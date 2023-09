22ന്റെ വിസ്മയങ്ങൾ 23ൽ ഒളിപ്പിച്ച് ചൈന; കാണാം, വൻകരപ്പോരിന് കളമൊരുങ്ങും കാഴ്ചകൾ

ഏഷ്യയുടെ ഒളിംപിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ 19–ാം പതിപ്പ് ചൈനയിൽ അരങ്ങേറുന്നു. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായിക താരങ്ങളാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വർഷം വൈകിയാണ് ‘2022 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്’ അരങ്ങേറുന്നത്.

പ്രഫസർ ഗുരുദത്ത് സോന്ധിയെന്ന ഇന്ത്യക്കാരന്റെ തലയിലുദിച്ച ആശയമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്. ഈ പേരു നൽകിയതാവട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും. 11 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് 1951 മാർച്ച് 4ന് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് തിരിതെളിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് നടന്ന എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യ വീറോടെ പങ്കെടുത്തു. 155 സ്വർണം, 201 വെള്ളി, 316 വെങ്കലവുമാണ് കഴിഞ്ഞ 18 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സമ്പാദ്യം. ഒട്ടേറെ മലയാളി കായിക താരങ്ങളെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തരാക്കാനും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് കഴിഞ്ഞു.

ടി.സി.യോഹന്നാനും, എം.ഡി. വത്സമ്മയും, പി.ടി.ഉഷ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്തവരാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏഷ്യാഡ് മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന ബഹുമതി ഇന്നും പി.ടി. ഉഷയുടെ പേരിലാണ്. 19–ാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്ന ഹാങ്ചോയിൽ ചൈന ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ഭുതക്കാഴ്ചകൾ ഒട്ടേറെയാണ്. പ്രധാന വേദിയായ ‘ബിഗ് ലോട്ടസ്’ സ്റ്റേഡിയമാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ അടുത്തറിയാം, മനോരമ സീനിയർ ഫൊട്ടോഗ്രഫർ റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...

English Summary: Images from Hangzhou, China, the venue for the 2022 Asian Games, are captivating