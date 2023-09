കേന്ദ്രം തരും, കേരളം തയാറാണോ? 'വരുമോ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വന്ദേഭാരത്?'; 170% ഒക്യുപെൻസി, രാജ്യത്ത് എറ്റവും ഡിമാൻഡ്

തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരിൽ സ്ഥിരമായി സംഘമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് കാറിൽ പോയിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ വന്ദേഭാരതിലാക്കി യാത്ര. ‘‘അളിയാ, കാറിലല്ലേ?’’, എന്നു ചോദിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ‘‘അളിയാ, വന്ദേഭാരതിലല്ലേ’’ എന്നു ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. കൊച്ചിയിൽ പോയി കറങ്ങി വൈകിട്ടു തിരിച്ചു തലസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവരുമുണ്ട്. കണ്ണൂരിലേക്കു വിമാനത്തിൽ പോയിരുന്നവരും വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു കണ്ണൂർ നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ വന്ദേഭാരതിലേക്കു മാറിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിൽ പോകാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേ എത്തണമെങ്കിൽ വന്ദേഭാരതിൽ പോകാൻ അത്തരം പങ്കപ്പാടുകളില്ല.

ഇടത്തരക്കാർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ളവർ വന്ദേഭാരതിലേക്ക് മാറാൻ കാരണം അതു കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം ഫീലാണെന്ന് ഐടി രംഗത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നു. ‘‘വന്ദേഭാരതിലൊന്നും ആരും കയറില്ല. ആരാണ് ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി ഇതിൽ പോവുക’’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവർ വന്ദേഭാരതിലെ 170 ശതമാനം ഒക്യുപെൻസി റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ച് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ട്രെയിനുകൾക്കിടയിൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് വന്ദേഭാരത് കൃത്യസമയത്ത് ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു വിചാരിച്ചവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള വന്ദേഭാരത് സർവീസായി കേരളത്തിലെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് മാറിയെന്ന കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം.

മാസത്തിൽ 2 തവണ കോട്ടയത്തുനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു സ്വന്തം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന പാലാക്കാരൻ അച്ചായൻ ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര വന്ദേഭാരതിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പോലൊരെണ്ണം ഇവൻമാർക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഓടിച്ചു കൂടേയെന്ന് അദ്ദേഹം ഐടിക്കാരനായ മരുമകനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയിൽതന്നെ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നവനാണ് ഈ വന്ദേഭാരത്, രണ്ടാമത്തെ വന്ദേഭാരത് ട്രാക്കിലിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിന് തീരദേശ പാതയിലൂടെയും വന്ദേഭാരത് സർവീസ് ലഭിക്കുകയാണ്. എന്തു മാറ്റമാണു വന്ദേഭാരത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നത്?

∙ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ധൃതിയുണ്ട് സാറേ

‘‘ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിനും വിലയുണ്ട്, പഴയ പോലെ 12 മണിക്കൂറൊന്നും ട്രെയിനിൽ കുത്തിയിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല’’ എന്ന് ഉറക്കെ പറയുകയാണു കേരളം. ഓരോ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ട്രാക്കിലെത്തുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന സ്വീകരണം, കേരളം എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതു തിരിച്ചറിയാത്തവർ ‘‘ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ധൃതി’’ എന്നു ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.

വന്ദേഭാരത് സർവീസിനിടെ (Photo courtesy: X/Central Railway)

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ കടന്നു വരവോടെ രാജ്യത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രാ സങ്കൽപങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുകയാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കാൻ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോഴുള്ള ട്രെയിനുകളിലെ എസി കോച്ചുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമെന്നും അപ്പോൾ ആ സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണു ചിലരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വന്ദേഭാരതിൽ പോകുന്ന യാത്രക്കാരിൽ കൂടുതലും മറ്റു ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുതിയ യാത്രക്കാരാണെന്നു റെയിൽവേ കമേഴ്സ്യൽ വിഭാഗം പറയുന്നു. കാറുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു യാത്ര വന്ദേഭാരതിൽ ആക്കിയവരാണ് ഏറെയെന്നും തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ മുൻ കമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ ജെറിൻ ആനന്ദ് പറയുന്നു.

പഴയ നിറത്തിലും പുതിയ നിറത്തിലുമുള്ള വന്ദേഭരത് ട്രെയിനുകൾ. (Photo courtesy: ANI)

കേരളത്തിലോടുന്ന ഇന്റർസിറ്റി ട്രെയിനുകളിൽ പേരിന് ഒരു എസി കോച്ച് മാത്രമായതിനാൽ ബുക്ക് ചെയ്താൽ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നു ഉറപ്പില്ലെന്ന പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളുടെ അവസ്ഥയും ആളുകളെ അതിൽനിന്ന് അകറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ മുഴുവനും എസി കോച്ചുകളുമായി ഓടുന്ന വന്ദേഭാരതിൽ സീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയതും യാത്രാസുഖം പഴയ ട്രെയിനുകളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതും കൂടുതൽപ്പേരെ ട്രെയിൻ യാത്രയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

∙ സമയംതന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ജപ്പാനിൽ കൊണ്ടു വന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനം ആളുകൾക്ക് നഗരങ്ങളിലേക്കു ചേക്കേറാതെതന്നെ വീടുകളിൽനിന്നു ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊരുങ്ങി എന്നതാണ്. ആദ്യം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ നിരക്കുകളിലും വ്യത്യാസം വന്നു. ആളുകൾ നഗരങ്ങളിൽനിന്നു ചെറുപട്ടണങ്ങളിലേക്കു തിരികെ പോയതോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിലകളിലും കുറവു വന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വൈകിട്ട് മലബാർ എക്സ്പ്രസിൽ കയറിയാൽ 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ആറരയ്ക്കാണു കണ്ണൂരിലെത്തുന്നത്. പുതിയ വന്ദേഭാരതിൽ വൈകിട്ട് 4.05ന് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു കയറിയാൽ രാത്രി പത്തരയ്ക്കു കണ്ണൂരിലിറങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങാമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം. .

മുൻപു യാത്രയിൽ നഷ്ടമായിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊത്ത് ചെലവഴിക്കാനും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും കിട്ടും. അയാളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് ഓഫിസിലെത്താൻ കഴിയുന്നതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കൂടാനും ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട്.

തിരുനൽവേലി– ചെന്നൈ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിനു മുന്നിൽ പരമ്പരാഗത നൃത്തവേഷം അണിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികൾ. സർവീസ് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചിത്രം (Photo courtesy: X/ Southern Railway)

ട്രെയിനിൽ വെറുതേ പാഴാക്കി കളയുന്ന സമയം ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണു നേട്ടം. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള പ്രധാന പട്ടണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണു കേരളത്തിൽ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 72 കിലോമീറ്റർ. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്ക് 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാമെങ്കിലും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഈ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗം സാധ്യമാകുന്ന ട്രാക്ക് വന്നാലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കേരളം പണമൊന്നും മുടക്കാതെതന്നെ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് ലഭിക്കും. വന്ദേഭാരത് 200 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലോടിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലാണു റെയിൽവേ. മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത മൂന്നു നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിരുവനന്തപുരം–കാസർകോട് യാത്രാ സമയം അഞ്ചര മണിക്കൂറായി ചുരുക്കുമെന്നാണ്. ആദ്യം 110 കിലോമീറ്ററായും പിന്നീട് 130 കിലോമീറ്ററായും ട്രാക്കുകളിലെ വേഗം ഇതിനായി വർധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാതകളും തയാറാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നടന്നാൽ അത് കേരളത്തിലെ പൊതു ഗതാഗത രംഗത്തെ വിപ്ലവമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

കേരളത്തിനു ലഭിച്ച ആദ്യ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന് തൃശൂരിൽ വരവേൽപ്പ് നൽകുന്ന പഞ്ചവാദ്യ കലാകാരന്മാർ. (ഫയൽ ചിത്രം : മനോരമ)

∙ വേഗ രാജാവാകാൻ പുതിയ വന്ദേഭാരത്

തിരുവനന്തപുരം–കാസർകോട് ദൂരം ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള വന്ദേഭാരത് പിന്നിടാൻ എടുക്കുന്നത്. 7 മണിക്കൂർ 53 മിനിറ്റാണ്. ഈ റൂട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ ട്രെയിനാണിത്. രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് 10 മണിക്കൂർ 4 മിനിറ്റാണ് ഇതേ ദൂരം പിന്നിടാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്കു നിലവിലുള്ള ട്രെയിനുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയം മതിയെന്നതാണു വന്ദേഭാരതിന് ഇത്രയം ജനകീയമാക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് എറണാകുളത്തുനിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കു രാവിലെ 8.28ന് എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു കയറിയാൽ 11.03ന് കോഴിക്കോട് എത്തും. 2 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റു മാത്രമാണു വന്ദേഭാരത് ഈ ദൂരം ഓടാൻ എടുക്കുന്നത്. അതേ പോലെ തിരുവനന്തപുരം–കോട്ടയം വെറും 2 മണിക്കൂർ 4 മിനിറ്റിലാണു വന്ദേഭാരത് ഓടുന്നത്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകുന്ന ഏറെപ്പേർ ഇപ്പോൾ യാത്ര വന്ദേഭാരതിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

∙ തിരുവനന്തപുരം–കൊച്ചി, കൊച്ചി–മലബാർ

യാത്രക്കാരിലേറെയും തിരുവനന്തപുരം–എറണാകുളം, എറണാകുളം– മലബാർ മേഖലകളിലേക്കാണു വന്ദേഭാരതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മലബാറിലേക്കുള്ള യാത്രാ ക്ലേശത്തിനു വലിയ ആശ്വാസമാണു 2 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നൽകുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് 5.25ന്റെ ജനശതാബ്ദി മിസ്സായാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകാൻ മറ്റു ട്രെയിനുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ രാത്രി 7.20ന് തലസ്ഥാനത്തേക്കു വന്ദേഭാരതുള്ളത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. 10.45ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള വന്ദേഭാരതും സൂപ്പർഹിറ്റാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. ഐടി രംഗത്തും വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വഴിവയ്ക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും.

∙ നന്ദി വന്ദേഭാരത്

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ വിജയം രാജ്യത്തു ഹൈസ്പീഡ് ശൃംഖലയ്ക്കു വഴിതെളിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ഓട്ടം ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധാനം വച്ചു മറ്റു ട്രെയിനുകളുടെ ഓട്ടത്തെ ബാധിക്കും. ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ള പുതിയ വന്ദേഭാരത് 14 ട്രെയിനുകളെയാണു വൈകിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ബാധിക്കുന്നത്. വന്ദേഭാരത് നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദവും കൂടുതൽ വന്ദേഭാരതിനായുള്ള മുറവിളികളും നാളിതുവരെ കേരളത്തിൽ കാണാത്ത റെയിൽവേ വികസനം കൊണ്ടുവരും.

വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ (Photo courtesy: X/ Southern Railway)

ഓട്ടമാറ്റിക് സിഗ്‌നലിങ്, വേഗം കൂടിയ മൂന്നും നാലും പാതകൾ, നിലവിലുള്ള ട്രാക്കുകളിലെ വേഗം കൂട്ടൽ എന്നിവ നടപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ നിർബന്ധിതരാകും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റു ട്രെയിനുകളുടെ ശരാശരി വേഗം ഗണ്യമായി കൂട്ടുകയും സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യാം. കേരളം വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണു വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരിക.

∙ ഇനി എത്ര വന്ദേഭാരത്

കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പരിമിതികളുള്ളപ്പോൾതന്നെ, ഡിസംബറിൽ സ്ലീപ്പർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം–ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് നൽകുമെന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം–നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി, എറണാകുളം–നിസാമുദ്ദീൻ, എറണാകുളം–മുംബൈ തുരന്തോ എന്നിവയും പിന്നീട് വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന.

ചെയർ കാർ കോച്ചുകളുള്ള വന്ദേഭാരതിനായി തിരുവനന്തപുരം–കോയമ്പത്തൂർ, മംഗളൂരു–എറണാകുളം, മംഗളൂരു–കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടുകളാണ് ഇനി പരിഗണിക്കാനുള്ളത്. ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം വന്ദേഭാരതിനായി സമർദമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബെംഗളൂരു ഡിവിഷൻ തയാറായിട്ടില്ല. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യം കൊച്ചുവേളിക്കും മംഗളൂരുവിനും പുറമേ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, നാഗർകോവിൽ യാഡുകളിലും വൈകാതെ സജ്ജമാകും. പാലക്കാട് ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ പിറ്റ്‌ലൈൻ പദ്ധതിയിലും വന്ദേഭാരതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

∙റോഡിലെ വാഹനങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം

റോ‍ഡുകളിൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത തിരക്കാണ്. റോഡിനു വീതി കൂട്ടി പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമല്ല വാഹനപ്പെരുപ്പമെന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചു കാറുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പാവയ്ക്ക പോലെ കിടക്കുന്ന കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ നിർമിക്കുന്നതിനു പരിമിതികളുണ്ട്. കൂടുതൽപ്പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്കു ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയണം.

തിരുനൽവേലി–ചെന്നൈ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. സെപ്റ്റംബർ 24ന് കേരളത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വന്ദേഭാരത് സർവീസിനൊപ്പം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതും (Photo courtesy: X/ Southern Railway)

പൊതുഗതാഗതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ അതു കൃത്യസമയത്ത് ഓടുന്നതും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനമായിരിക്കണം. തെക്കു വടക്കു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വേഗം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ 2 ഇരട്ടപ്പാതകളായിരിക്കണം കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്. അതിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് കഴിയണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്വകാര്യ ബസുകളുമായി ചേർന്ന് അതിനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കണം. വന്ദേഭാരതിൽ രാത്രി തിരൂരിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്കു സ്റ്റേഷന്റെ മുൻപിൽനിന്നു മലപ്പുറത്തേക്കോ മഞ്ചേരിയിലേക്കോ ബസ് കിട്ടണം. .

∙ വേണ്ടത് മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം

സംയോജിത ഗതാഗത മാർഗങ്ങളൊരുക്കാൻ എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു ജില്ലകൾക്കുള്ളിൽ ബസ് സർവീസുകൾ വരേണ്ടത് അത്യാവിശമാണ്. ഇതിനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബസ് ബേകൾ നിർമിക്കണം. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ഈ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിറങ്ങിയാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കു പോകാൻ ഓട്ടോ വിളിക്കണം, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബസില്ലെങ്കിൽ അതേ ഓട്ടോയിൽ വീട്ടിൽ പോകണം. 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യതയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം ഒരുക്കാനായിരിക്കണം സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.

