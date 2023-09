ഇവിടെ നിന്ന് ലോട്ടറി എടുത്താൽ സമ്മാനം ഉറപ്പ്! ദിവസവും വിൽക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ടിക്കറ്റ്; ‘ഭാഗ്യവാൻമാരുടെ ചെക്പോസ്റ്റ്’

വാളയാർ കടന്നു വരുന്ന ലോറികളിലെ സ്പിരിറ്റും കഞ്ചാവും ചന്ദനത്തടിയുമെല്ലാം വിറ്റു കോടീശ്വരന്‍മാരായവരുടെ കഥകൾ സിനിമകളിലും ജീവിതത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നാട്ടുകാരെ കോടീശ്വരൻമാരാക്കാൻ ആ വാളയാർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതു ലോട്ടറികളാണ്. ഇരുവശവും ലോട്ടറികളാൽ അലങ്കരിച്ച ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യാത്രക്കാർ, മുടക്കാൻ കഴിയാത്ത ചടങ്ങുപോലെ വാളയാറിൽ ഇറങ്ങി ഭാഗ്യാന്വേഷണം നടത്തും. ലോട്ടറിക്കെട്ടുകളുമായി മടങ്ങും. ബംപറുകളും വലതും ചെറുതുമായ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ വാളയാറിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ 25 കോടിയുടെ ഓണം ബംപറടിച്ചതും വാളയാറിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്.



ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തും മുൻപ് വാളയാർ ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സൂപ്പർ താരപരിവേഷമായിരുന്നു. നായകൻമാരും വില്ലൻമാരും ഒരുപോലെ വാണ നാട്. തട്ടുപൊളിപ്പൻ തമിഴ്സിനിമയ്ക്കു സെറ്റിട്ട പോലെ നിറമുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടു വാളയാർ. ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു. അതിർത്തി കടക്കാനെത്തുന്ന വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ വരിവരിയായി കാത്തു നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളാകും. ലോറിക്കാർക്കു താമസിക്കാനായി ലോഡ്ജുകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുടുചുടാ ദോശയും ഇഡലിയും വിൽക്കുന്ന തട്ടുകടകൾ. രാത്രിക്കും പകലിനും വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടുന്ന നാട്. ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെ ക്രോസ്ബാറിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും പലരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമായി.

തിരുവോണം ബംപറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഗുരുസ്വാമി വാളയാറിലെ തന്റെ ലോട്ടറിക്കടയിൽ. (ചിത്രം: മനോരമ)

എന്നാൽ ചരക്കുസേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) നടപ്പായ 2017 ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ ആളൊഴിഞ്ഞ ഉത്സവപ്പറമ്പായി വാളയാർ. ചെക്ക്പോസ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിതം സ്വരുക്കൂട്ടിയ പലരും ഇവിടെനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി. എന്നാല്‍ തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോട്ടറി നിരോധിച്ചതോടെ നേരത്തേ ചെക്ക്പോസ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിച്ചവർ പലരും ഇവിടെ ലോട്ടറിക്കച്ചവടം തുടങ്ങി. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വിശ്വാസ്യത മൂലം പലരുടെയും ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു. ലോട്ടറിയെടുത്തു ശീലിച്ച ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരുടെ ‘ലോട്ടറിത്താവള’മായി വാളയാർ മാറി. കേരളമെത്തിയോ എന്നറിയാൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡ് നോക്കേണ്ട. ലോട്ടറിക്കടകൾ ഉണ്ടോ എന്നു നോക്കിയാൽ മതി. നിരനിരയായി ലോട്ടറിക്കടകൾ കണ്ടാലറിയാം, വണ്ടി കേരളത്തിലെത്തിയെന്ന്. വാളയാറിന്റെ പെരുമ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭാഗ്യതാരമായി ലോട്ടറി മാറുകയാണ്.

∙ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ, സമ്മാനം കോടികൾ

വാളയാറിൽ ചായ കുടിക്കുന്നവരും ലോട്ടറിയെടുക്കുന്നവരും ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളല്ല. കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്കുഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടമായ വാളയാറിലൂടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ലോറികൾ കടന്നുവരുന്നു. അവരിൽ പലരും വാളയാറിൽ നിർത്തുന്നതുതന്നെ ലോട്ടറി എടുക്കാനാണ്. വാളയാറിൽ മാത്രം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോകുന്നതെന്നാണു കണക്ക്. എഴുപതോളം ലോട്ടറിക്കടകൾ ഉണ്ട്. 30 എണ്ണത്തോളം മൊത്ത ലോട്ടറി ഏജന്റുമാരാണ്. കടകളിലും സൈക്കിളിലും ഉന്തുവണ്ടികളിലും ലോട്ടറി വിൽക്കുന്നവരും നിരവധി. ദേശീയപാതയോടു ചേർത്തുവച്ച ബോർഡുകളിൽ ലോട്ടറി നിരത്തിവച്ചാണ് ഈ നാട് കേരളത്തിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിൽപനയ്ക്കനുസരിച്ച് സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നു കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു.

വിൽക്കാതിരുന്നാൽ വലിയ നഷ്ടമാണ്. വാളയാർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലേക്കു കടന്നുവരുന്ന അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾക്കു സമീപമെല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതു ലോട്ടറി കടകളാണ്. ഗോവിന്ദാപുരം, മീനാക്ഷിപുരം, ഗോപാലപുരം, ഒഴലപ്പതി, വേലന്താവളം, ആനക്കട്ടി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അതിർത്തികളെ അലങ്കരിക്കാൻ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെയും ലക്ഷങ്ങളുടെ വിൽപനയുണ്ട്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ലോട്ടറി എടുത്തുപോകുന്നവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കും. അടുത്ത വരവിൽ അവർ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കും. സമ്മാനം കിട്ടിയതിൽ ഭൂരിഭാഗം തുകയ്ക്കും വീണ്ടും ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കും. സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ലെന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരും ലോട്ടറിയെടുപ്പ് നിർത്താറില്ല.

∙ പാലക്കാടെന്താ സ്പെഷൽ? ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി

പാലക്കാടുനിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ‘ലോട്ടറി മതി’ എന്നു പലരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണം ബംപർ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോട്ടറി പാലക്കാടുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരും ഇതരജില്ലക്കാരുമാണ്. സെറ്റുകണക്കിന് ലോട്ടറികൾ പാലക്കാട്‌നിന്ന് വാങ്ങി മറ്റിടങ്ങളിൽ പോയി വിറ്റവരുണ്ട്. കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇതരസംസ്ഥാനക്കാർ വഴി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലോട്ടറികൾ ഒഴുകി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റുകൾക്ക് കൂടുതലായി സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പലർക്കും ഈ വിശ്വാസം തുടങ്ങിയത്.

ഗുരുസ്വാമിയുടെ ലോട്ടറിക്കടയുടെ തട്ടിൽ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾ. (ചിത്രം: മനോരമ)

പൂജ, ക്രിസ്മസ്, വിഷു, സമ്മർ, മൺസൂൺ എന്നിങ്ങനെ ആറു ബംപർ ലോട്ടറികളാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബംപർ വിൽപന നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ്. തിങ്കളാഴ്ച നറുക്കെടുക്കുന്ന വിൻവിൻ (തിങ്കൾ), സ്ത്രീശക്തി (ചൊവ്വ), ഫിഫ്റ്റി–ഫിഫ്റ്റി (ബുധൻ), കാരുണ്യ പ്ലസ് (വ്യാഴം), നിർമൽ (വെള്ളി), കാരുണ്യ (ശനി), അക്ഷയ (ഞായർ) നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറികളിലും മിക്കവാറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാകും.

ഇപ്പോൾ നറുക്കെടുത്ത ഓണം ബംപറിൽ 11,70,050 ടിക്കറ്റുകളാണു പാലക്കാട് വിൽപന നടത്തിയത്. ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ 64 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. 2022ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപന നടത്തിയതും പാലക്കാട് ജില്ലയിലായിരുന്നു. അന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 67 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളിൽ പാലക്കാട് മാത്രം 10.5 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപന നടത്തി. ഈ വർഷം ആദ്യം നറുക്കെടുത്ത ക്രിസ്മസ്–പുതുവത്സര ബംപർ (16 കോടി), മൺസൂൺ ബംപർ (10 കോടി), എന്നിവയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചതു പാലക്കാട്ടു വിറ്റ ടിക്കറ്റുകൾക്കായിരുന്നു. 2020 ജൂണിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്മർ ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 6 കോടി രൂപ ലഭിച്ചത് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൂതയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷവും പാലക്കാടിനു തന്നെയായിരുന്നു.

തിരുവോണം ബംപറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ വാളയാറിലെ ലോട്ടറിക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചെണ്ട കൊട്ടിയും വർണങ്ങൾ വിതറിയും നടന്ന ആഹ്ലാദ പ്രകടനം. (ചിത്രം: മനോരമ)

2016ലെ തിരുവോണം ബംപർ എട്ടു കോടി രൂപ ചിറ്റിലഞ്ചേരി ചേരാമംഗലം പഴത്തറ ഗണേഷിനു ലഭിച്ചു. ആ വർഷത്തെ പൂജ ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനമായ നാലുകോടി രൂപ ലഭിച്ചത് വണ്ടിത്താവളം തട്ടാൻചള്ള സ്വദേശി ആർ.നാരായണൻകുട്ടിക്ക്. 2014ൽ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ പൂജാ ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനമായ രണ്ടു കോടി രൂപ കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി വിനോദിനു ലഭിച്ചപ്പോൾ കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി രൂപ മങ്കര മാങ്കുറുശ്ശി സ്വദേശിയായ റിട്ട. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.കെ.രാജനെ തേടിയെത്തി. ഇതു പുറത്തു പറയുന്ന വിജയികളാണ്. പേരോ വിവമോ പുറത്തുവരാത്ത ഭാഗ്യവാൻമാരും എത്രയോ ഉണ്ട്.

∙ ബ്ലാക്ക് മണി വൈറ്റ് മണിയാകും, കാണാമറയത്തെ ഭാഗ്യവാൻമാർ

ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു വിൽപന നടത്തിയ ലോട്ടറികളിൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഭാഗ്യവാൻമാരിൽ പലരെയും പുറംലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. ലോട്ടറിയിൽ സമ്മാനം കൈപ്പറ്റാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ ചിത്രമോ വിവരങ്ങളോ പുറത്തു വരില്ല. സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഇക്കാര്യം രേഖാ‌മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് വിവരം പുറത്തുവിടേണ്ടതില്ല. ഒന്നാം സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കുന്ന ലോട്ടറികൾ കൈപ്പറ്റാൻ വലിയ ലോബി തന്നെ ഉണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും ബെനാമി ഇടപാടുകൾക്കുമാണ് പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായി തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ സംഘം തന്നെ ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ 25 കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ എല്ലാ നികുതിയും അടച്ച ശേഷം ലോട്ടറി എടുത്തയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക 12.68 കോടി രൂപയാണ്.

തിരുവോണം ബംപറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റ വാളയാറിലെ ഗുരുസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയവർ. (ചിത്രം: മനോരമ)

എന്നാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കേണ്ടവർ ലോട്ടറി അടിച്ചയാൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. നികുതിയൊന്നും അടയ്ക്കാതെ മുഴുവൻ പണം കിട്ടുമെന്നതിനാൽ അവർ ഈ ലോട്ടറി ഇത്തരക്കാർക്ക് കൈമാറും. തുടർന്ന് അവർ ലോട്ടറി ബാങ്കിൽ ഹാജരാക്കി പണം കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ അത്രയും ബ്ലാക്ക് മണി വെറ്റ് മണി ആയി മാറുന്നു. പക്ഷേ, സമ്മാനം കിട്ടിയവർക്കാണ് പിന്നീട് കഷ്ടം. കൂലിപ്പണിയെടുത്തും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പണം പുറത്തിറക്കും? ബാങ്കിലോ മറ്റോ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നികുതി പിടിക്കും. വീടോ കെട്ടിടമോ നിർമിച്ചാൽ നാട്ടുകാർ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഊഹോപോഹം പ്രചരിപ്പിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ മനഃസമാധാനമില്ലാത്ത കോടീശ്വരനായി ആ വ്യക്തി ശിഷ്ടജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും.

