതിയ വൈറസിന്റെ കണ്ടെത്തലിലേക്കു നയിക്കുന്നത്.

∙ 24 മണിക്കൂറിൽ വീസ

ജപ്പാൻജ്വരമെന്ന പേരിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ സാംപിളുകൾ ഡോ.ചുവ ശേഖരിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും തുടങ്ങി. സാംപിളുകളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം മേധാവികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് എന്ന് വിധിയെഴുതാനായിരുന്നു ശ്രമം.

1999 മാർച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയാണ് അഞ്ച് രോഗികളുടെ സാംപിളിൽ സമാന സ്വഭാവം കണ്ടെത്തുന്നത്. സാംപിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ച നിമിഷം നട്ടെല്ലില്ലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് പാഞ്ഞു പോയെന്നാണ് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ഡോ.ചുവ പറഞ്ഞത്. മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ പച്ചവെളിച്ചം കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു പച്ചവിളക്കു പോലെ വൈറസ് തിളങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. നിപ്പ വൈറസിനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം.

നിപ്പ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മലേഷ്യയിൽ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴത്തെ കാഴ്ച. ജപ്പാൻ ജ്വരമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ധാരണ (File Photo: S.Thinakaran/AFP)

ആ സാംപിൾ പരിശോധനയുടെ പിൻബലത്തിൽ മലേഷ്യൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഡോ.ചുവ തന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. പുതിയൊരു വൈറസിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഡോ.ചുവയുടെ അനുമാനത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ലാബിലെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ പുതിയ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാവുമായിരുന്നുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂറിൽ യുഎസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചുവയുടെ വീസ മലേഷ്യൻ സർക്കാർ ശരിയാക്കി.

മാർച്ച് 12ന് വൈറസ് സാംപിളുമായി ചുവ നേരിട്ട് യുഎസിലെത്തി. പരിശോധനയിൽ, അപകടകരമായ പുതിയ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു. മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് പടരുന്ന വൈറസിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിനുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾതന്നെ മലേഷ്യയെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന വൈറസിന്റെ ഉറവിടം പന്നികളാണെന്ന് ചുവ ഉറപ്പിച്ചു. ‘‘ഇനി ജപ്പാൻ ജ്വരത്തെ പഴിക്കുന്നത് നിർത്തണം. പുതിയ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം പന്നികളാണ്.’’ എന്ന് ചുവ മലേഷ്യയിലെ വൈറോളജി വിഭാഗത്തെ അറിയിച്ചു. രോഗകാരണം കണ്ടെത്തിയ മലേഷ്യ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് അതിവേഗത്തിലായിരുന്നു.

∙ കൊന്നുകളഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം പന്നികളെ

1999 മാർച്ച് 20 ന് മലേഷ്യൻ ജനതയോട് പുതിയ വൈറസിനെപ്പറ്റി സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി. രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായിരുന്ന നിപ്പ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴി കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വൈറസിന് നിപ്പ എന്ന പേരും നൽകി. രോഗം ബാധിച്ച ഫാമുകളിൽനിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്ത പന്നികൾ വഴി അപ്പോഴേക്കും നിപ്പ വൈറസ് സിംഗപ്പൂരിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു. രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്താൻ മലേഷ്യൻ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരേയൊരു വഴി; പന്നികളെ കൊന്നുകളയുക. വായുവഴി രോഗം പകരുമെന്നതിനാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമുകളിലെയും അതിന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഫാമുകളിലെയും മുഴുവൻ പന്നികളെയും കൊന്നുകളയാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.

1998ൽ മലേഷ്യയിലെ ഫാമുകളിലുണ്ടായ നിപ്പ വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് കൂട്ടത്തോടെ കൊന്ന പന്നികളെ മറവുചെയ്യുന്നു. (File Photo by S. THINAKARAN / AFP)

900 ഫാമുകളിൽ നിന്നായി 11 ലക്ഷം പന്നികളെയാണ് മലേഷ്യൻ സർക്കാർ പറ്റാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞത്. അന്ന് മലേഷ്യയിലെ ഫാമുകളിൽ വളർത്തിയിരുന്ന പന്നികളുടെ 45 ശതമാനം വരുമായിരുന്നു ആ കണക്ക്. വെടിവച്ചു കൊന്നശേഷം വളരെ ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ മൂടുകയായിരുന്നു.

പന്നിവളർത്തലും കയറ്റുമതിയും മലേഷ്യയിൽ താൽക്കാലികമായി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രോഗം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ ആ കൂട്ടക്കുരുതി ഫലം കണ്ടു. 1999 മേയ് 27 ലാണ് മലേഷ്യയിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അവസാനമായി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ 195 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്ക്. പേരഖിലെ പന്നി ഫാമുകളിലും രോഗബാധ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അനൗദ്യോഗികമായ മരണസംഖ്യ അതിലും കൂടാനാണ് സാധ്യത.

പന്നികളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കിയെങ്കിലും അവയിലേക്ക് വൈറസ് എത്തിയത് എവിടെ നിന്നെന്ന ചോദ്യം അപ്പോഴും ബാക്കിയായി. പേരഖിലെ പന്നിഫാമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന വവ്വാലുകളാണ് അതിന് പിന്നിലെന്ന് പിന്നീടാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. സമീപം റംബുട്ടാൻ അടക്കമുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വവ്വാൽ തിന്ന പഴങ്ങളുടെ ബാക്കി പന്നികൾ തിന്നാനിടയായതും അവയുടെ ഉമിനീരും ശരീര സ്രവങ്ങളും അടങ്ങിയ വെള്ളം കുടിക്കാനിടയായതുമാണ് രോഗബാധയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ.

∙ തകർന്നടിഞ്ഞ മലേഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

നിപ്പ വ്യാപനത്തിനു മുൻപ് മലേഷ്യയിൽ 1774 പന്നി ഫാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. നിപ്പയ്ക്കു ശേഷം 2000 ൽ ഫാമുകളുടെ എണ്ണം 783 ആയി കുറഞ്ഞു. പന്നിവളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഇതുമൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായത്. മലേഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുെ‌ട അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന പന്നി കയറ്റുമതിയും തകർന്നടിഞ്ഞു.

പന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊന്ന ശേഷം കുഴിച്ചിടുന്ന പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ. 1999 ൽ മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച (File Photo: AFP)

നിപ്പയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ ശേഷം ഇന്നേവരെയും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മാത്രമാണ് മലേഷ്യയിലെ പന്നിവളർത്തൽ ഫാമുകൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജനവാസ മേഖലയിൽനിന്ന് നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണെന്നും ഫാമുകള്‍ക്കു സമീപം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നടരുതെന്നും ഉത്തരവുണ്ട്. പക്ഷേ, എത്രയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും മലേഷ്യയ്ക്ക് പന്നിവളർത്തലിലെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനായില്ല.

1999നു ശേഷം നിപ്പ കേസുകൾ മലേഷ്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അയൽരാജ്യമായ സിംഗപ്പുർ മലേഷ്യയിൽനിന്ന് വീണ്ടും പന്നി കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയത് 2017 ൽ മാത്രമാണ്, അതും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക അംഗീകാരമുള്ള ഒരേയൊരു ഫാമിൽനിന്നു മാത്രം. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 443 ഫാമുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിലുള്ളത്.

∙ ഫിലിപ്പീൻസിൽ വില്ലനായത് കുതിര

2014 ലാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിപ്പ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മലേഷ്യയിൽ രോഗവാഹകരായത് പന്നികളായിരുന്നെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ അത് കുതിരകളായിരുന്നു. വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് നിപ്പ പകർന്ന കുതിരകളുമായി ഇടപഴകിയവർക്കും കുതിരമാംസം ഭക്ഷിച്ചവർക്കുമാണ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിപ്പ വൈറസിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഹെൻഡ്ര വൈറസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചതും അത്തരത്തിലായിരുന്നു. ജനിതകമാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന നിപ്പ വൈറസ് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു പടരാനിടയുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് അത് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

ഫിലിപ്പീൻസിലെ കുതിരകൾ (Photo by Ed JONES / AFP)

2001ൽ ബംഗ്ലദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിപ്പ പിന്നീട് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്. 2023 ലും 8 നിപ്പ മരണങ്ങൾ ബംഗ്ലദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ നിപ്പ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും 2001 ൽ ആയിരുന്നു. ബംഗ്ലദേശിനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ സിലിഗുഡിയിൽ വരവറിയിച്ച നിപ്പ വൈറസ് 50 പേരുടെ ജീവനാണെടുത്തത്.

ബംഗ്ലദേശിലും ഇന്ത്യയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിപ്പ മനുഷ്യനിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നതായിരുന്നു. സിലിഗുഡിയിൽ 31 പേരിലേക്ക് രോഗം എത്തിയത് ഒറ്റയാളിൽ നിന്നാണ്. തൊട്ടടുത്ത വർഷവും ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിപ്പ 5 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു.

∙ വാക്സീന് എത്ര കാലം?

ഇന്ത്യയിൽ 2001 ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിപ്പ പിന്നീട് 16 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2018 മുതൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ‌കേരളത്തിൽ നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 25 പേർ. 2018 ൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 23 പേരിൽ 2 പേരെ മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കാനായത്. 2019 ലും 2021 ലും രണ്ട് ജീവനുകൾ കൂടി കേരളത്തിൽ നിപ്പ എടുത്തു. 2023 ൽ കേരളം നേരിടുന്നത് നിപ്പയുടെ നാലാം വരവാണ്.

Representative image by: istock / luza studios

വൈറസ് കണ്ടെത്തി 25 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും രോഗം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാക്സീനുകളോ ചികിത്സിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ബംഗ്ലദേശിൽ രോഗവിമുക്തി നേടിയ അൻപതോളം പേരിൽ വാക്സീൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

രോഗം ബാധിച്ചാൽ 70 ശതമാനത്തിലേറെ മരണ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ എത്രകാലം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിപ്പ ആവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ കേരളത്തിനും ആ ഉത്തരം നിർണായകമാവും.

English Summary: From Bats to Pigs to Human: 25 Years Since the Origin of Nipah Virus